wmlink/2step Setup (2023) Walmart One Processo de verificação em 2 etapas, registro, login

Com mais de 11.000 lojas em 27 países, o Walmart é um dos maiores varejistas do mundo. O Walmart criou um único ponto de acesso para que seus funcionários gerenciem suas informações relacionadas ao trabalho porque possui uma grande base de funcionários. Com o Walmart One, os funcionários do Walmart podem acessar informações sobre seu trabalho, incluindo horários, contracheques e benefícios.

O Walmart adicionou um processo de verificação em duas etapas, também conhecido como autenticação de dois fatores, para garantir que apenas usuários autorizados possam acessar informações pessoais. Aqui, vamos discutir o wmlink/2step processo de verificação, incluindo registro e login.

O que é a verificação em duas etapas do Walmart One?

Na verificação em duas etapas, os usuários precisam fornecer duas formas de identificação antes de poderem acessar suas contas. Normalmente, a primeira etapa envolve inserir um nome de usuário e senha. Na segunda etapa, o usuário verifica sua identidade digitalizando sua impressão digital, usando reconhecimento facial ou inserindo um código exclusivo. Usando wmlink/2step Verification, os funcionários são protegidos contra acesso não autorizado às suas informações pessoais.

Registro para verificação em duas etapas do Walmart One

A primeira etapa para se registrar na verificação em duas etapas do Walmart One é criar uma conta do Walmart One. Para se registrar no Walmart One, siga estas etapas:

Os funcionários podem visitar o site wmlink/2step em www.walmartone.com. No canto superior direito, clique no botão “ Entrar ” botão. Nos campos de login, clique em “ Registro .” Você pode encontrar seu número de identificação do Walmart (WIN) em seu crachá ou contracheque do Walmart. Certifique-se de que sua identidade seja verificada fornecendo sua data de nascimento, data de contratação e endereço de e-mail. Usando essas informações, o Walmart verificará sua identidade. Configure um nome de usuário e senha exclusivos para o Walmart One.

Depois de se registrar para uma conta do Walmart One, os funcionários podem se registrar para a verificação em duas etapas do Walmart One.

Use seu nome de usuário e senha para fazer login na sua conta do Walmart One. No canto superior direito da página, clique no botão “ Preferências de segurança ” link. Selecione o método de verificação mais adequado para você. Você pode escolher entre um código enviado por mensagem de texto ou um código gerado por um aplicativo ao usar a verificação em duas etapas do Walmart One. Autentique com seu número de telefone ou aplicativo de autenticação. Se você selecionar a autenticação de mensagem de texto, insira um número de telefone válido. A instalação de um aplicativo de autenticação, como Google Authenticator ou Microsoft Authenticator, é necessária se você escolher esta opção. Ao inserir seu número de telefone ou aplicativo de autenticação, o Walmart enviará um código de verificação. Para verificar sua identidade, insira este código na página de verificação. Depois que sua identidade for verificada, ative a verificação em duas etapas. Sua conta do Walmart One exigirá que você insira um código de verificação toda vez que fizer login.

Fazendo login no Walmart One com a verificação em duas etapas

É fácil fazer login no wmlink/2step Verification. Para fazer login no Walmart One com verificação em duas etapas, siga estas etapas:

Para fazer login no Walmart One, digite seu nome de usuário e senha. Ao habilitar a verificação em duas etapas, você será solicitado a inserir seu código de verificação. Você receberá um código por mensagem de texto se escolher a opção de mensagem de texto. Você pode recuperar o código de autenticação de seu aplicativo de autenticação e inseri-lo na página de login do Walmart One se selecionar a opção de aplicativo de autenticação. Depois de inserir seu código de verificação, você pode acessar sua conta do Walmart One e visualizar suas informações relacionadas ao trabalho.

Benefícios da verificação em duas etapas do Walmart One

Os funcionários do Walmart podem aproveitar muitos benefícios por meio do processo de verificação wmlink/2step. Há uma série de benefícios na verificação em duas etapas, incluindo:

Maior segurança: Ao usar a verificação em duas etapas em sua conta do Walmart One, você adiciona uma camada extra de segurança. Dessa forma, você pode impedir o acesso não autorizado às suas informações pessoais. Fácil de usar: É fácil de usar e rápido para concluir o processo de verificação em duas etapas. Métodos de verificação flexíveis: A verificação em duas etapas do Walmart One oferece dois métodos de verificação: mensagem de texto e aplicativo de autenticação . Os funcionários podem escolher o método que funciona melhor para eles com base em suas preferências. Paz de espírito: Os funcionários podem ter certeza de que suas informações pessoais estão seguras e protegidas quando usam a verificação em duas etapas.

Como redefinir seu método de verificação em duas etapas

Suponha que você precise redefinir seu método wmlink/2step. Nesse caso, você pode fazer isso fazendo login na sua conta do Walmart One, acessando a página Preferências de segurança e selecionando “Alterar método de verificação.” A partir daí, você pode escolher seu novo método de verificação.

Como desativar a verificação em duas etapas

Digamos que você não queira mais usar a verificação wmlink/2step. Para desativar a verificação em duas etapas, você deve fazer login na sua conta do Walmart One, clicar no botão Preferências de segurança guia e selecione “Desative a verificação em duas etapas.” No entanto, manter a verificação em duas etapas ativada é recomendado para aumentar a segurança.

Medidas de segurança adicionais:

Outras medidas de segurança protegem a conta do Walmart One, além da verificação wmlink/2step, como:

As senhas devem ser fortes e únicas.

Se estiverem usando um computador ou dispositivo compartilhado, devem sair da conta do Walmart One.

Não compartilhe as credenciais de login do Walmart One.

É importante ficar atento a golpes de phishing e não clicar em links ou e-mails suspeitos.

Embrulhar

Para proteger as informações pessoais dos funcionários do Walmart, a verificação em duas etapas do Walmart é uma importante medida de segurança. Os funcionários só têm permissão para acessar sua conta do Walmart One fornecendo duas formas de identificação. A verificação em duas etapas do Walmart One tem um processo de registro e login direto e fácil.

Usando as instruções deste artigo, os funcionários do Walmart podem se registrar para a verificação em duas etapas do Walmart e obter acesso a seus diversos benefícios. Portanto, isso é tudo o que temos para você sobre a verificação wmlink/2step. Esperamos que este guia tenha ajudado você. Para mais informações, comente abaixo e deixe-nos saber se você tem alguma dúvida.

LEIA TAMBÉM: