10 maneiras de compartilhar seu calendário no e-mail do Microsoft Outlook (2023)

Todos nós temos usado plataformas diferentes para gerenciar nosso trabalho. Diariamente, todos nós temos nossos horários que precisam ser seguidos. Temos que trabalhar com diferentes companheiros de equipe e colegas de trabalho ao trabalhar com algumas organizações. Existem muitos projetos e reuniões que acontecem regularmente de acordo com os requisitos. Da mesma forma, ao planejar qualquer coisa, seja para nós mesmos, relacionado ao projeto ou para qualquer outra finalidade, também devemos contar a um colega de trabalho ou à pessoa que trabalha conosco.

Às vezes, o procedimento fica muito complexo, pois temos que gerenciar nosso calendário diário e enviar mensagens sobre os horários e alterações, se você tiver feito alguma. Mas com a ajuda do recurso de compartilhamento de calendário no Outlook, você poderá resolver esse problema facilmente. Os usuários conhecem o Calendário no Outlook; no entanto, eles desconhecem o recurso fornecido nele. Estamos aqui com um guia sobre Como compartilhar calendário no Outlook. Depois de ler este guia, os usuários poderão compartilhar calendários no Outlook sem problemas.

O que é Compartilhar Calendário no Outlook?

Compartilhar calendário no Outlook é um recurso por meio do qual os usuários podem compartilhar suas agendas diárias, que adicionaram ao calendário com a conta. Geralmente, o calendário no Outlook é semelhante ao Google Docs ou Sheets que usamos para compartilhar nosso trabalho. Frequentemente, compartilhamos nossos documentos com outros usuários que estão trabalhando conosco para que possam verificar novas atualizações e quais alterações fizemos.

Além disso, o Docs permite que os usuários vejam o que está acontecendo ao vivo e você pode compartilhar com a pessoa que desejar. Da mesma forma, o Outlook permite que os usuários compartilhem o calendário com diferentes usuários e recursos. O recurso de compartilhamento do Outlook é muito útil para os usuários. Você pode verificar o próximo título em Como compartilhar o calendário no Outlook para entender o procedimento envolvido.

Como compartilhar calendário no Outlook no Windows

Muitos usuários estão procurando um procedimento para compartilhar calendários no Outlook no Windows. Listaremos as etapas que você deve seguir para compartilhá-lo facilmente com os usuários.

Em primeiro lugar, abra o aplicativo de calendário no seu Windows.

no seu Windows. Selecione os Compartilhar calendário opção.

opção. Depois disso, clique em Adicionar botão .

. Agora, você deve adicionar os usuários com quem deseja compartilhar o calendário.

Selecione Adicionar opção e clique no botão OK .

e clique no . Agora, selecione o Nível de acesso dos usuários e clique em OK.

Como compartilhar calendário no Outlook através do site

Os usuários que usam o site do Outlook podem seguir as etapas listadas abaixo para compartilhar o calendário com os usuários.

Em primeiro lugar, abra o conta no seu navegador.

no seu navegador. Clique em Calendário para abrir o Calendário que está disponível na parte inferior da página.

para abrir o que está disponível na parte inferior da página. Agora, você verá a opção Compartilhar no topo da página; Clique nisso.

Depois disso, entre no nome e endereço de email do usuário com quem você deseja compartilhar o Calendário.

e do usuário com quem você deseja compartilhar o Calendário. Agora você terá que selecionar o acesso para os usuários. Pode editar: Ao escolher esta configuração, você permitirá que o usuário edite e visualize o calendário. Pode ver todos os detalhes: Você permite que o usuário visualize o calendário.

Selecione os botão Compartilhar para compartilhá-lo com os usuários.

Como alterar a permissão de calendário compartilhado no Outlook

Para alterar a permissão de calendário compartilhado no Outlook, você deve seguir as etapas listadas abaixo.

Em primeiro lugar, abra o Calendário .

. Clique com o botão direito na opção de Calendário .

. Clique em Compartilhamento e permissões .

. Agora, selecione o pessoa para quem você deseja alterar a permissão.

Como adicionar pessoas no calendário compartilhado no Outlook

Se você deseja adicionar mais pessoas ao calendário compartilhado no Outlook, siga algumas etapas simples listadas abaixo.

Em primeiro lugar, abra o Calendário .

. Clique com o botão direito na opção de Calendário .

. Clique em Compartilhamento e permissões .

. Selecione os Adicionar pessoa opção.

opção. Depois disso, digite o e-mail e o nome para adicionar o usuário.

Clique no Botão OK .

. Agora, adicione a permissão para os usuários.

Como parar de compartilhar o calendário do Outlook

Se você deseja parar de compartilhar o calendário compartilhado no Outlook, siga algumas etapas simples listadas abaixo.

Em primeiro lugar, abra o Calendário .

. Clique com o botão direito na opção de Calendário .

. Clique em Compartilhamento e permissões .

. Selecione os Pessoa e clique no Lixar/Excluir opção.

O que são permissões de calendário compartilhado do Outlook?

Existem diferentes permissões disponíveis para o calendário compartilhado do Outlook. Nós os listamos abaixo, então verifique-os.

Pode editar: Ao escolher esta configuração, você permitirá que o usuário edite e visualize o calendário.

Ao escolher esta configuração, você permitirá que o usuário edite e visualize o calendário. Pode ver: Você permite que o usuário visualize o calendário.

Como abrir um calendário compartilhado

Para abrir um calendário compartilhado no seu PC, você deve seguir as etapas listadas abaixo.

Primeiro, você deve abrir um calendário compartilhado e selecionar Aceitar .

. Agora, selecione Calendário .

. Clique em calendário compartilhado para visualizar o calendário compartilhado pelos usuários.

para visualizar o calendário compartilhado pelos usuários. Agora, escolha o Calendário que você deseja abrir.

que você deseja abrir. Selecione Exibir no modo de sobreposição.

Como corrigir permissões de calendário de compartilhamento não atualizadas

Muitos usuários relataram que as permissões do calendário de compartilhamento não estão sendo atualizadas, embora tenham alterado a permissão para elas. Estamos aqui com as etapas que você pode seguir para resolver esse erro.

Certifique-se de verificar se você está conectado com uma conexão de internet adequada.

Verifique se há entradas duplicadas na lista compartilhada.

Tente atualizar a página.

Você pode tentar reiniciar o navegador no sistema.

Empacotando

Outlook Calendar é um dos melhores apps através dos quais você poderá compartilhar suas agendas diárias com diferentes usuários. Os usuários poderão compartilhá-lo com as pessoas que trabalham nas mesmas organizações. Você também pode usá-lo para gerenciar suas agendas diárias, compartilhando-o com seus colegas de trabalho. Neste guia, compartilhamos todos os detalhes importantes que você deve saber sobre o Calendário do Outlook e como compartilhá-lo.

