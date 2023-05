10% da População Brasileira Utiliza o Celular para Pagar Sem Levar a Carteira.

Esquecer a carteira em casa não é mais um problema para os brasileiros que possuem um smartphone, já que muitos, na verdade, nem andam mais com elas em seus bolsos ou bolsas. Graças a soluções de pagamento móvel como NFC (Near Field Communication, ou pagamento por campo de profundidade, em tradução livre), QR code e Pix, a carteira está sendo trocada pelo smartphone.

LEIA MAIS: O que é NFC? Entenda como funciona a tecnologia

Para ser exato, 10% dos brasileiros com smartphone afirmam que não levam mais a carteira consigo porque sempre pagam com o telefone, segundo dados da pesquisa Panorama Mobile Time/Opinion Box – Pagamentos móveis e comércio móvel no Brasil. O smartphone também é o meio de pagamento preferido de 26% dos brasileiros que possuem um aparelho.

A proporção é maior entre os jovens de 16 a 29 anos (36%), o que indica uma tendência de alta no futuro. No entanto, a preferência pelo smartphone é menor entre os brasileiros de 30 a 49 anos (24%) e entre aqueles com 50 anos ou mais (17%). Não há diferença significativa na comparação por gênero ou classes social.

O pagamento por aproximação usando o smartphone também está avançando. Em um ano, passou de 41% para 46% a proporção de brasileiros com smartphone que experimentaram pagamento por aproximação com o aparelho. A diferença por faixa etária é significativa: 16 a 29 anos (57%); 30 a 49 anos (44%); 50 anos ou mais (37%). Nos últimos 30 dias, 36% dos brasileiros com smartphone pagaram por aproximação. Um ano atrás, esse percentual era de 30%.

QR code é outra tecnologia relevante

O uso de QR code para pagamento está avançando rapidamente no País. Em apenas um ano, entre março de 2022 e março de 2023, passou de 67% para 80% a proporção de brasileiros com smartphone que já experimentaram essa forma de pagamento em lojas físicas. A proporção dos jovens de 16 a 29 anos que já pagaram por QR code é de 86%, acima daquela verificada nos grupos de 30 a 49 anos (83%) e de 50 anos ou mais (67%).

Para se ter uma noção, no mesmo intervalo de um ano, subiu de 46% para 57% o percentual que fez pelo menos uma compra por QR code nos últimos 30 dias. Um dos principais vetores desse crescimento é a adoção do Pix nos caixas de grandes varejistas.

Pagamentos tradicionais ainda têm espaço

À frente do smartphone está o cartão físico, meio de pagamento favorito para 60% dos brasileiros, que ainda é mais relevante. O percentual aumenta conforme a idade do consumidor: 16 a 29 anos (49%); 30 a 49 anos (63%); e 50 anos ou mais (69%). No caso do cartão físico, nota-se também uma diferença por classe social: A e B (69%) e C, D e E (58%).

O dinheiro é a forma de pagamento favorita de apenas 12% dos brasileiros que possuem smartphone, índice próximo de quem só paga usando soluções de pagamento móvel. Não há variação relevante por gênero ou faixa etária, mas sim por classe social. A preferência pelo uso de dinheiro é maior nas classes C, D e E (14%) do que entre as classes A e B (5%). Percebe-se também uma diferença por região do País, com uma maior preferência pelo dinheiro no Nordeste (17%) e menor no Centro-Oeste (8%).

Metodologia da pesquisa

A pesquisa Panorama Mobile Time/Opinion Box – Pagamentos móveis e comércio móvel no Brasil é uma pesquisa independente produzida por uma parceria entre o site de notícias Mobile Time e a empresa de soluções de pesquisas Opinion Box.

Nesta edição foram entrevistados 2.112 brasileiros que acessam a Internet e possuem smartphone, respeitando as proporções de gênero, idade, renda mensal e distribuição geográfica desse grupo. As entrevistas foram feitas on-line entre 8 e 27 de março de 2023. Esta pesquisa tem validade estatística, com margem de erro de 2,1 pontos percentuais e grau de confiança de 95%.