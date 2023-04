Woody Harrelson quer teste de DNA para ver se Matthew McConaughey é seu irmão

Youtube / The Late Show com Steven Colbert

Woody estava no episódio de terça-feira de “The Late Show with Stephen Colbert” quando ele abordou o assunto de ser parente de seu colega de elenco de “True Detective” e melhor amigo da vida real.

Ele disse que há uma possibilidade de sua mãe Mary Kathleen McCabe e o pai de Harrelson se conheceram no oeste do Texas enquanto ela estava se divorciando.

Woody ecoou a ideia de que a história é “louca” enquanto conversava com Colbert … acrescentando que a especulação começou quando ele estava conversando com a mãe de Matt, e ela deu a entender que potencialmente tinha um caso com seu pai Harrelson.