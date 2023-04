WhatsApp: Novo recurso permitirá proteger conversas com senha

O WhatsApp é atualmente o aplicativo de mensagens mais popular do mundo. Só no Brasil, a companhia ultrapassa 140 milhões de contas ativas. Com essa demanda, o mensageiro busca sempre melhorar os seus serviços.

Recentemente a empresa passou a testar um recurso chamado “Modo Segredo”. Veja como ele funciona a seguir.

O que é o “Modo Segredo” do WhatsApp?

De acordo com o site especializado WABetaInfo, a funcionalidade está sendo testada na versão beta para Android 2.23.8.2. Ela permite aos usuários bloquear conversas específicas usando uma senha, seja impressão digital ou PIN.

A intenção é fornecer aos usuários uma dupla camada de segurança para as conversas mais confidenciais. Desta forma, é possível manter as mensagens sensíveis a salvo de olhares não autorizados.

O recurso pode ser usado tanto em uma conversa privada quanto para grupo. Nas configurações do bate-papo, basta ativar método de segurança e definir o tipo de senha.

Áudios de reprodução única

Assim como a opção de enviar uma foto ou vídeo com visualização única, o WhatsApp está preparando os áudios temporários que só poderão ser reproduzidos também uma vez.

O novo recurso já está disponível na versão Beta 2.23.7.8 do mensageiro da Meta. Até o momento não há confirmação se a funcionalidade será liberada para a versão estável da plataforma de mensagens.

Todavia, os usuários do WhatsApp beta para Android já podem aproveita a novidade. Caso haja a implantação desse novo recurso, será permitido enviar áudios autodestrutíveis, para uma única reprodução.

Na prática, o envio do áudio temporário seria semelhante ao que acontece atualmente com as fotos e vídeos. Após gravar a nota de voz aparece a opção que indica visualização única antes do encaminhamento.

Recurso de pré-visualização de links

O mensageiro também está testando um novo formato de enviar links em uma conversa. De acordo com o portal WABetaInfo, na versão Beta 23.5.78 para iOS, o mensageiro disponibilizou uma miniatura em pré-visualização da página referente ao link enviado, seja em grupos ou no privado.

Desse modo, antes mesmo que o usuário clique no endereço eletrônico, já será possível verificar do que se trata. O recurso foi criado, inclusive, para evitar que as pessoas caiam em golpes, uma vez que no aplicativo o número de fraudes através do compartilhamento de links desconhecidos vem crescendo.

Além disso, a nova ferramenta ajudará que os usuários não percam tempo, podendo selecionar com a visualização prévia se o conteúdo é relevante ou não para aquele momento. Contudo, é importante destacar que a melhoria está sendo liberada de forma gradual para o público beta.

Recurso de editar mensagens enviadas

Outra novidade que está sendo testada é o recurso de editar mensagens já enviadas na plataforma de mensagens. No entanto, a funcionalidade ainda está em desenvolvimento na versão beta do mensageiro para iOS.

Segundo informações do site WABetaInfo, após enviar a mensagem, o usuário terá até 15 minutos para corrigir algum erro ou adicionar alguma informação. Entretanto, para isso, será necessário que o aplicativo esteja em sua última versão.

Função de silenciar chamadas desconhecidas

O site WABetaInfo também descobriu na mais nova versão do WhatsApp Beta um recurso que permitirá silenciar chamadas de números desconhecidos. A nova ferramenta trará diversas vantagens, como reduzir interrupções e não ser incomodado por chamadas de spam.

O lançamento vem junto a implementação das Comunidades, uma vez que alguns usuários estão reclamando por estarem sendo abordados por números desconhecidos que fazem parte da comunidade. Assim, a funcionalidade prevê a diminuição dos incômodos.

De acordo com o portal, o novo recurso ficará na seção de configurações. Desse modo, para utilizá-la, será necessário fazer a ativação. Com a ferramenta já habilitada, as chamadas indesejadas só ficarão listadas nas chamadas e no centro de notificações.

Contudo, é importante frisar que a nova funcionalidade para silenciar números desconhecidos ainda está em desenvolvimento e não foi disponibilizada para os usuários beta. Portanto, caso não sejam encontrados problemas graves, ela será liberada para testes.