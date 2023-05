13º Bolsa Família será Pago em Junho: Calendário de Pagamento Divulgado

O governo de Pernambuco irá pagar o 13º do Bolsa Família para cerca de 1,6 milhão de inscritos no programa. O anúncio foi feito pela governadora do estado. Sendo assim, o 13º será pago no mês de junho, em uma única parcela de R$ 150. Além disso, o pagamento será feito em conjunto com o pagamento normal do programa social relativo ao próximo mês, que começa no dia 19/06.

Segundo o governo de Pernambuco, apenas terão direito ao 13º do Bolsa Família os beneficiários que receberam os pagamentos do programa por, pelo menos, seis meses no ano passado, consecutivos ou não. Lembrando que em 2022 o programa social ainda não havia sido reformulado, e ainda se chamava Auxílio Brasil.

“A gestão estadual reforça que o combate à fome e à pobreza e a melhoria da qualidade de vida das pernambucanas e pernambucanos são prioridade máxima e que novas ações, ainda mais amplas, no sentido de efetivamente reduzir a desigualdade social no Estado serão anunciadas em breve”, afirmou o governo do estado.

Além disso, o pagamento do 13º do Bolsa Família também foi divulgado nas redes sociais do governo de Pernambuco. Sendo assim, em publicação no Twitter, afirmou: “O Governo de Pernambuco vai pagar, a partir de 19 de junho, em parcela única, o valor referente ao 13º do Bolsa Família. Se você é um dos beneficiados, confira o calendário disponível nesta postagem, de acordo com o último dígito do número do NIS”.

Calendário do 13º do Bolsa Família

Todos os anos o governo de Pernambuco paga o 13º do Bolsa Família, no entanto, esse benefício é uma exclusividade do estado. Isso porque o governo federal pagou o 13º do programa apenas em uma ocasião, no ano de 2019, cumprindo uma promessa da campanha eleitoral de 2018.

Sendo assim, o 13º do Bolsa Família não foi concedido outras vezes nos três anos seguintes do governo Bolsonaro. Além disso, até o momento o governo Lula não confirmou o pagamento deste extra.

Confira a seguir o calendário de pagamentos do Bolsa Família em junho, que será o mesmo para o pagamento do 13º do programa pelo governo de Pernambuco:

19 de junho – NIS final 1;

20 de junho – NIS final 2;

21 de junho – NIS final 3;

22 de junho – NIS final 4;

23 de junho – NIS final 5;

26 de junho – NIS final 6;

27 de junho – NIS final 7;

28 de junho – NIS final 8;

29 de junho – NIS final 9;

30 de junho – NIS final 0;

Apesar de ter sido criado em 2003, o Programa Bolsa Família foi reformulado em 2023, com novos valores e benefícios pagos aos seus beneficiários. As mudanças surgiram no intuito de considerar as características específicas de cada grupo familiar e vieram em substituição ao antigo Auxílio Brasil.

Mais de 1,67 milhão de famílias de Pernambuco serão contempladas com o 13º do Bolsa Família. Além disso, o estado é o segundo do Nordeste com mais beneficiários do programa social, ficando em quarto lugar no âmbito nacional.

Em maio, 9.321 novas famílias foram adicionadas aos pagamentos do Bolsa Família com as atualizações feitas no CadÚnico. No entanto, essas famílias não terão direito ao 13º pago pelo governo de Pernambuco, pois, como dito, apenas terão direito ao abono os beneficiários que receberam os pagamentos do programa por, pelo menos, seis meses no ano passado, consecutivos ou não.