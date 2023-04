William H. Macy é processado por vizinho em $ 600.000 por cortar árvores

William H. Macy abalou o mundo de seu vizinho massacrando suas árvores … tanto que está sofrendo um grande sofrimento emocional e agora o vizinho quer mais de meio milhão para consertar as coisas.

Pierce Brown mora ao lado de Macy e, enquanto Pierce estava de férias, as pessoas que trabalhavam na propriedade de Macy cortaram árvores que estavam diretamente nas terras de Brown … isso de acordo com um processo movido por Brown.

senhor. Brown diz que o dano foi devastador … não só obliterou sua privacidade, presumivelmente transformando sua casa em um pato em uma bandeja para todos verem, mas ele diz que comprometeu a encosta … um grande problema para as pessoas que vivem em as colinas de Hollywood.

Brown diz que depois de superar o choque, ele foi falar com Macy, que reconheceu as más ações de seus funcionários.

Quanto ao porquê o Sr. Brown está processando a Macy por US$ 600 mil… vamos contar os caminhos — danos às árvores, perda de privacidade, desestabilização da encosta, perda do valor da propriedade, perda de uso e gozo da propriedade e aumento do ruído. Mas espere, há mais – sofrimento emocional, irritação, aborrecimento e desconforto.