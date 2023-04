Will Smith quebra silêncio sobre rivalidade com Chris Rock: “Poderemos ser amigos novamente”

EUm 2022, durante a cerimônia do Oscar, Chris Rock fez comentários sobre Jada Pinkett Smith que ofendeu Will Smith, que então subiu no palco e deu um tapa nele. Smith se desculpou várias vezes por suas ações e declarou em um vídeo do YouTube: “se você aguentar, prometo que poderemos ser amigos novamente”.

Chris Rock acabou abordando a situação em seu Netflix especial de comédia, “Selective Outrage”, dizendo: “Torci por Will Smith durante toda a minha vida. E agora, assisto ‘Emancipation’ apenas para vê-lo levar uma surra”.

As estrelas reagem nas redes sociais ao Will Smith bater em Chris Rock na cerimônia do Oscar no domingo

Dr. Frederick Smith, psicóloga com 15 anos de experiência na área de saúde mental, explica que as amizades podem acabar por diversos motivos. Fatores como mudança de cidade e valores opostos podem causar tensões nos relacionamentos. No caso de Smith e Rock, ambas as partes se sentiram desrespeitadas uma pela outra na noite do tapa.

O Dr. Smith enfatizou a importância de entender a raiz da raiva e reconhecer o papel de cada um no conflito, afirmando: “Muitas vezes, não enfrentamos o principal estressor e descontamos na pessoa que merece menos. Isso pode ser um cônjuge, outro significativo, membro da família ou até mesmo um amigo.”

Amizades podem ser reparadas

No entanto, as amizades ainda podem ser reparadas se ambas as partes estiverem dispostas a trabalhar para isso. Dr. Smith recomenda discutir o problema ou procurar ajuda de um profissional habilitado para restabelecer a amizade. Aprender a se desculpar e perdoar adequadamente também é crucial para reparar e manter amizades.

Como explicou o Dr. Smith: “Dizer sinceramente a alguém ‘sinto muito’ inicia o processo de perdão, o que significa que a outra pessoa tem a oportunidade de deixar de lado os sentimentos feridos.”

Ao mesmo tempo, nem todas as amizades devem durar para sempre, e não há problema em lamentar a perda de um relacionamento. O Dr. Smith afirmou: “Às vezes, as amizades não devem durar para sempre e tudo bem.” É importante reconhecer quando uma amizade terminou e não forçar um relacionamento sazonal a um compromisso vitalício.

Concluindo, amizades podem acabar por vários motivos, mas repará-las é possível com esforço, compreensão e perdão. No entanto, nem todas as amizades duram para sempre, e é importante aceitar esse fato e seguir em frente quando necessário. Como Will Smith disse em seu vídeo de desculpas: “Se você esperar, prometo que poderemos ser amigos novamente.”