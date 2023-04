WhatsApp começa a testar novos tempos de mensagens temporárias

Já tem um tempo que o WhatsApp permite que os usuários enviem mensagens que desaparecem automaticamente após um determinado período. Esse recurso garante que as mensagens não sejam armazenadas permanentemente no dispositivo ou servidor do destinatário, aumentando a privacidade de suas conversas. Atualmente, o WhatsApp suporta três durações para mensagens que desaparecem: 24 horas, 7 dias e 90 dias.

No entanto, o portal WABetaInfo descobriu recentemente que o WhatsApp está trabalhando para adicionar mais durações para mensagens que desaparecem, e podemos esperar vê-las em uma atualização futura do aplicativo de desktop. O WhatsApp está trabalhando em várias novas durações para mensagens que desaparecem no menu “Mais opções”.

A nova atualização permitirá que os usuários configurem mensagens que desaparecem escolhendo uma nova opção entre as seguintes 15 durações: 1 ano, 180 dias, 60 dias, 30 dias, 21 dias, 14 dias, 6 dias, 5 dias, 4 dias, 3 dias, 2 dias, 12 horas, 6 horas, 3 horas e 1 hora.

O portal descobriu a informação a partir de uma captura de tela da versão beta do WhatsApp Desktop, mas diz poder confirmar que o WhatsApp está trabalhando para implementar essas novas durações em uma futura atualização do WhatsApp beta para iOS e Android. Assim, os beta testers de todas as plataformas vão ter acesso a essas opções adicionais para testar as configurações de mensagens que desaparecem.

Novo app para Windows

Em novembro de 2021, o WhatsApp lançou uma versão beta do seu aplicativo nativo para Windows. O app chegou oferecendo experiência aprimorada, melhorando a estabilidade, pois menos recursos são usados e não é mais um aplicativo que usa a estrutura do Electron. Agora, a Meta lançou um aplicativo oficial. A empresa já anunciou em vários canais, incluindo um post de blog em seu site oficial e através do canal Meta no Instagram, que seria gerenciado pelo próprio Mark Zuckerberg.

O WhatsApp anunciou que o app para Windows conta com um tempo de carregamento mais rápido e uma interface que lembra a versão móvel do aplicativo. O aplicativo agora suporta videochamadas em grupo com até oito pessoas e chamadas de áudio com até 32 pessoas. Observe que o WhatsApp planeja aumentar esses limites no futuro para facilitar aos usuários uma melhor comunicação entre amigos, familiares e colegas.

O aplicativo de desktop nativo para Windows também fornece mensagens criptografadas de ponta a ponta em vários dispositivos, incluindo telefones celulares, computadores, tablets e muito mais: isso garante que todas as mensagens, mídia e chamadas pessoais sempre permaneçam criptografadas de ponta a ponta em todos os dispositivos.

Recentemente, o WABetaInfo revelou várias melhorias nos aplicativos de desktop vêm sendo feitas, desde a introdução de novos recursos para vários dispositivos, como vinculação mais rápida de dispositivos, melhor sincronização entre dispositivos e a adição de novos recursos, como visualizações de link e adesivos.

Observe que o WhatsApp também lançou recentemente uma versão beta compatível com tablets Android e outro aplicativo nativo para desktops Mac, construído usando o Mac Catalyst. O WhatsApp também anunciou que há planos de expandir seu serviço para mais dispositivos no futuro.

Função de silenciar chamadas desconhecidas

O site WABetaInfo também descobriu na mais nova versão do WhatsApp Beta um recurso que permitirá silenciar chamadas de números desconhecidos. A nova ferramenta trará diversas vantagens, como reduzir interrupções e não ser incomodado por chamadas de spam.

O lançamento vem junto a implementação das Comunidades, uma vez que alguns usuários estão reclamando por estarem sendo abordados por números desconhecidos que fazem parte da comunidade. Assim, a funcionalidade prevê a diminuição dos incômodos.



De acordo com o portal, o novo recurso ficará na seção de configurações. Desse modo, para utilizá-la, será necessário fazer a ativação. Com a ferramenta já habilitada, as chamadas indesejadas só ficarão listadas nas chamadas e no centro de notificações.

Contudo, é importante frisar que a nova funcionalidade para silenciar números desconhecidos ainda está em desenvolvimento e não foi disponibilizada para os usuários beta. Portanto, caso não sejam encontrados problemas graves, ela será liberada para testes.