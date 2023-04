Will Smith apoia as crianças Willow e Jaden no Coachella, entre os fãs

Reproduzir conteúdo de vídeo





Will Smith está feliz por ser apenas mais um fã em um mar deles no Coachella, se divertindo pra caramba torcendo por seus 2 filhos mais novos — Willow e Jaden — que estavam se apresentando no festival.

Will orgulhosamente mostrou sua visão do palco no domingo… ele estava bem no meio da multidão lotada lá para ver a dinâmica dupla de Smith dentro da Tenda Mojave.

Ele estava sorrindo de orelha a orelha quando Willow, de 22 anos, apresentou seu solo, e seu irmão de 24 anos se juntou a ela no palco.

Foi um momento muito fofo para os irmãos, que se abraçaram muito antes de se divertirem juntos. Jaden até balançou uma camisa “irmão de Willow” debaixo de sua jaqueta de couro.

Claro, esta é uma das primeiras vezes que vimos Will em uma grande multidão de pessoas desde o infame Oscar de 2022. Resultado muito melhor desta vez.