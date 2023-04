Zendaya desfila no tapete vermelho para o India Gala Solo, Tom Holland mantém distância

Os dois atores estavam presentes na noite de sexta-feira na Índia, onde ambos compareceram ao NMACC Gala em Mumbai … parecendo completamente arrumados e vestidos com esmero enquanto se dirigiam – especialmente Z, que estava vestindo um lindo saree tradicional indiano .

Seu vestido estava esvoaçante – e parte dele até a arrastava … muito como ela fez com TH, que não ficou lado a lado com sua garota. Em vez disso, ele deixou que ela tivesse os holofotes para si mesma enquanto ele era o primeiro em seu próprio momento de paquera. Em outras palavras, eles não posaram juntos do lado de fora.