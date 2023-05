10 maneiras de corrigir queda de FPS baixa não vinculada de NFS, travamento, gagueira e atraso no PC

Quando se trata de jogos de corrida, o primeiro jogo que vem à nossa mente é Need For Speed. O Need For Speed ​​é um título de jogo popular que atraiu milhões de usuários para jogar. Need For Speed ​​Unbound ou NFS Unbound é um dos jogos populares lançados pelos desenvolvedores para PC em 2011. Mesmo depois de tantos anos, o jogo está em alta. Milhares de jogadores ainda estão baixando o jogo diariamente. Alguns usuários que baixaram o jogo estão enfrentando problemas com o jogo.

Os usuários relataram um baixo FPS NFS não vinculado emitir. Isso significa que eles estão experimentando uma mudança no FPS enquanto jogam o NFS Unbound em seu PC. Sabemos que jogar jogos de corrida com lags é uma experiência muito ruim para qualquer um. Estamos aqui com o guia, listando várias causas possíveis que você pode explorar para tentar melhorar sua experiência de jogo.

Por que o problema de baixo FPS NFS Unbound está ocorrendo no meu PC?

Sabemos que os jogadores estão presos com o baixo FPS NFS não vinculado emitir. O menor FPS NFS não vinculado problema não é um problema sério que está sendo encontrado apenas por você. Milhares de usuários também estão enfrentando o mesmo problema em seus PCs. Portanto, podemos dizer que não é um problema novo em seu sistema. Vários motivos estão disponíveis para a causa do problema em seu PC. Listaremos os motivos para que você resolva o problema após analisar o motivo pelo qual ele está sendo encontrado em seu sistema.

Requisitos de Hardware: A primeira coisa pela qual os usuários enfrentarão o baixo FPS NFS não vinculado problema no PC são os requisitos de hardware. O NFS Unbound é um jogo de corrida pesado e você deve garantir que seu sistema tenha os requisitos de hardware adequados para rodar o jogo sem problemas.

A primeira coisa pela qual os usuários enfrentarão o baixo problema no PC são os requisitos de hardware. O NFS Unbound é um jogo de corrida pesado e você deve garantir que seu sistema tenha os requisitos de hardware adequados para rodar o jogo sem problemas. Problemas de software: Se você estiver enfrentando o problema, há chances de que isso esteja acontecendo devido a problemas de software de terceiros, arquivos de jogos corrompidos ou alguns outros problemas relacionados ao software ou aos gráficos do jogo.

Se você estiver enfrentando o problema, há chances de que isso esteja acontecendo devido a problemas de software de terceiros, arquivos de jogos corrompidos ou alguns outros problemas relacionados ao software ou aos gráficos do jogo. Problemas gráficos: Os gráficos são a principal razão pela qual seu jogo enfrenta um baixo FPS NFS não vinculado problema.

Os gráficos são a principal razão pela qual seu jogo enfrenta um baixo problema. Configurações do jogo: Se você alterou as configurações do jogo no seu PC, também pode ser um motivo para a causa do baixo FPS NFS não vinculado emitir.

Se você alterou as configurações do jogo no seu PC, também pode ser um motivo para a causa do baixo emitir. Jogo/Windows desatualizado: O jogo não funcionará corretamente se você usar o jogo desatualizado ou a versão do Windows em seu PC.

NFS Unbound Low FPS cai no PC 2023 | Maneiras de aumentar o desempenho

Sabemos que os jogadores estão procurando o procedimento para corrigir o Low FPS NFS não vinculado problema em seu PC. Mencionamos anteriormente que não é um grande problema que você encontra em seu PC pela primeira vez. Muitos usuários já enfrentaram esse problema e conseguiram resolvê-lo com a ajuda dos métodos de solução de problemas que listaremos abaixo. Abaixo, listaremos as maneiras pelas quais você poderá resolver o problema em seu sistema. Certifique-se de verificar e implementá-los corretamente.

