Zak Cummings e Ed Herman se aposentam após Cummings vencer o UFC Kansas City

Zak Cummings e Ed Herman estão oficialmente aposentados, encerrando dois longos mandatos no UFC.

Foi Cummings quem levantou a mão depois de vencer Herman por decisão certeira na luta dos meio-pesados ​​no UFC Kansas City, mas os dois veteranos tiveram seu momento no microfone após a luta, deixando as luvas na jaula.

Cummings, 38 anos, havia dito em entrevistas que essa luta em sua cidade natal poderia significar o fim de sua carreira de 16 anos (10 no UFC), e deu continuidade a isso na entrevista do vencedor.

“Muito obrigado por todo o apoio”, disse Cummings. “Comecei essa carreira profissional no Missouri. Lutei aqui há seis anos, quando o UFC veio para o Missouri, para Kansas City pela primeira vez. Seis anos depois do dia em que posso fazer isso de novo e pessoal, vocês apareceram, muito obrigado pelo apoio. Eu amo vocês, não posso ser mais grato.”

“Eu realmente não tinha certeza do que iria acontecer”, ele continuou quando mais tarde sua filha se juntou a ele durante seu discurso de aposentadoria. “EU [had] duas lutas no meu contrato, ainda tenho uma. Não consigo pensar em uma maneira melhor de sair do que na frente dessa multidão, na frente de todos vocês. Consegui três vitórias, consegui três finalizações em três categorias de peso diferentes no UFC. Isso é algo que quase ninguém consegue.

“Não cheguei a ser campeão mundial. … Eu não tinha certeza depois da lesão se poderia fazer isso de novo. Essa menina olhou para mim e disse: ‘Papai, quero ver você lutar’. Isso é o que o papai faz. Este é quem é o papai.

Herman, 42, também anunciou sua aposentadoria para encerrar uma carreira de lutador profissional de 20 anos e um mandato no UFC que remonta a 2006, quando foi dispensado de um vice-campeão exibido no O lutador final 3.

“Só quero agradecer ao UFC e a todos os fãs e a todos que me apoiaram nos últimos 17 anos”, disse Herman após parabenizar Cummings. “Estou aqui há muito tempo. Sinto falta da minha família, tenho meus filhos aqui pela primeira vez. Não se preocupem, papai está bem. Eu amo todos vocês, muito obrigado por todos os grandes anos. Tem sido uma carreira incrível e acho que vou enforcá-los aqui nesta jaula em Kansas City.

Esta foi a primeira luta de Cummings desde agosto de 2020 e ele terminou sua corrida no UFC com um recorde de 10-4 competindo nos meio-médios, médios e agora meio-pesados. Herman se aposenta com um recorde de 13-12 (1 NC) no UFC, com um recorde de 4-4 no meio-pesado depois de competir principalmente em 185 libras.

Assista ao vídeo dos veteranos colocando suas luvas abaixo.