Zoom.us Login (2023) Etapas para ingressar no Zoom usando uma ID de reunião

O Zoom teve sua primeira execução em 2011. No entanto, naquela época, as reuniões online não eram muito populares. Mas assim que a pandemia atingiu o mundo, https://zoom.us tornou-se a melhor escolha para todas as organizações, sejam pequenas empresas ou escolas, o Zoom era tudo o que tínhamos. Como resultado, o Zoom se tornou extremamente popular e começou a hora de se tornar um unicórnio.

Com a popularidade cada vez maior, as informações sobre como ingressar nas reuniões do Zoom estão longe de ser suficientes. Como resultado, estamos aqui para ajudar os recém-chegados ou calouros que vão participar de sua primeira reunião oficial. Este guia irá ajudá-lo a participar de reuniões https://zoom.us Zoom. Também compartilharemos algumas dicas rápidas sobre o Zoom.

Por que você precisa participar de reuniões de zoom?

As reuniões de zoom são consideradas muito importantes porque salvam vidas. Suponha que você não possa participar de uma reunião em seu escritório, basta fazer login em https://zoom.us e iniciar sua reunião com facilidade.

Por outro lado, se você é estudante de escola ou faculdade, além do Google Meet, você só tem o Zoom, que oferece reuniões gratuitas para mais de 100 pessoas ao mesmo tempo. Embora muitos concorrentes tenham tido uma ideia semelhante, nada chega perto do Zoom quando se trata de funcionalidade e produtividade.

Como ingressar no Zoom usando o ID da reunião em https //zoom.us Login

Embora as reuniões do Zoom sejam extremamente populares e importantes, ingressar em uma reunião do Zoom não é tão simples quanto https://zoom.us e apenas inserindo sua ID de reunião e senha.

No entanto, se você estiver com problemas para entrar no Zoom usando o Meeting ID, aqui está nosso guia para ajudá-lo.

Os IDs ou links das reuniões do Zoom geralmente são enviados para o seu e-mail. Como resultado, você precisa clicar no link de entrada em seu e-mail e entrar na reunião. Por outro lado, simplesmente ingressar na reunião usando o link não será suficiente.

Às vezes, você também pode ser solicitado a inserir a senha da reunião. Isso acontece principalmente porque o ID de e-mail para o qual o link foi enviado e o ID de e-mail de login do Zoom não são os mesmos. Portanto, esse problema ocorre.

Aqui estão as etapas para ingressar corretamente em uma reunião do Zoom usando o ID da reunião e https://zoom.us:

Abra https://zoom.us/download e baixe o Zoom Client para Windows. Agora, inscreva-se usando seu ID de e-mail e senha preferidos. Abra seu ID de e-mail e clique em Verificar. Agora você está pronto para participar da reunião com o Zoom.

Sempre que você receber um ID ou link de reunião do Zoom, basta clicar nele e pronto.

O que fazer se eu não conseguir participar das reuniões do Zoom?

Pode haver muitos motivos pelos quais você não consegue entrar em reuniões. Em primeiro lugar, se o e-mail da reunião foi enviado para você em [email protected] e seu Zoom ID é feito usando [email protected]você não poderá entrar no Zoom Meeting.

Além disso, às vezes, o cliente Zoom pode ter problemas com seu firewall. Enquanto durante a instalação do Zoom tudo é resolvido, às vezes os problemas existem mesmo depois disso. Nesse momento, você deve ativar o acesso ao Firewall. Confira este guia para desativar o Firewall no seu PC.

Dicas rápidas para usar o zoom

Se você deseja garantir que suas chamadas do Zoom sejam perfeitas e que você sempre chegue no horário das reuniões, aqui estão alguns pontos que você precisa ter em mente:

Mantenha uma verificação nos dados: Chamadas e reuniões com zoom consomem grandes blocos de dados enquanto você está em videochamadas. Se você vai ficar por muito tempo, lembre-se de que mesmo 15 GB de hotspot móvel não é suficiente para chamadas de vídeo mais longas.

Chamadas e reuniões com zoom consomem grandes blocos de dados enquanto você está em videochamadas. Se você vai ficar por muito tempo, lembre-se de que mesmo 15 GB de hotspot móvel não é suficiente para chamadas de vídeo mais longas. Use o mesmo ID de e-mail: Ao usar o Zoom, lembre-se de que você receberá convites apenas se tiver o mesmo ID de e-mail em todos os lugares. Se você não seguir isso, talvez seja necessário inserir uma ID e senha de reunião sempre que tentar ingressar em uma reunião. Às vezes, a duração da reunião não é suficiente para tudo isso.

Ao usar o Zoom, lembre-se de que você receberá convites apenas se tiver o mesmo ID de e-mail em todos os lugares. Se você não seguir isso, talvez seja necessário inserir uma ID e senha de reunião sempre que tentar ingressar em uma reunião. Às vezes, a duração da reunião não é suficiente para tudo isso. Baixe o Zoom Client Upfront: Você deve certificar-se de que já baixou o cliente Zoom antes de entrar em uma reunião. A interface do navegador Zoom é desajeitada e o deixará esperando por muito tempo. Portanto, certifique-se de baixar o aplicativo antecipadamente para evitar tempo de espera.

Se você tiver esses pontos em mente, nunca perderá ou terá problemas com outra chamada de zoom.

Conclusão

Bem, isso é tudo o que temos aqui sobre como você pode participar de reuniões usando https://zoom.us. Esperamos que este guia tenha ajudado você. Se você ainda tiver algum problema ao usar o cliente Zoom, comente abaixo.

