10 maneiras de corrigir o status do WhatsApp não enviado (2023)

O conglomerado norte-americano de TI Meta é dono do WhatsApp, um serviço multiplataforma, freeware, centralizado de mensagens instantâneas (IM) e voz sobre IP (VoIP) acessível em todo o mundo. No WhatsApp, você pode não apenas se comunicar com seus amigos, mas também compartilhar suas memórias por meio de fotos e vídeos com a ajuda do WhatsApp Status.

Através do status do WhatsApp, você pode enviar suas imagens, vídeos, textos e GIFs para compartilhar suas memórias e informações. Até e a menos que você exclua seu status manualmente, ele ficará visível para seus amigos por 24 horas. Porém, alguns usuários não conseguem compartilhar as informações por meio do Status do WhatsApp.

Os usuários estão relatando que estão enfrentando Status do WhatsApp não está enviando emitir. Se você também está enfrentando o mesmo problema e procurando soluções, relaxe porque estamos aqui com um guia para ajudá-lo. Neste guia, discutiremos diferentes métodos pelos quais você pode corrigir o problema de Status do WhatsApp não está enviando. Então, vamos conferir o guia sem perder muito tempo.

Por que você está enfrentando o problema do status do WhatsApp não enviar?

Você está enfrentando o problema do status do WhatsApp não enviado por vários motivos. Abaixo, mencionamos alguns motivos para enfrentar esse problema que você deve saber antes de começarmos as correções.

Você pode enfrentar esse problema se sua conexão com a Internet não for estável.

Pode haver alguns problemas no servidor do WhatsApp.

Você está enviando o vídeo ou a imagem no formato incorreto.

Você não atualizou o WhatsApp.

Como corrigir o status do WhatsApp não enviando 2023

Agora que você conhece alguns dos motivos desse problema, pode ter uma ideia de como corrigi-lo. Abaixo, discutiremos 10 maneiras pelas quais você pode corrigir o problema de Status do WhatsApp não está enviando.

Tente enviar outro vídeo ou imagem

O primeiro método que você pode tentar para corrigir o problema é enviar outro vídeo ou imagem. Se outro vídeo ou imagem foi carregado, isso significa que a imagem ou vídeo que você carregou anteriormente tem alguns problemas. Se você não conseguir enviar outro vídeo ou imagem, o problema está no WhatsApp.

Verifique o formato do arquivo

Se você puder enviar outro vídeo ou imagem, verifique se a imagem ou o vídeo que você está tentando enviar está no formato correto. Você pode enfrentar o problema de status do WhatsApp não enviado se o arquivo que você está tentando enviar for de formato não suportado ou se o tamanho do arquivo for muito grande. Se o formato não for compatível, você precisará converter o vídeo que está tentando postar em um dos formatos aceitos (como MP4, MKV, MOV, etc.). Depois de alterar o formato para o formato compatível, tente carregá-lo novamente.

Se você deseja verificar o formato do vídeo no Android, primeiro deve abrir o Google Fotos no seu celular. Depois disso, deslize para cima o vídeo que você está tentando enviar. Então, nos detalhes, você poderá ver o formato e o tamanho do vídeo.

Se você deseja verificar o formato do vídeo no seu iPhone, primeiro precisa abrir o vídeo que deseja enviar em suas fotos. Depois disso, clique no botão de informações na parte inferior da tela (i). Agora, você pode ver o tamanho e o formato do vídeo.

Verifique as permissões do aplicativo

O próximo método para corrigir o problema é verificar as permissões do aplicativo. Se você proibiu o WhatsApp de usar dados móveis em segundo plano ou limitou o consumo de bateria, seu telefone parará automaticamente de carregar assim que você minimizar o aplicativo. Portanto, verifique se você não bloqueou o WhatsApp.

Para verificar as permissões do aplicativo, você deverá seguir as etapas abaixo.

No Android

Antes de tudo, você terá que pressionar o ícone do WhatsApp por muito tempo.

Depois disso, um menu aparecerá. A partir disso, você terá que selecionar a opção Informações do aplicativo.

Quando a página de informações do aplicativo for aberta, clique em Dados móveis e Wi-Fi.

