Ca festa de promoção do rexham ainda não aconteceu, mas eles estão muito perto de garantir matematicamente uma vaga na Liga Inglesa de Futebol depois de conquistar mais um ponto em Barnet na tarde de sábado, empatando em 0 a 0, apesar de jogar com 10 jogadores nos últimos 40 minutos.

Cenas dramáticas aconteceram quando Ben Foster defendeu um pênalti tardio em o triunfo da segunda-feira de Páscoa sobre o condado de Nottsque colocou o clube galês na liderança da promoção automática à Liga 2.

Já se passaram 15 anos desde Wrexham foram últimos na Liga de Futebol, quando foram rebaixados em 2008, mas a chegada de Ryan Reynolds e Rob McElhenney deu um novo impulso ao clube.

Quando o Wrexham pode garantir matematicamente a promoção?

Com o ponto contra Barnet seguro, Wrexham agora tem quatro pontos de vantagem sobre Condado de Notts com ambas as equipes tendo agora três partidas para jogar.

Condado estão prontos para jogar acordando em casa no final da tarde de sábado, o que poderia reduzir a diferença para um único ponto, embora eles tivessem jogado um jogo a mais.

Há agora uma série de fatores em jogo, sendo o mais simples que, se Wrexham vencer as três partidas restantes, eles estarão de volta à Liga de Futebol, não importa o que aconteça Condado de Notts fazer.

Wrexham estão com 104 pontos faltando nove para disputar, enquanto Condado de Notts estão em 100. O máximo que os Red Dragons podem atingir é 113 pontos, enquanto Condado de Notts só pode obter 109.

É difícil obter uma compreensão total da situação até sabermos o resultado de Condado de Nottsjogo de contra acordandomas podemos descobrir qual é o melhor cenário para Wrexham.

Se Condado perder para acordando na tarde deste sábado, só conseguirão chegar aos 106 pontos, o que significa Wrexham poderia garantir o primeiro lugar com uma vitória em casa sobre Cidade de Yeovil na noite de terça-feira.

Portanto, Terça-feira, 18 de abril, é a data mais próxima possível em que o Wrexham pode ganhar o título da Liga Nacional.

No entanto, se Condado de Notts derrota acordando no sabado então Wrexham precisaria ganhar vitórias contra ambos Yeovil e Boreham Wood antes que a promoção seja matematicamente segura.

A vitória nessas duas partidas colocaria os Red Dragons em 110 pontos inatacáveis, garantindo a promoção oficialmente no sábado, 22 de abril.