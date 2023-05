10 maneiras de consertar o Red Dead Redemption 2 continua travando no PC

Red Dead Redemption 2 está disponível para jogadores na loja de jogos há muito tempo. Milhões de jogadores já jogam o jogo há muito tempo. Mas, alguns usuários ainda estão com alguns problemas com o jogo. Até os desenvolvedores estão trabalhando duro para tornar o jogo compatível com todos os sistemas.

No entanto, os usuários que baixaram e instalaram o jogo relataram que Red Dead Redemption 2 está travando no PC. Neste guia, listaremos a solução pela qual você poderá resolver o problema de travamento do Red Dead Redemption 2. Continue seguindo este guia até o final para aprender sobre os métodos para resolver o problema.

Por que Red Dead Redemption 2 está travando no Windows 11 PC

Os usuários estão lutando com o problema de travamento do Red Dead Redemption 2 em seus PCs. Eles não podem analisar por que esse problema está ocorrendo em seu PC. Os usuários que enfrentaram esse problema compartilharam por que estavam enfrentando o problema. Vamos listar esses motivos comuns para você abaixo.

O sistema que você está usando não atende aos requisitos mínimos do sistema.

A conexão de rede é ruim.

Você não atualizou o driver gráfico.

O Firewall e o Antivírus do Windows estão causando conflitos na execução do jogo.

Existem alguns bugs no jogo.

Consertar Red Dead Redemption 2 Falhando no Windows PC

Os usuários buscam métodos para resolver o problema de travamento do Red Dead Redemption 2 em seu PC. Todos nós sabemos que Red Dead Redemption 2 é um jogo de ação e aventura que os jogadores estão ansiosos para jogar. Mas o problema de travamento do Red Dead Redemption 2 os impede de jogar. Listamos os métodos para resolver o problema, portanto, verifique-os e implemente-os adequadamente se desejar corrigir o erro.

Verifique os requisitos do sistema

Antes de começar com a solução para corrigir o problema, recomendamos que os jogadores verifiquem os requisitos do sistema do jogo para garantir que o sistema que estão usando será capaz de executar o jogo. Se o sistema que você está usando não atende aos requisitos mínimos do sistema, não há necessidade de implementar as soluções listadas abaixo. É porque só podemos resolver os problemas que estão ocorrendo devido a problemas de software, mas não com problemas de hardware.

Requisitos Mínimos do Sistema

SO: Windows 10

Windows 10 Processador: Intel(R) Core(TM) i5-2500K / AMD FX-6300

Memória: 8GB

Gráficos: Nvidia GeForce GTX 1060 6GB / AMD Radeon RX 480 4GB

Armazenar: 150 GB

Outro: Placa de Som – Compatível com DirectX

Requisitos de sistema recomendados

SO: Windows 11

Windows 11 Processador: Intel(R) Core(TM) i7-4770K / AMD Ryzen 5 1500x

Memória: 8GB

Gráficos: Nvidia GeForce GTX 1060 6GB / AMD Radeon RX 480 4GB

Armazenar: 150 GB

Outro: Placa de Som – Compatível com DirectX

Verifique os drivers gráficos

Os usuários que enfrentam problemas de travamento em seu sistema com o jogo Red Dead Redemption 2 devem verificar as atualizações dos drivers gráficos para garantir que isso não esteja ocorrendo devido aos drivers gráficos desatualizados. Se o seu sistema tiver drivers gráficos desatualizados, você provavelmente enfrentará diferentes problemas de jogo. Portanto, verifique as atualizações dos drivers gráficos para garantir que ele esteja sendo executado na versão mais recente. Se houver atualizações disponíveis, baixe-as e reinicie o sistema para salvar as alterações. Você pode conferir este guia para entender como atualizar os drivers gráficos.

Desativar o Firewall do Windows

Quem não sabe, mas o Firewall do Windows também pode causar problemas na execução do jogo. Se o Firewall detectou algo vulnerável ou respostas suspeitas do servidor do jogo, provavelmente bloqueou o jogo de receber mais respostas. Portanto, sugerimos que você desabilite o Firewall do Windows e verifique se o problema foi resolvido ou não. Além disso, se você for desativar o Firewall do Windows, desative também o Antivírus. Você pode verificar o guia sobre como desativar o Firewall e o Antivírus do Windows em seu sistema.

