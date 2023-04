Will Smith é um pai orgulhoso no Coachella ao apoiar os filhos Willow e Jaden da multidão

Will Smith mostrou seu apoio aos filhos na festa deste ano Festival Coachella. Seus dois filhos mais novos, Willow e Jaden, estavam se apresentando juntos no palco no famoso festival da Califórnia na frente de uma multidão lotada e Will estava determinado a não perdê-lo.

O ator postou um vídeo em sua conta do Instagram no qual pode ser visto curtindo o show entre todos os outros frequentadores do festival. Smith teve uma experiência verdadeiramente autêntica, optando por se envolver com todos os outros, em vez de ter acesso VIP.

No vídeo, Will filma o palco onde seus dois filhos se apresentam antes de mudando o ângulo da câmera para mostrar o enorme sorriso que ele tinha no rosto- ele era claramente um pai orgulhoso.

Tecnicamente, era Willow quem estava realizando um set solo, e seu irmão se juntou a ela no palco para tocar juntos algumas músicas. Jaden estava até vestindo uma “camisa do irmão de Willow”, que era uma linda camisa do irmão mais velho.

Will, que não fazia uma aparição como essa desde seu horrível incidente no Oscar de 2022, não poderia perdê-lo por nada no mundo. Foi um momento memorável para o clã Smith.