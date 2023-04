Zendaya e Jennifer Connelly são apenas um ‘7’ na escala de beleza deste hater que se tornou viral

A O troll do Twitter com o identificador @CristusVictor tem recebido muita atenção ao comparar Zendaya e Jennifer Connelly e dizer que elas eram apenas 7 em sua escala de beleza.

@CristusVictor mencionou que as mulheres dos anos 90 eram muito mais atraentes do que as mulheres agora fixando uma foto de Connelly dos anos 90 com uma de Zendaya sem maquiagem.

Jennifer Connelly dos anos 90 com a Zendaya de hoje

“Qualquer zoomer que pensa que a foto certa é atraente acima da média não entende que nos anos 90, um ‘7’ parecia com a foto da esquerda, ‘Acima da média’ significava outra coisa naquela época. Haveria umas dez garotas tão ou mais bonitas que Connelly trabalhando em todos os restaurantes da rede.”

Imediatamente, os fãs de ambos os A-listers vieram em socorro e começaram um debate online.

“Jennifer Connelly era uma garota dos sonhos nos anos 90 e ainda é uma garota dos sonhos para muitas das mesmas pessoas hoje. Zendaya seguirá um caminho semelhante, tenho certeza”, acrescentou um. “Não entendo essa necessidade de comparar e contrastar duas pessoas totalmente diferentes. A vida não é uma competição.”

“Você tirou a foto de uma mulher com maquiagem pesada, o cabelo arrumado e CLARAMENTE posando, e comparou com uma foto desprevenida, sem maquiagem e com o cabelo bagunçado“, brincou outro usuário. “Você definitivamente está se esforçando demais para provar seu ponto fraco, amigo.”

Enquanto isso, outro não acreditava no que estava lendo “Cara Jennifer Connelly sempre foi um 10 do que você está falando,”

Sempre há pessoas que concordam com a opinião impopular

No entanto, existem sempre pessoas dos dois lados “O número combinado para esses dois é… generosamente, um 8”, acrescentou um crítico.

E tem esse tweet de uma pessoa que também concordou com o cara”Verdade. Eu olho para trás no meu anuário do HS e metade da minha turma de graduação em meados dos anos 90 teria sido considerada ‘quente’ agora”, acrescentando “Rostos sorridentes quase universalmente magros, sem cansaço, sem um traço de olhos contaminados com SSRI. Foi bom, cara.”