Executar no modo administrador

Há chances de o jogo não estar funcionando devido à falta de direitos de administrador. Você pode tentar executar o jogo no modo administrador para verificar se o problema foi resolvido ou não. Você deve simplesmente seguir as etapas listadas abaixo para executar o Red Dead Redemption 2 no modo de administrador.

Selecione os Arquivo do aplicativo Red Dead Redemption 2 .

. Agora, clique com o botão direito no jogo.

no jogo. Selecione os Executar como administrador opção.

Dê permissão e espere o jogo começar.

Verifique a integridade dos arquivos do jogo

Se os arquivos do jogo Red Dead Redemption 2 estiverem ausentes ou corrompidos, isso também pode causar o problema de travamento do sistema. Isso pode acontecer se o jogo não estiver instalado corretamente ou se o antivírus deletar alguns dos arquivos importantes do jogo. Você pode usar o Verifique a integridade dos arquivos do jogo recurso para verificar a integridade dos arquivos do jogo. Ele verificará todos os arquivos do jogo e, depois disso, os arquivos serão reparados para corrigir o problema. Você pode facilmente experimentar este método na loja de jogos.

Feche aplicativos desnecessários em segundo plano

Se o seu jogo estiver travando simultaneamente no seu PC, há chances de aplicativos desnecessários em segundo plano estarem sendo executados em segundo plano. É porque os aplicativos de fundo desnecessários podem estar consumindo alguns recursos do seu sistema, então o jogo não está rodando porque não está recebendo recursos suficientes. Portanto, você deve tentar fechar os aplicativos desnecessários em segundo plano em execução em segundo plano e liberar memória em seu sistema. Execute este método e verifique se o problema foi resolvido ou não. Você pode seguir as etapas listadas abaixo para fechar aplicativos em segundo plano desnecessários.

Em primeiro lugar, abra Gerenciador de tarefas .

. Agora, vá para o Aba Processo .

. Selecione os Processo que está sendo executado desnecessariamente. (Não feche os processos da Microsoft)

que está sendo executado desnecessariamente. (Não feche os processos da Microsoft) Clique com o botão direito nele e selecione Finalizar tarefa .

. Depois disso, verifique se o sistema tem memória livre suficiente ou não.

Alterar a prioridade para alta

Há chances de que o jogo não esteja recebendo prioridade suficiente para os serviços em segundo plano, devido ao qual o jogo está travando. Sugerimos que você inicie o jogo e o minimize. Depois disso, siga os passos abaixo para alterar a prioridade para Alta.

Abrir Gerenciador de tarefas no seu PC.

no seu PC. Agora, vá para o Aba Processo .

. Clique com o botão direito do mouse no RedDeadRedemption2.exe processo.

processo. Selecione os Definir prioridade opção.

opção. Clique em Alto .

. Depois disso, reinicie o jogo no seu sistema e verifique se o problema foi resolvido.

Se você não atualizou para a versão mais recente do jogo, isso também pode causar problemas na execução do jogo. Sugerimos que você verifique as atualizações do jogo. Se houver atualizações disponíveis, faça o download. Há chances de que o problema de travamento esteja ocorrendo devido aos bugs, e os desenvolvedores já o corrigiram por meio das atualizações de patch. Mas você não baixou a atualização, então ainda está enfrentando o problema.

Reinstale o jogo

Para os usuários que tentaram todos os métodos listados no guia e ainda estão recebendo o mesmo problema, sugerimos que você reinstale o jogo em seu sistema e verifique se o problema foi resolvido. Esperamos que o jogo esteja travando devido a alguns arquivos importantes ausentes ou arquivos afetados por vírus, portanto, neste caso, você deve reinstalar o jogo para resolver o problema. Portanto, tente fazer isso e verifique se o problema foi resolvido ou não. Se o problema ainda não foi resolvido, você pode tentar entrar em contato com a equipe de suporte, pois eles o ajudarão a resolver o problema.

Para executar os aplicativos e jogos sem problemas em seu sistema, é importante que você mantenha seu Windows atualizado. Se você adiou alguma atualização do Windows, isso também pode causar o problema de travamento do jogo. Assim, você precisa manter seu Windows sempre atualizado com a versão mais recente.

Pensamentos finais

Os usuários ficaram frustrados com o problema de travamento do Red Dead Redemption 2. Neste guia, listamos os métodos pelos quais os usuários poderão resolver o problema. Esperamos que você tenha resolvido o problema com a ajuda dos métodos listados.

