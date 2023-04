WhatsApp: Meta lança ferramenta contra a clonagem do aplicativo

As clonagens e invasões de terceiros ao aplicativo de mensagens WhatsApp são bastante comuns atualmente. A princípio, em busca de se combater esta prática, a Meta, empresa responsável pelo app, está lançando uma nova função, um recurso de segurança, que tem como objetivo, proteger seus usuários.

Analogamente, um dos golpes mais comuns se dá, quando cibercriminosos roubam a conta do WhatsApp de um de seus usuários0s. Eles agem através de inúmeros recursos, como por exemplo, ao enviar e-mails onde solicita-se as informações e dados pessoais, além do código de segurança de seis dígitos do aplicativo.

Desse modo, essas pessoas mal intencionadas invadem a conta dos usuários e passam a enviar mensagens. Elas dizem ser a vítima e pedem aos seus contatos, a transferência de recursos financeiros. Quem cai na armadilha acaba tendo um grande prejuízo. Esse tipo de golpe afeta inúmeros usuários em todo o mundo.

Para coibir esta prática e proteger os usuários do WhatsApp de cibercriminosos e da invasão à sua conta, a Meta lançou uma nova atualização em seu aplicativo. De acordo com a empresa, o usuário passará a receber um aviso de uma tentativa de login em sua conta, feita em um aparelho celular diferente do seu.

Atualização de segurança

De acordo com a Meta, a atualização do aplicativo possibilita ao usuário do WhatsApp, receber uma notificação assim que uma outra pessoa tentar se conectar à sua conta. Em síntese, o dono receberá uma mensagem pop-up que deverá confirmar ou não a autenticidade daquele acesso ao aplicativo de mensagens.

Essa nova atualização de segurança do WhatsApp garante uma proteção ao usuário mesmo se a pessoa que tentar invadir sua conta possuir seu número PIN. Isso se deve ao fato de que o dono da conta deverá autorizar ou não o cadastro de outro aparelho celular para ter o acesso ao aplicativo de mensagens.

Ademais, essa nova função do aplicativo vem junto a mais uma camada de segurança oferecida aos usuários do WhatsApp. Ela procura proteger os perfis do app contra vários tipos de fraudes. É o Account Protect (proteção de conta). Com ela, a Meta observa comportamentos estranhos e avisa os usuários.

Nova atualização do WhatsApp

Além da atualização de segurança do WhatsApp, a Meta também anunciou uma nova função na qual são feitos alguns ajustes relacionados às mensagens de vídeo, envolvendo a plataforma. Dessa maneira, ela está presente na versão Beta do aplicativo, disponível para celulares com o sistema operacional iOS.

Com a nova função, o aplicativo de mensagens irá exibir um ícone pequeno em forma de uma câmera. Sendo assim, o usuário do WhatsApp receberá um alerta, sempre que receber de seus contatos uma mensagem de vídeo. Vale ressaltar que esta ferramenta já vem sendo desenvolvida pela Meta há algum tempo.

De fato, a nova função permite aos usuários do aplicativo, gravar pequenos vídeos de no máximo 60 segundos, e enviá-los para todos os seus contatos. Espera-se que através dos testes feitos pela Meta, o WhatsApp possa disponibilizar logo a ferramenta de vídeos para todos os usuários do app.

Em uma análise do código da nova função, feita por especialistas, verificou-se que há uma criptografia sobre as mensagens de vídeos. Além disso, elas não serão salvas ou encaminhadas para outros contatos do usuário do aplicativo. Deve-se observar que há ainda uma brecha no app que permite a gravação da tela.

Ferramenta de vídeo



Através desse recurso, o contato pode acessar o vídeo de seu contato. Deve-se observar que a ferramenta de vídeo do aplicativo de mensagens só permite a visualização da mídia uma única vez. A nova ferramenta do WhatsApp ainda está em fase de testes, disponível apenas na versão Beta do aplicativo.

Sendo assim, apenas usuários autorizados têm acesso à nova função. A Meta vem fazendo testes com sua plataforma e novas funções já há algum tempo, em busca de aprimorar a experiência de seus usuários. Os recursos de grupos temporários e a busca ativa na página de configurações também estão sendo testados.

Seja na forma como são compartilhados os vídeos do WhatsApp, ou na segurança e na privacidade de seus usuários, a Meta tem investido bastante, propondo diversos recursos, capazes de aprimorar seu aplicativo. Em conclusão, os usuários garantem inúmeros benefícios, através das inovações, tornando o app um sucesso.