Ypê Oferece Oportunidades de Emprego em Todo o Brasil; Confira os Cargos e Regiões Disponíveis

A Ypê, referência no segmento de limpeza e higiene, abre novas vagas de emprego pelo Brasil. A cultura da companhia busca por profissionais que sejam honestos, trabalhem com disciplina, simplicidade, humildade e senso de dono. Hoje novos cargos foram divulgados para atuar em diferentes áreas e regiões do país. Confira abaixo.

Ypê divulga cargos em diferentes setores de atuação em regiões brasileiras

A companhia está presente em várias regiões, e as vagas estão disponíveis para atuação nas cidades: Volta Redonda, São Paulo, Suzano, Simões Filho, Salvador, Santo André, Salto, Recife, Porto Velho, Natal, Marabá, Manaus, Jundiaí, Jaú, Itapema, Goiânia, Franca, Florianópolis, Dourados, Cascavel, Campo Largo e diversas outras.

A Ypê foi criada no ano de 1950, e hoje é reconhecida como uma das maiores indústrias do segmento da limpeza e higiene no Brasil. Ao longo desses anos, a companhia vem construindo uma trajetória de sucesso, onde preza pela saúde e qualidade de vida de seus consumidores.

Hoje foram divulgados novos cargos da empresa. Os interessados podem conferir a listagem, abaixo.

Analistas de Automação Júnior – Amparo;







Analistas de Atração e Seleção PL – Amparo;







Analistas de Manutenção Corporativa – Amparo;







Analista de Gestão PL – Salto;







Analista de Controladoria PL – Campinas;







Analista Produtividade PL – Amparo;







Aprendiz – Goiânia;







Analista Trade Marketing SR – São Paulo;







Coordenadores de Almoxarifado – Amparo.

Certifique-se de estar a par de todas as exigências e requisitos para os cargos a que está se candidatando.

Veja também: Cimed oferece novas vagas de EMPREGO; veja as regiões e cargos

Como se cadastrar

Para fazer parte do time colaborativo Ypê, os interessados devem se cadastrar para concorrer às vagas disponíveis através do link 123empregos.

Atualize-se todos os dias com as informações sobre os empregos da semana, divulgados diariamente aqui, no Notícias Concursos. Acompanhe as oportunidades em primeira mão de empresas que oferecem inúmeros contratos com carteira assinada.