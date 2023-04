Zinedine Zidane quer voltar ao banco, mas não no Real Madrid

Zinedine zidane pode estar de volta. O técnico francês está mais uma vez sendo fortemente cotado para retornar ao banco de reservas dois anos após sua saída do Real Madrid. Seu histórico como técnico do time espanhol o coloca em uma posição privilegiada, onde grandes times o consideram um dos poucos treinadores com vários títulos da liga em seu currículo.

O nome do treinador francês foi mencionado recentemente como um possível substituto para Carlos Ancelotti, embora não haja sinais de que o tempo do italiano no banco do Real Madrid esteja chegando ao fim. São rumores que sempre surgiram após alguns dos momentos difíceis vividos pelo Real Madrid durante a temporada, como a derrota por 4 a 2 para Girona.

O relacionamento entre Florentino Pérez e Carlos Ancelotticomo já dissemos em ocasiões anteriores, é melhor do que nas outras três temporadas em que o italiano treinou os merengues.

Ancelotti está mais próximo do presidente do que nunca. Além disso, todas e cada uma das decisões para a próxima temporada estão sendo discutidas com o antigo AC Milão treinador, que está mais feliz do que nunca em Madrid. A Federação Brasileira continua cortejando o veterano, usando seu ex-jogador, Kakácomo ponto de contato, mas o técnico italiano insiste que não vai sair.

“Só saio daqui se for despedido”, declarou.

Allegri e Juve, na linha de fogo

Nos últimos dias, o ex- Juventus meio-campista também estava ligado aos Bianconeri como uma alternativa para Massimiliano Allegri. No momento, eles são um time e um treinador em uma temporada ruim. A equipa italiana é um possível destino já que é uma das situações familiares que o francês procura.

Nessas duas temporadas longe do banco, Zidane deixou claro que não vai rastejar para uma volta e que dinheiro não é sua prioridade no momento, como demonstrou ao rejeitar a convocação do futebol saudita.

PSG têm sido o outro destino possível, uma porta que se abre mais uma vez diante das muitas questões esportivas e sociais geradas Christophe Galtier.

Mais uma vez, a sombra do antigo Real Madrid jogador aparece como um possível alvo em Paris, embora valha a pena relembrar de imediato algumas das suas origens em Marselha e as incompatibilidades. Marselhaaliás, seria outro lugar possível para ele voltar a treinar, com o croata Igor Tudor atualmente no banco.

A verdade é aquilo Zinedine zidane está no mercado e o francês sabe disso Real Madrid não será o seu destino. Apesar de ter uma vida bastante sossegada na capital espanhola, sabe que o banco dos blancos tem um titular em Ancelotti.

O clube não pensou nele pela simples razão de confiar em Ancelotti e seu trabalho. Não houve movimento em torno da figura do francês, nem Zidane abordou-os a não ser para recuperar um relacionamento que foi suspenso por 16 meses.