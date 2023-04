WhatsApp Lança Ferramenta de Pagamento para Empreendedores de Pequeno Porte

O WhatsApp finalmente liberou a função de pagamentos entre pessoas e empresas. Agora, o WhatsApp Pay pode ser usado para realizar transferências entre contas do WhatsApp Business. Nesse primeiro momento, somente cartões das bandeiras Mastercard e Visa estão sendo aceitos.

A expectativa da liberação da funcionalidade já era esperada há pouco mais de um mês, quando o WhatsApp recebeu autorização do Banco Central do Brasil para operar o serviço. O novo método pode facilitar a relação entre empreendedores que utilizam o WhatsApp para vender, facilitando as transações por meio do aplicativo. Como não tem taxas, o WhatsApp Pay tem chances de conquistar um mercado maior nesse tipo de transação.

LEIA MAIS: WhatsApp: Meta lança ferramenta contra a clonagem do aplicativo

Para usar o WhatsApp Pay, o usuário precisa informar um cartão de crédito ou débito no aplicativo, o que exige um cadastro e também a criação de uma senha (é possível optar com autenticação biométrica). O banco do usuário também precisa autorizar o cadastro, o que vai exigir uma autenticação via código enviado por SMS, e-mail ou app bancário. O WhatsApp garante que as informações de cartão são encriptadas.

Já do lado das empresas, será necessário habilitar suas contas para receber os pagamentos feito pelo aplicativo, o que não é muito diferente do que é feito no cadastro de usuários em geral.

Vai ter limite de vendas por WhatsApp?

No anúncio oficial do WhatsApp, não há nenhuma menção a limites de pagamentos ou de vendas pelo WhatsApp Pay. O que há é um limite diário de transferência entre os contatos de R$ 1 mil. Quanto ao limite mensal, até o momento, foi estipulado R$ 5 mil, uma forma de evitar fraudes. Todavia, a depender da instituição financeira cadastrada na plataforma, esse limite pode ser ainda mais baixo. Portanto, o usuário deve conferir essa questão antes de inserir sua conta bancária no mensageiro.

Pode ser que esse tipo de medida seja implementada pelas empresas financeiras. A Fiserv, por exemplo, definiu um limite de gastos diários dos usuários e recebimento pelos lojistas no WhatsApp Pay. Segundo a empresa, os consumidores vão ter um limite para cada transação e os comerciantes também terão um valor máximo para receber por dia. Isso pode variar de acordo com cada máquina de pagamento, disse a empresa à reportagem da Mobile Time.

Já a Mastercard disse que deverá haver um número máximo de comerciantes que poderão aderir ao sistema de pagamentos, além de regiões específicas. A impressão é que a Meta quer fazer um primeiro teste da solução antes de liberar para todos, embora a empresa não tenha revelado qual o número limite de participantes e nem as regiões em que a solução será lançada.

A expectativa é que o serviço de pagamentos entre consumidores e lojistas comece com pequenas e médias empresas, uma forma do WhatsApp beneficiar quem usa a versão Business de seu app. No futuro, companhias maiores, de varejo e de energia, por exemplo, vão poder usar o serviço através de uma API que estaria sendo desenvolvida pelo WhatsApp.

Quais as instituições participantes

Segundo o WhatsApp, as bandeiras disponíveis estão listadas ao lado do nome do banco:

Banco do Brasil: Visa

Banco Inter: Mastercard

Banco Original: Mastercard (não disponível para enviar pagamentos para empresas)

Bradesco: Visa

BTG+: Mastercard

Caixa: cartão de débito virtual Visa (disponível para quem tem conta na Caixa)

Itaú: Mastercard e Visa (não disponível para enviar pagamentos para empresas)

Mercado Pago: Visa

Neon: Visa

Next: Visa

Nubank: Mastercard

Santander: Mastercard e Visa

Sicoob: Mastercard

Sicredi: Mastercard e Visa

Woop, a conta digital da Sicredi: Visa

Pequenas empresas que usam o app WhatsApp Business podem vincular um parceiro de pagamento compatível, como Cielo, Mercado Pago ou Rede, e criar um pedido dentro do app para aceitar pagamentos de clientes com segurança.



Você também pode gostar: