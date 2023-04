Zendaya se junta ao Labrinth no palco do Coachella para apresentação surpresa de ‘All For Us’

Zendaya é a estrela de um dos maiores shows da TV… e ela se tornou a estrela de um dos maiores festivais de música do mundo quando fez uma aparição surpresa durante o set do Labrinth.

ISTO NÃO É UM EXERCÍCIO ZENDAYA ESTÁ LITERALMENTE REALIZANDO TUDO PARA NÓS COM LABRINTH NO COACHELLA RN OMFGFBDNDND pic.twitter.com/oBXCLNm89K

labrinth – que escreveu, canta e produziu um monte de músicas apresentadas em “Euphoria” da HBO – subiu ao palco no sábado durante o segundo fim de semana do Coachella.

Os fãs ficaram absolutamente loucos quando, inesperadamente, Zendaya se juntou ao Labrinth no palco para apresentar “All For Us” … uma música que os dois têm juntos. É a primeira vez que Zendaya se apresenta em anos, e ela não apareceu durante o fim de semana 1 do Coachella … então o show foi muito especial.