Verifique os requisitos do sistema

Uma das causas do problema de baixo FPS NFS Unbound é o requisito de hardware. Será bom para os jogadores verificarem os requisitos de sistema do jogo com seus PCs para garantir que nenhum problema esteja ocorrendo por causa disso. Se o seu sistema não atender aos requisitos mínimos para executar o jogo, lamentamos, mas você não poderá corrigir o problema, pois precisará atualizar seu hardware. Listaremos os requisitos de sistema do jogo abaixo, então verifique.

Requisitos Mínimos do Sistema

Aqui estão os requisitos mínimos do sistema para executar o NFS não vinculado com configurações médias em seu PC.

DirectX: Versão 12

Versão 12 Gráficos: RX 570, GTX 1050Ti

RX 570, GTX 1050Ti Memória: 8 GB RAM

8 GB RAM Rede: Conexão internet banda larga

Conexão internet banda larga SO: Windows 10 64 bits

Windows 10 64 bits Processador: Ryzen 5 2600, Core i5-8600

Ryzen 5 2600, Core i5-8600 Armazenar: 50 GB de espaço disponível

Requisitos de sistema recomendados

Aqui estão os requisitos de sistema recomendados para executar o NFS Unbound com as melhores configurações em seu PC.

DirectX: Versão 12

Versão 12 Gráficos: Radeon RX5700 (8 GB), GeForce RTX 2070 (8 GB)

Radeon RX5700 (8 GB), GeForce RTX 2070 (8 GB) Memória: 16 GB RAM

16 GB RAM Rede: Conexão internet banda larga

Conexão internet banda larga SO: Windows 10 64 bits

Windows 10 64 bits Processador: Ryzen 5 3600, Core i7-8700

Ryzen 5 3600, Core i7-8700 Armazenar: 50 GB de espaço disponível

Outra possível causa do baixo FPS NFS não vinculado problema são os drivers gráficos. O jogo provavelmente não funcionará corretamente se o seu sistema tiver um driver gráfico desatualizado. Para executar o jogo sem problemas, você deve garantir que seu sistema tenha os drivers gráficos mais recentes. Os desenvolvedores estão lançando atualizações regulares para os drivers gráficos para torná-los compatíveis com aplicativos e jogos. Portanto, será melhor verificar a atualização dos drivers gráficos e garantir que você esteja executando a versão mais recente. Se você não estiver atualizando o driver, o problema continuará ocorrendo. Você pode consultar este guia para entender o procedimento de verificação de atualizações do driver gráfico.

Desativar otimização de tela cheia

Se você habilitou a otimização de tela cheia em seu sistema para o jogo, isso também pode causar problemas na execução do jogo e afetar os quadros por segundo. A Otimização de Tela Cheia melhora o desempenho do jogo, mas às vezes acontece o contrário, e você começará a enfrentar vários problemas com o jogo. Portanto, se você o ativou, siga as etapas listadas abaixo para desativar a otimização de tela cheia.

Clique com o botão direito do mouse no arquivo de aplicativo do jogo (.exe).

(.exe). Depois disso, selecione Propriedades .

. Vou ao Modo de compatibilidade .

. Marque a Desativar otimização de tela cheia .

. Depois disso, selecione Aplicardepois clique no Botão OK.

Inicie o jogo novamente e verifique se o FPS ainda está caindo.

Tente executar o jogo no modo administrador

Às vezes, os problemas de queda de FPS ocorrerão em seu sistema se o sistema não estiver dando autoridade adequada para executar o jogo com todos os direitos. Será melhor para os usuários executar o jogo no modo Administrador e verificar se o problema foi resolvido. Para executar o jogo no modo administrador, você deve seguir as etapas listadas abaixo.

Em primeiro lugar, selecione o arquivos de aplicativo do jogo .

. Clique com o botão direito nele.

Selecione os Executar como administrador opção.

Agora, dê o permissão .

. O jogo será iniciado no Modo administrador .

. Verifique se o Quedas de FPS ainda estão ocorrendo.

Se o jogo começar a rodar perfeitamente no modo administrador. Em seguida, verifique as etapas abaixo para fazer essa configuração por padrão.

Clique com o botão direito do mouse no arquivo de aplicativo do jogo (.exe).

(.exe). Depois disso, selecione Propriedades .

. Vou ao Modo de compatibilidade .

. Marque a Execute este programa como administrador.

Depois disso, selecione Aplicardepois clique no Botão OK.

