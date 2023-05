11 maneiras de corrigir o carregamento lento do iPhone e a morte rápida

A Apple sempre tentou fornecer telefones excelentes e premium para seus usuários. Eles também foram capazes de fazer isso. A maioria dos usuários que estão comprando os telefones agora está procurando os iPhones mais recentes. Todos nós sabemos que o iPhone é lançado todos os anos com atualizações significativas, então os usuários estão sempre entusiasmados com o último lançamento. No entanto, alguns usuários do iPhone relataram o problema de carregamento lento do iPhone. Os usuários da Apple quando tentaram carregar seus iPhones, viram que ele estava carregando lentamente e demorando mais do que o necessário.

Muitos usuários relataram o mesmo problema. Agora, os usuários da Apple estão procurando maneiras de corrigir o problema. Estamos aqui com o guia, onde listaremos as etapas pelas quais você pode aprender sobre o procedimento para resolver o problema de carregamento lento do iPhone. Portanto, sem perder tempo, vamos ver por que você está enfrentando o problema de carregamento lento do iPhone e como corrigir o problema de carregamento lento do iPhone.

Por que meu iPhone está carregando lentamente?

Muitos usuários do iPhone que tentaram carregar seus iPhones relataram que está demorando mais do que o tempo recomendado para carregar o telefone. Além disso, o nível da bateria está aumentando muito lentamente, portanto, eles não podem carregar o telefone a tempo. Todos sabemos que o iPhone já tem menos capacidade de bateria, e os usuários ficam frustrados porque não conseguem carregá-lo. Alguns motivos pelos quais o iPhone pode não estar carregando corretamente estão listados abaixo. Verifique-os.

Existem alguns problemas com o cabo de carregamento.

Você não atualizou para o iOS mais recente.

Existem alguns problemas com a porta de carregamento.

O carregador não está funcionando corretamente ou foi danificado.

Seu iPhone está enfrentando problemas de aquecimento.

Existem alguns bugs devido aos quais o problema está ocorrendo.

Como corrigir o carregamento lento do iPhone e a morte rápida

Sabemos que você está aqui procurando maneiras de resolver o problema de carregamento lento do iPhone. Para corrigir o problema de carregamento lento do iPhone, você deve seguir as etapas listadas abaixo.

Reinicie seu iPhone

A primeira coisa que os usuários do iPhone devem fazer para resolver o problema de carregamento lento do iPhone é reiniciar o iPhone. Há chances de o iPhone não estar carregando corretamente devido a certos problemas que estão ocorrendo devido a pequenos bugs. Os pequenos bugs podem ser facilmente corrigidos com a ajuda da reinicialização. Quando reiniciamos qualquer dispositivo, todos os serviços são interrompidos e iniciados novamente quando ligados. Portanto, se algum serviço não estiver funcionando corretamente, ele será forçado a iniciar novamente e o problema provavelmente será resolvido depois disso.

Verifique o carregador e o cabo

Se você iniciou o dispositivo e o iPhone ainda não está carregando, é hora de avaliar o carregador e o cabo. Há chances de que o carregador ou cabo não esteja funcionando corretamente devido a algum dano físico e esteja ocorrendo o problema de carregamento lento. Também é recomendado pela empresa que os usuários do iPhone usem seus carregadores e cabos originais para carregar seus iPhones.

Sugerimos que você também o faça. Se você não estiver usando o carregador original, substitua-o primeiro. Se você estiver usando o carregador e o cabo originais, avalie se há algum dano físico. Se o carregador e o cabo estiverem danificados, você precisará consertá-los. Além disso, você pode verificar o carregador e o cabo carregando outro iPhone ou outro dispositivo.

Verifique a porta de carregamento

Há chances de que o carregador e o cabo estejam funcionando corretamente, mas a porta de carregamento fornecida no iPhone não está clara ou há alguns problemas com ela devido ao carregamento lento do telefone. Sugerimos que você verifique a porta de carregamento do seu iPhone e limpe-a se houver poeira. Se você acha que há algum dano físico a ele, leve-o para reparo no centro de serviço.

