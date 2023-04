WWE e UFC fundem-se e formam uma nova empresa massiva

Endeavor, o pai co. do UFC, anunciou a mudança na manhã de segunda-feira … revelando que seus acionistas terão 51% da nova organização. Os acionistas da WWE, por sua vez, terão 49 por cento.

Vince McMahon assumirá o cargo de Presidente Executivo do Conselho com o novo grupo – enquanto Dana White continuará como presidente do UFC. Ariel Emanuelo CEO da Endeavor, será o chefe de tudo.