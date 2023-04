WhatsApp está desenvolvendo uma solução incrível

Uma nova atualização do WhatsApp beta para Android mostra que o app está desenvolvendo um recurso para que os usuários possam bloquear o acesso a conversas específicas. Dados revelados pelo site WABetaInfo mostram que a versão 2.23.8.2 do aplicativo de testes, disponível na Google Play Store, mostra um futuro recurso para que conversas só possam ser acessadas através da impressão digital ou senha do usuário.

A medida é mais uma forma de trazer privacidade aos usuários do app. Apesar da maioria dos sistemas operacionais permitirem que o acesso a determinados aplicativos seja bloqueado, bloquear conversas específicas pode ser mais interessante para o usuário.

Em uma captura de tela compartilhada pelo portal, será possível bloquear seus bate-papos mais privados diretamente nas informações de contato ou grupo do bate-papo. Depois de adicionar um chat à lista de chats bloqueados, ele ficará disponível apenas nesta tela e, uma vez bloqueado, a conversa só poderá ser acessada usando a impressão digital ou a senha do usuário, tornando quase impossível para qualquer outra pessoa abrir o bater papo.

Para proteger sua privacidade, um chat bloqueado não pode ser aberto sem uma impressão digital ou senha. Além disso, se alguém tentar acessar seu telefone e não fornecer a autenticação necessária, será solicitado que limpe o bate-papo para abri-lo. Outra questão é que os arquivos de mídia, como fotos e vídeos enviados em um bate-papo bloqueado, não serão salvos automaticamente na galeria do dispositivo.

Newsletter no WhatsApp

Desde fevereiro, o WhatsApp vem trabalhando em uma ferramenta de newsletter privada. Graças a esse recurso, será possível criar um chat de transmissão no qual as pessoas podem se inscrever para receber mensagens de uma empresa ou instituição para receber informes, como uma lista de transmissão.

Segundo o WABetaInfo, está conversa estará acessível através da aba de status, que será redesenhada. Em uma atualização recente do WhatsApp beta para Android, a 2.23.7.17, disponível na Play Store, já é possível criar um boletim informativo, que já começou a ser testada.

Como você pode ver na captura de tela, um boletim informativo precisa de um nome e uma descrição. No entanto, o portal acredita que essa função deve receber mais recursos, como a possibilidade de escolher um nome de usuário para o boletim informativo. Depois de criar um boletim informativo, ele ficará visível na guia de status e outras pessoas poderão participar usando um link de convite de boletim informativo ou digitando o nome de usuário no WhatsApp.

As newsletters serão opcionais e cada usuário vaia poder escolher participar ou não. O WhatsApp não irá sugerir nenhuma para seguir, pois não há recomendações algorítmicas. Além disso, esse recurso não gira para uma rede social, pois é apenas uma extensão de mensagens privadas e é separado de seus chats, que continuarão criptografados de ponta a ponta.

Correção de bugs para os beta testers

De acordo com o site WABetaInfo, versões mais antigas do WhatsApp costumam expirar parar garantir que os usuários estejam sempre usando uma versão recente e atualizada do aplicativo. Isso também vale para a versão beta do app, mas foram identificados problemas nas versões mais recentes do beta, que acabaram expirando antes da hora.

Alguns usuários não conseguiam usar o aplicativo porque ele havia expirado. Isso é realmente inesperado porque o aplicativo deveria expirar em algumas semanas, mas, devido a um bug, o WhatsApp parou de funcionar depois de alguns dias de seu lançamento na Play Store.

O bug causou interrupções significativas para alguns usuários, que de repente não conseguiram acessar o aplicativo. Alguns beta testers tentaram usar o aplicativo por meio de soluções alternativas, como definir a data do dispositivo para uma data anterior, mas isso não resolveu.



Uma atualização recente, a 2.23.7.14, conseguiu resolver o problema e os usuários da versão beta já recuperaram o aplicativo para testar as novidades que o WhatsApp libera.