Experimente outro carregador

O carregador que você está usando pode não suportar seu dispositivo por algum motivo e, nesse caso, você não poderá analisar se o problema está ocorrendo no carregador ou na porta de carregamento. Sugerimos que você use qualquer outro carregador para o seu iPhone com a fonte de alimentação recomendada para verificar se funciona. Alguns problemas podem estar no seu carregador ou na porta de carregamento e podem ser facilmente analisados ​​com a ajuda de um carregador diferente. Ao usar um carregador diferente, você pode avaliar facilmente o seguinte:

carregador antigo

Cabo de Carregamento

Porto de carregamento

Verifique a tomada

Ao avaliar seu carregador e cabo, certifique-se de que a tomada elétrica que você está usando esteja funcionando corretamente. Muitos usuários que enfrentaram o problema relataram que ele estava ocorrendo porque a tomada elétrica não conseguia fornecer o watt adequado para executar o carregador pelo qual o problema estava ocorrendo. Sugerimos que verifique a tomada elétrica, para que o mesmo não aconteça com você. Você pode usar diferentes tomadas de energia para garantir que não haja nenhum problema na fonte.

Ative o Modo Avião

Ao carregar seu iPhone, tente ativar o Modo Avião para verificar se isso faz alguma diferença na velocidade de carregamento. Quando você ativa o Modo Avião, ele interrompe a conexão Wi-Fi e Dados Móveis para que o iPhone que você está usando seja carregado rapidamente naquele momento.

Desligue o carregamento de energia limpa

As novas atualizações do iOS contêm os recursos de carregamento de energia limpa. Sugerimos que você desative essa configuração e verifique se o problema ainda está ocorrendo com você ou não.

Verifique se há problemas de aquecimento

Quando estiver carregando seu iPhone, certifique-se de verificar se o telefone está esquentando muito. O iPhone começará a carregar lentamente automaticamente se a temperatura da bateria aumentar a uma taxa mais alta. Para verificar problemas de aquecimento, você pode retirar a capa externa do iPhone (se estiver usando alguma).

Depois disso, você pode verificar a temperatura da parte traseira do dispositivo. Se você acha que está esquentando demais, sugerimos que retire do carregamento e espere esfriar. Você também pode levá-lo para qualquer sala mais fria ou ter AC. Faça isso e aguarde meia hora e verifique se o problema está ocorrendo novamente ou não.

Os usuários da Apple que não verificaram as atualizações mais recentes do iOS devem verificar as mais recentes. Os usuários que não sabem, a Apple está trabalhando para otimizar seus iPhones com atualizações mais recentes. Mas como você não baixou a atualização mais recente, é provável que o problema de carregamento mais lento esteja ocorrendo com você. Verifique as atualizações do iOS acessando as configurações e baixando se houver atualizações mais recentes disponíveis.

Tente a redefinição de fábrica

Se você tentou os métodos acima e acha que o problema se deve a problemas de software no iPhone, tente redefinir o iPhone de fábrica para corrigir o problema de carregamento. O problema pode ocorrer devido a alguns bugs ou outros arquivos que não funcionam corretamente no iPhone. Quando você redefinir o iPhone de fábrica, todas as configurações e dados serão apagados. Depois disso, o iOS mais recente e outros arquivos serão instalados por meio dos quais o problema provavelmente será corrigido.

Visite o centro de serviços

Para os usuários que realizaram a redefinição de fábrica em seus iPhones e ainda enfrentam o mesmo problema, sugerimos que você visite o centro de serviços para consertar seu iPhone. Leve o carregador e o cabo quando for ao centro de serviço. Você tem que elaborar o problema que está enfrentando. Os profissionais que estão lá na central de atendimento vão verificar o problema, e depois vão resolver. Se houver algum problema de hardware, eles o corrigirão.

Pensamentos finais

Muitos usuários do iPhone relataram o problema do carregamento lento do iPhone. Neste guia, listamos os motivos e os métodos para resolver o problema facilmente no seu iPhone. Esperamos que este guia o ajude a corrigir o problema.

