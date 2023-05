11 maneiras de consertar Star Wars Jedi Survivor não vai lançar, travar, congelar

Sobrevivente Jedi de Guerra nas Estrelas é um interessante jogo de ação e aventura agora disponível para usuários na loja de jogos. Os usuários estão satisfeitos com a experiência geral de jogo. No entanto, alguns usuários estão relatando vários problemas com o jogo. Os jogadores que baixaram e instalaram o jogo começaram a relatar vários problemas com o jogo. Alguns jogadores relataram que o jogo não está iniciando para alguns deles, enquanto outros relataram que está travando e congelando. Estamos aqui com as correções que você pode usar para resolver os problemas do jogo.

Por que o sobrevivente de Star Wars Jedi cai?

Muitos usuários começaram a relatar vários problemas enfrentados pelo jogo. Os usuários relataram que não está iniciando, travando ou congelando sempre que iniciam o jogo. Os problemas estão ocorrendo por vários motivos que listaremos abaixo. Se você também está preso a algum dos problemas, pode verificar os motivos abaixo para analisar a causa do problema. Além disso, listaremos métodos que você pode usar para resolver esses problemas facilmente. Então, vamos começar com ele.

Seu sistema não atende aos requisitos mínimos para rodar o jogo.

O firewall ou antivírus do Windows está causando problemas na execução dos serviços em segundo plano do jogo.

Existem alguns arquivos de jogo corrompidos instalados em seu sistema.

Você está usando a versão desatualizada dos drivers gráficos.

Você não atualiza seu Windows há muito tempo.

Consertar Star Wars Jedi Survivor não inicia, falha, congela problemas 2023

Os usuários estão presos com os vários problemas do jogo. Alguns usuários relataram problemas de travamento, enquanto outros estão travando, não iniciando, tela preta e outros problemas com o jogo. Listaremos os métodos para resolver o problema com o jogo. No entanto, você deve implementar as etapas corretamente em seu sistema para corrigir o problema.

Algumas correções básicas para o travamento do sobrevivente Jedi de Star Wars

Verifique os requisitos do sistema: Antes de começar com as correções, sugerimos que você verifique os requisitos de sistema do jogo para garantir que seu sistema possa executar o jogo facilmente sem problemas. Muitos usuários que instalaram o jogo não verificaram os requisitos de sistema do jogo e, posteriormente, descobriram que seu sistema não tinha o requisito mínimo de sistema, devido ao qual enfrentaram o problema.

Reinicie seu sistema: Você pode tentar reiniciar o sistema para corrigir os pequenos bugs devido aos quais você pode estar tendo problemas diferentes com o jogo.

Verifique se há problemas de rede: Para executar o jogo sem problemas em seu sistema, você deve ter uma conexão de internet estável. Sugerimos que você use o Internet Speed ​​Tester e verifique se a rede à qual você está conectado está funcionando bem.

Forçar reiniciar o jogo

Se você estiver enfrentando problemas com o jogo, tente forçar a reinicialização do jogo para corrigir os erros que podem estar ocorrendo devido aos serviços em segundo plano que não foram iniciados corretamente. Nesse caso, você pode reiniciar o jogo com a ajuda do gerenciador de tarefas. Você deve seguir as etapas listadas abaixo para fazer isso.

Em primeiro lugar, abra o Gerenciador de tarefas .

. Selecione os Aba Processo .

. Clique com o botão direito do mouse no Tarefa Star Wars Jedi Survivor e clique em Finalizar tarefa .

e clique em . Faça isso para todos os processos do jogo.

Depois disso, reinicie o jogo e verifique se o problema foi resolvido.

Verifique a integridade dos arquivos do jogo

Você pode enfrentar falhas, não iniciar e outros problemas devido aos arquivos de jogo corrompidos. Muitos usuários descobriram que o jogo não foi instalado corretamente, por isso o problema pode ocorrer. Há chances de o jogo não ter sido instalado corretamente devido à conexão com a Internet, terceiros ou outros problemas. Sugerimos que você verifique os arquivos do jogo para garantir que não haja problemas com o jogo e seu arquivo. Você pode seguir as etapas listadas abaixo para verificar e corrigir os arquivos do jogo.

Abra o inicializador do jogo.

Depois disso, vá para Biblioteca .

