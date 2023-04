Will Levis discute se ele come bananas totalmente descascadas e coloca maionese no café

Will Levis fez manchetes durante o Draft da NFL de 2023onde foi selecionado pelo Titãs do Tennessee com a 33ª escolha.

O talentoso zagueiro exerceu sua profissão no Kentucky Wildcats. Ele já jogou pelo Leões da Penn State Nittany antes de se transferir para Kentucky em 2021.

Ele é conhecido por seu braço forte e habilidade de fazer jogadas com as pernas, e foi um jogador chave para os Wildcats durante as temporadas de 2021 e 2022.

No passado, chamou a atenção da mídia social depois que ele divulgou um vídeo em que pode ser visto comendo uma banana com casca.

“Não tenho medo das manchas marrons nas bananas. Eles têm medo de mim”, escreveu ele na legenda do vídeo.

Não foi a primeira vez que ele ganhou as manchetes, no entanto. A namorada dele, Gia Duddyhavia revelado que o casal experimentou café com maionese uma vez.

“Era uma sexta-feira antes de um jogo, eu e minha namorada estávamos tomando café da manhã, pegamos nossos cafés e não havia creme, nem açúcar na mesa, apenas uma garrafa de maionese”, disse Levis.

“Ela fez o tipo de piada engraçada ‘Você acha que as pessoas devem colocar isso no café?’ E eu pensei, ‘Talvez, vamos tentar.'”

No entanto, Levis deixou claro que não gosta de banana com casca nem acrescenta maionese ao café.

“Foi uma coisa estúpida que fiz e achei engraçado”, observou ele. “Eu realmente não faço isso.”