Agora, você deve ativar a alternância de Dados em segundo plano e Uso irrestrito de dados clicando nele.

Em seguida, volte para a página de informações do aplicativo e clique nas opções de bateria.

Agora, finalmente, se você vir alguma restrição na opção Restrição de plano de fundo, remova-a.

No iPhone

Primeiro de tudo, você terá que abrir as configurações do seu iPhone.

Depois disso, encontre o WhatsApp rolando para baixo e clique nele.

Agora, verifique se a alternância ao lado de Dados móveis e atualização do aplicativo em segundo plano está ativada ou não. Se não estiver, ative-o clicando nele.

Se você não resolveu o problema de Status do Whatsapp não está enviando com a ajuda dos métodos acima, o próximo método que você pode tentar é definir a data e hora corretas. O WhatsApp precisa se conectar e sincronizar os dados com o servidor, então depende da data e hora do seu telefone. Se a data e a hora do seu telefone estiverem incorretas, você poderá enfrentar problemas ao usar o WhatsApp. Portanto, sugerimos que você corrija a data e a hora do seu telefone e tente enviar a imagem ou o vídeo novamente.

Verifique o servidor Whatsapp

Uma das razões pelas quais você está enfrentando esse problema é ter alguns problemas no servidor do WhatsApp. Se for esse o caso, sugerimos que você verifique o servidor do Whatsapp em qualquer site de terceiros. Se o servidor estiver inativo, tudo o que você pode fazer é esperar, pois nesse momento você não pode fazer nada. Quando o problema do servidor for corrigido, tente carregar as imagens e os vídeos novamente.

Limpe o Cache do WhatsApp

Se os dados de cache existentes do aplicativo ficaram muito antigos e estão interferindo neles, também pode ser por isso que você está enfrentando o problema de Status do WhatsApp não está enviando. Para corrigir o problema com este método, você terá que seguir as etapas abaixo.

Primeiro de tudo, você terá que pressionar longamente o ícone do WhatsApp.

Depois disso, um menu aparecerá. A partir disso, você terá que selecionar a opção Informações do aplicativo.

Quando a página de informações do aplicativo for aberta, role para baixo e clique em Armazenamento e Cache.

Em seguida, você terá que clicar na opção Limpar Cache.

Por fim, force a parada do WhatsApp e tente enviar o vídeo e as imagens.

O próximo método para corrigir o problema é atualizar o WhatsApp. Se você não atualiza seu WhatsApp há muito tempo, pode ser o motivo de enfrentar esses problemas. Portanto, sugerimos que você acesse a App Store do seu telefone e atualize o WhatsApp.

Verifique a sua conexão com a internet

Você pode enfrentar esse problema se não tiver uma conexão estável com a Internet. Portanto, se você usa Wi-Fi, tente alterar a rede ou reconectar com a mesma rede. Se você estiver usando dados móveis, tente desligar e ligar seus dados móveis. Quando sua conexão com a Internet estiver estável, tente enviar os vídeos e as imagens novamente.

Reinicie seu dispositivo

O próximo método que você pode tentar corrigir o problema é reiniciar o dispositivo. Às vezes, há alguns problemas com o telefone devido aos quais enfrentamos problemas no uso de aplicativos e jogos. Portanto, para corrigi-los, sugerimos que você reinicie o dispositivo e tente fazer o upload do status do WhatsApp.

Reinstale o WhatsApp

O último e mais eficaz método é reinstalar o WhatsApp. Antes de desinstalar o WhatsApp, certifique-se de ter feito um backup de suas conversas. Depois de fazer o backup, desinstale o WhatsApp e reinstale-o após algum tempo.

Conclusão

Isso foi tudo para o guia sobre como você pode corrigir o problema do status do WhatsApp não enviar. Esperamos que, com a ajuda deste guia, você tenha conseguido corrigir o problema e compartilhar informações com outras pessoas. Para obter mais guias úteis sobre tecnologia, confira nosso site. Além disso, se você estiver enfrentando mais problemas, informe-nos na seção de comentários abaixo. Para que possamos ajudá-lo e dar o nosso melhor para resolvê-los e fornecer um guia útil.