. Clique com o botão direito do mouse no jogo.

Selecione os Propriedades opção.

opção. Agora, vá para o Arquivo local opção.

opção. Selecione os Verifique a integridade dos arquivos do jogo Opção.

Aguarde até que o processo seja concluído.

Quando o processo estiver concluído, reinicie o sistema e inicie o jogo novamente.

Você provavelmente enfrentará o problema se estiver tentando executar o jogo em seu sistema com gráficos ou drivers de rede desatualizados. Sugerimos que você atualize o driver, que está desatualizado, para garantir que não haja nenhum problema da sua parte. Você pode verificar este guia para atualizar os drivers desatualizados em seu sistema.

Desativar Firewall e Antivírus do Windows

Você pode tentar desabilitar o Firewall e o Antivírus do Windows para verificar se eles estão causando algum problema. Se você não sabe, o Firewall e o Antivírus avaliam os aplicativos pelas respostas que estão recebendo. Se o Firewall ou Antivírus encontrou algo suspeito nas respostas dos aplicativos, você deve desativar os dois aplicativos e verificar se o jogo está funcionando corretamente. Você pode verificar este guia para desativar o Firewall / Antivírus do Windows.

Feche aplicativos desnecessários

O jogo não será executado em seu sistema se você estiver usando muitos aplicativos que consomem muitos recursos em seu sistema. Junto com ele, muitos aplicativos estão disponíveis no sistema, que possui milhares de processos em segundo plano rodando desnecessariamente. No entanto, você pode fechá-los para liberar memória. Você deve seguir as etapas listadas abaixo para fechar aplicativos desnecessários.

Abrir Gerenciador de tarefas em seu sistema.

em seu sistema. Vou ao Aba Processo .

. Selecione os tarefa que está sendo executado desnecessariamente.

que está sendo executado desnecessariamente. Clique com o botão direito e selecione Finalizar tarefa .

. Faça isso para todos os processos. É isso.

Executar em modo administrador

Às vezes, o jogo também pode não ser executado devido à falta de autoridade adequada do administrador. Sugerimos que você execute o jogo com a autoridade do administrador para verificar se o problema foi resolvido. Você pode fazer isso facilmente com as etapas listadas abaixo.

Primeiro, abra o diretório do jogo e encontre o arquivo de aplicativo do jogo.

Clique com o botão direito do mouse no arquivo do aplicativo do jogo e selecione o Executar como administrador opção.

opção. Depois disso, dê a permissão.

Agora, o jogo será iniciado com toda a autoridade de administrador.

Os desenvolvedores estão trabalhando para corrigir os vários problemas do jogo. Se você também está enfrentando algum problema com o jogo, provavelmente os desenvolvedores já estão trabalhando para consertá-lo. Assim, sugerimos que você abra a loja do jogo e continue verificando as atualizações do jogo. Se houver atualizações disponíveis para o jogo, você deve baixá-lo para garantir que ele seja executado sem problemas.

Reinstale o jogo

Depois de tentar todos os métodos acima, se você ainda tiver o mesmo problema, sugerimos a reinstalação do jogo. Há chances de que o problema esteja ocorrendo devido a algum problema de arquivo do jogo ou arquivos de jogo ausentes e corrompidos. Portanto, reinstalar o jogo, neste caso, pode ajudá-lo a resolver o problema.

Se você ainda estiver enfrentando os mesmos problemas com o jogo, tente entrar em contato com o suporte ao cliente para que eles possam ajudá-lo a resolver o problema. Você pode contar a eles sobre o seu problema e eles certamente criarão uma solução para resolver o problema em seu sistema.

Ao tentar a solução acima, certifique-se de que seu sistema seja executado na versão mais recente do Windows. Se o seu sistema for executado em uma versão desatualizada do Windows, isso também pode fazer com que os aplicativos ou jogos sejam executados incorretamente. Portanto, sugerimos que você verifique a atualização do Windows para garantir que usa a versão mais recente.

Empacotando

Os usuários estão muito desapontados com os problemas que enfrentam com o jogo. Eles estavam procurando um guia para resolver o problema com a ajuda dos métodos listados nele. Neste guia, compartilhamos os métodos que você pode seguir para resolver o problema. Portanto, experimente os métodos listados e verifique se eles ajudam a resolver o problema.

