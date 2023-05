10 Melhores Alternativas de Cartão de Crédito Sem Anuidade

Ter um cartão de crédito é algo muito comum nos dias atuais, mas muitas pessoas ainda se preocupam com as altas taxas de anuidade que acompanham esses produtos financeiros. Felizmente, existem opções de cartões de crédito sem anuidade no mercado que oferecem benefícios e vantagens sem cobrar esse valor anual. Confira as 10 melhores opções de cartão de crédito sem anuidade!

Nubank

O Nubank é uma das opções mais populares quando se trata de cartões de crédito sem anuidade. Haja vista, além de não cobrar taxa de anuidade, ele oferece uma interface intuitiva e um aplicativo móvel fácil de usar. Além disso, o Nubank também possui um programa de recompensas que permite acumular pontos e trocá-los por produtos e serviços.

Banco Inter

O Banco Inter é uma relevante instituição financeira atual que oferece muitas vantagens aos clientes, dentre as quais estão o cashback para o investidor e um cartão de crédito sem anuidade. Além disso, o cartão Inter possui a vantagem de não cobrar tarifas de manutenção da conta corrente. Essa opção também oferece cashback, o que pode ser atrativo para o cliente.

C6 Bank

O C6 Bank é outra excelente opção de cartão de crédito sem anuidade. Além disso, o C6 Bank oferece um programa de pontos que permite acumular pontos a cada compra realizada com o cartão e trocá-los por produtos, serviços ou descontos.

Digio

O cartão de crédito Digio também é uma ótima escolha para quem busca um cartão sem anuidade. Uma vez que essa opção oferece um aplicativo completo, onde é possível acompanhar os gastos, gerar cartões virtuais temporários e até mesmo fazer pagamentos por aproximação.

Banco Next

Assim como as demais opções, o Banco Next é um banco digital que oferece um cartão de crédito sem anuidade. Além disso, ele possui um programa de pontos e recompensas, que permite acumular pontos para trocar por produtos e serviços.

Santander Free

O Santander Free é uma opção interessante para quem já é cliente do banco Santander. Uma vez que esse cartão de crédito não cobra anuidade caso o cliente gaste um valor mínimo por mês. Além disso, este cartão também oferece benefícios como descontos em cinemas e lojas parceiras.

Neon

O Neon é uma fintech que oferece um cartão de crédito sem anuidade. Além disso, o cartão Neon é internacional e pode ser utilizado em compras nacionais e internacionais. Assim como outras opções disponíveis no mercado, o aplicativo do Neon também permite um controle financeiro detalhado.

Credicard Zero



O Credicard Zero é um cartão de crédito que se popularizou nos últimos tempos, em parte, devido a ser uma opção sem anuidade oferecida pela Credicard. Assim sendo, essa opção de cartão possui benefícios como descontos em parceiros e a possibilidade de fazer pagamentos por aproximação.

PagBank

O PagBank é uma conta digital que oferece um cartão de crédito sem anuidade. Além disso, o PagBank permite realizar pagamentos por QR Code, transferências gratuitas entre contas PagBank e oferece um programa de cashback.

Trigg

O cartão de crédito Trigg também é uma opção interessante para quem busca um cartão sem anuidade. Assim sendo, esse cartão oferece um programa de cashback, onde é possível acumular uma porcentagem do valor gasto em compras e receber de volta. Certamente, ter um cartão de crédito sem anuidade é uma excelente opção para quem busca praticidade e economia em suas finanças.

Planejamento

As opções apresentadas são apenas algumas das melhores alternativas disponíveis no mercado. Assim sendo, analise as características e benefícios de cada um deles e escolha aquele que melhor se adequa às suas necessidades e estilo de vida.

Lembre-se sempre de utilizar o cartão de crédito de forma consciente e responsável, evitando dívidas desnecessárias. Haja vista, embora possa ser sem anuidade, o cartão de crédito precisa ser planejado. Já que outras tarifas podem incidir, elevando o valor da fatura no final do mês.