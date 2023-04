Zippi cartão de crédito é CONFIÁVEL? Conheça o produto financeiro

O Zippi cartão de crédito é um cartão digital que vem ganhando cada vez mais espaço no mercado financeiro brasileiro. Com uma proposta totalmente online, o Zippi promete facilidade e agilidade na hora de solicitar e usar o cartão de crédito.

Na matéria desta quarta-feira (05) do Notícias Concursos, falaremos um pouco mais sobre as características do Zippi cartão de crédito. Saiba também quais são as suas vantagens e como solicitar o seu.

O que é o Zippi cartão de crédito?

O Zippi é um cartão de crédito digital, ou seja, ele não possui uma versão física. Todo o seu uso é feito por meio de um aplicativo, disponível para Android e iOS. O Zippi é emitido pelo banco CBSS e funciona como qualquer outro cartão de crédito: o usuário faz suas compras e paga a fatura no final do mês.

Quais as vantagens do cartão?

Uma das principais vantagens do Zippi é a facilidade de solicitar e usar o cartão. Todo o processo é feito de forma online, sem necessidade de comparecimento a uma agência bancária. Além disso, o Zippi não cobra anuidade, nem tarifas de manutenção, o que pode ser uma grande economia para o usuário.

Outra vantagem do Zippi é a possibilidade de controle total dos gastos através do aplicativo. O usuário pode verificar em tempo real o saldo disponível e o limite de crédito. Além disso, ele consegue ver todas as compras realizadas com o cartão. O aplicativo também permite que o usuário bloqueie o produto em caso de perda ou roubo, evitando fraudes e compras ilimitadas.

O Zippi também oferece a opção de parcelamento de compras em 12 vezes, com juros reduzidos. Isso pode ser uma grande vantagem para quem precisa fazer uma compra maior e não quer comprometer todo o orçamento em uma parcela única.

Quais são os contras do cartão de crédito Zippi?

Apesar de suas vantagens, o Zippi ainda apresenta algumas funções. A principal delas é a falta de uma versão física do cartão. Para algumas pessoas, pode ser incômodo não ter um cartão de plástico para usar em estabelecimentos que ainda não aceitam pagamentos digitais.

Outra capacidade é a limitação do cartão em relação ao saque em dinheiro. O Zippi não permite saques em caixas eletrônicas, o que pode ser um problema para quem precisa de dinheiro em espécie.

Além disso, é importante lembrar que o Zippi é um cartão de crédito e, como tal, deve-se usar com responsabilidade. É importante manter o controle dos gastos e não comprometer o orçamento com parcelas que podem se tornar um peso financeiro no futuro.

Solicitar o cartão de crédito Zippi é muito fácil. Basta acessar o site oficial, preencher um formulário com seus dados pessoais e aguardar a análise de crédito. A resposta costuma ser rápida e, se aprovada, o usuário já pode começar a usar o cartão através do aplicativo.