1. A Igreja Católica na Idade Média 2. A Feudalismo na Idade Média 3. A Economia na Idade Média 4. A Cultura na Idade Média 5. A Guerra na Idade Média

A Idade Média é um período histórico que começa com a queda do Império Romano do Ocidente, em 476 d.C., e termina em 1453 d.C., com a Queda de Constantinopla. Vale lembrar que determinados estudiosos afirmam que o período teria terminado em 1492, com o início das Grandes Navegações.

Esse longo período foi parco de diversos acontecimentos marcantes para a história da humanidade. Dessa forma, não é de se surpreender que muitos eventos medievais sejam cobrados pelas questões das provas mais importantes do país, como o ENEM (Exame Nacional do Ensino Médio).

Porém, é claro que existem assuntos que são cobrados com mais frequência do que outros. Assim, para te ajudar, o artigo de hoje trouxe um resumo com 5 eventos da Idade Média que são extremamente abordados pelo ENEM e podem aparecer na próxima edição do exame. Confira!

Surgimento do feudalismo

O feudalismo foi uma forma de organização política, econômica e social predominante na Europa Ocidental entre os séculos V e XV. A base do sistema era justamente o “feudo”, uma grande propriedade rural em que viviam o senhor feudal e seus servos.

O surgimento do feudalismo proporcionou a criação de uma sociedade estamental, ou seja, sem mobilidade social e formada por camadas sociais diferentes baseadas nos privilégios de cada indivíduo. Três classes eram as principais: a nobreza, o clero e os servos. A nobreza era composta pelos senhores feudais, proprietários de terras que tinham poderes políticos, administrativos e jurídicos. O clero era formado pelos membros da Igreja, que controlavam grandes extensões de terra e exerciam uma influência considerável nas relações sociais. Os servos, por fim, deveriam cumprir ordens e pagar impostos.

A economia do período feudal era caracterizava pela autossuficiência, ou seja, por produções agrícolas e de subsistência, enquanto o comércio era praticamente inexistente.

As Cruzadas

Dentre os eventos da Idade Média mais cobrados pela prova do ENEM, podemos destacar as Cruzadas, expedições de caráter religioso, econômico e militar que aconteceram na Europa a partir do século XI.

O principal objetivo das Cruzadas era reconquistar Jerusalém dos islâmicos, considerados “infiéis. Contudo, é podemos dizer que objetivos econômicos eram os responsáveis por motivar a participação de muitos nobres.

As Cruzadas começaram em 1095, quando o Papa Urbano II, no Concílio de Clermont, convocou toda a cristandade para participar da Primeira Cruzada. Ao todo, oito cruzadas foram organizadas.

A peste negra

A peste bubônica, conhecida como peste negra, é uma doença que atingiu diversas sociedades ao longo da história. Mas, sem dúvidas, a pior pandemia da enfermidade aconteceu na Idade Média, entre os anos de 1347 e 1348.

A peste chegou na Europa no século XIV por meio de navios de mercadores genoveses e as As consequências da pandemia foram desastrosas: a peste negra provocou a morte de mais de um terço da população europeia.



Você também pode gostar:

Além disso, o surto da doença afetou drasticamente a economia, a política, a igreja e a sociedade da Idade Média.

A reforma gregoriana

A reforma gregoriana foi um movimento de reforma da Igreja Católica que aconteceu no século XI e recebe esse nome devido ao seu líder, o papa Gregório VII.

O movimento tinha o objetivo de fortalecer o poder eclesiástico e combater práticas contrárias aos preceitos da Igreja, como a simonia (venda de cargos eclesiásticos).

A reforma de Gregória VII foi responsável por estabelecer importantes mudanças na Igreja, como a proibição do casamento por parte de membros do clero e a imposição do celibato. Além disso, podemos dizer que o movimento fortaleceu o poder do papado na Idade Média.

A Guerra dos Cem Anos

A Guerra dos Cem Anos foi um importante um conflito que aconteceu entre os anos de 1337 e 1453, envolvendo duas nações europeias: França e Inglaterra.

A principal causa dentro da política que motivou a Guerra dos Cem Anos foi a disputa entre os dois países pelo trono francês. A vitória francesa na guerra consolidou a importância do país enquanto potência europeia durante a Idade Média.