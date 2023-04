WeVets oferece oportunidades de emprego em São Paulo e Rio Grande do Sul

Conheça quais são os postos de trabalho em aberto e mais detalhes!

A WeVets, ecossistema de saúde veterinária com ambição de transformar o setor, está contratando novos funcionários para compor o seu time em São Paulo e em Porto Alegre. Desse modo, antes de falar mais sobre, confira quais são as vagas disponíveis:

Analista Jr. e Pleno Comercial SP – São Paulo – SP – Efetivo;

Anestesista de Pequenos Animais SP – Diversas Unidades – São Paulo – SP;

Auxiliar de Compras SP – Holding – São Paulo – SP – Efetivo;

Auxiliar de Veterinário SP – Diversas Unidades – São Paulo – SP – Efetivo;

Banco de Talentos SP – São Paulo – SP – Banco de talentos;

Estágio Auxiliar Administrativo SP – Unidade Mooca – São Paulo – SP – Estágio;

Estágio em Farmácia – Porto Alegre – RS – Estágio;

Estágio Remunerado Clínica / Imagem SP – Unidade Rebouças – São Paulo – SP;

Estoquista de Farmácia – Diversas unidades – Porto Alegre – RS – Efetivo;

Estoquista de Farmácia SP – São Paulo – SP – Efetivo;

Gestor de Hospital Veterinário SP – Zona Leste – São Paulo – SP – Efetivo;

Médico(a) Veterinário(a) – Internação – São Paulo – Efetivo;

Médico(a) Veterinário(a) – Internação – Porto Alegre – RS – Efetivo;

Médico Veterinário Noturno SP – Unidade Jabaquara – São Paulo – SP – Efetivo;

Qualidade de Customer Experience SP – Holding – São Paulo – SP – Efetivo;

Recepcionista SP – Unidade Braz Leme – São Paulo – SP – Efetivo;

Recepcionista SP – Unidade Santana – São Paulo – SP – Efetivo.

Mais sobre a WeVets

Sobre a WeVets, é interessante destacar que trata-se de um grupo de hospitais e serviços veterinários, que alia a excelência de hospitais tradicionais de São Paulo e do Rio Grande do Sul com soluções e novos negócios inovadores. Isto é, busca promover o avanço da classe veterinária e o bem-estar da família, com planos de expansão nacionais.

Como se candidatar

Agora que você já conhece a lista de cargos, é só acessar esse link para ir automaticamente à página do 123empregos. No site, basta verificar todos os detalhes referentes à vaga (requisitos, funções, benefícios, horário de trabalho, etc..) com atenção e se candidatar.