Liberar recursos

O problema de queda de FPS também pode ocorrer com você durante o jogo se os outros processos estiverem consumindo muitos recursos. Sugerimos que você verifique os processos em execução no seu sistema e encerre os que estão sendo executados desnecessariamente para liberar recursos. Ao fazer isso, você poderá liberar recursos por meio dos quais o problema de queda de FPS será resolvido. Você deve seguir as etapas listadas abaixo para liberar recursos em seu sistema.

Abra o Gerenciador de tarefas no seu Windows.

no seu Windows. Selecione Aba Processo .

. Clique com o botão direito do mouse no processo que está sendo executado desnecessariamente.

Clique em Finalizar tarefa.

Tente fazer isso para todos os outros processos.

Depois disso, verifique os recursos no sistema.

Ao eliminar os aplicativos em seu sistema a partir do gerenciador de tarefas, certifique-se de não encerrar os serviços da Microsoft.

Definir modo de alto desempenho

Se você definiu a opção Equilibrado no Plano de energia, isso também pode causar o problema de queda de FPS. Sugerimos que você siga as etapas listadas abaixo para definir o modo de alto desempenho em seu sistema.

Abrir Menu Iniciar .

. Procurar Plano de energia .

. Clique no melhor resultado de pesquisa relevante.

Selecione configurações altas no modo de desempenho.

Alterar as configurações do jogo

Se você ainda estiver enfrentando o problema de baixo FPS NFS Unbound, também pode tentar alterar as configurações do jogo para melhorar os gráficos. Há chances de você ter definido a configuração gráfica errada, o que não está de acordo com as especificações do sistema do seu PC. Portanto, será bom alterar as configurações para baixo e verificar se o problema foi resolvido. Estamos listando as melhores configurações do jogo abaixo, então verifique-as.

Ajuste a geometria e o terreno do objeto.

Ajuste a névoa e os raios divinos.

Altere a distância de visualização.

Desative a oclusão de ambiente.

Mantenha os reflexos – baixos.

Mais baixo Antialiasing de qualidade, como taxa de amostragem Resolução da tela Qualidade da sombra

Desligue o desfoque de movimento.

Desligue a profundidade de campo.

Use níveis mais baixos de qualidade de iluminação.

Verifique a integridade dos arquivos do jogo

Há chances de que os arquivos do jogo possam estar corrompidos, devido a que o jogo está enfrentando quedas de FPS. Assim, neste caso, você deve avaliar se os arquivos do jogo estão instalados corretamente. Você deve usar o recurso Verificar integridade dos arquivos do jogo, fornecido na loja do jogo. Siga as etapas listadas abaixo para fazer isso.

Abra a loja de jogos de onde você baixou o jogo.

Vá para Biblioteca Seção.

Seção. Clique com o botão direito do mouse no jogo.

Selecione Propriedades e dirija-se ao Ficheiros locais aba.

e dirija-se ao aba. Clique em Verifique a integridade dos arquivos do jogo opção.

opção. Você tem que esperar até que o procedimento seja concluído.

Depois disso, execute o jogo novamente e verifique o FPS.

Os usuários que não verificaram as atualizações dos jogos devem verificar se há atualizações disponíveis para o jogo. Se houver atualizações disponíveis para o jogo, baixe-as, pois os desenvolvedores podem tê-las lançado para otimizar o jogo para os jogadores, para que ele possa ser executado em seu sistema sem problemas.

Reinstale o jogo

Mesmo depois de tentar todos os métodos acima, se o problema não for resolvido, sugerimos que você reinstale o jogo e verifique se o problema foi resolvido. Muitos usuários relataram que o vírus corrompeu e afetou os arquivos do jogo, então o jogo não estava funcionando corretamente. Portanto, você deve tentar instalá-lo novamente para corrigir esses arquivos corrompidos.

Empacotando

O problema de baixo FPS NFS Unbound não é algo com que você deva se preocupar. Pode ser facilmente corrigido com a ajuda das etapas listadas no guia. Por hoje é isso. Esperamos que o problema de baixo FPS NFS Unbound seja resolvido depois de tentar os métodos acima.

GUIAS RELACIONADOS: