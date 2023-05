13º Salário: Calendário de Pagamento Está Disponível

Os aposentados do INSS estão ansiosos para receber o seu 13º salário anual. Havia rumores de que esse benefício seria pago em maio deste ano, mas essa informação não é verdadeira e tem causado decepção em alguns beneficiários. O governo federal está incerto sobre a possibilidade de antecipar esse pagamento, no entanto, um possível cronograma já foi liberado.

O 13º salário é um benefício anual pago aos trabalhadores e também aos aposentados e pensionistas do INSS. Esse pagamento é uma forma de complementar a renda desses beneficiários, possibilitando um fim de ano mais tranquilo e ajudando nas despesas extras que surgem nesse período.

É importante destacar que a antecipação do 13º salário depende da disponibilidade de recursos do governo federal e pode ser afetada por questões econômicas e políticas. Por isso, é fundamental que os beneficiários acompanhem as informações oficiais sobre o assunto e se planejem financeiramente para garantir que possam aproveitar ao máximo o benefício.

Calendário de pagamento do 13º salário

Segundo o cronograma anunciado até o momento pelo governo federal, a primeira parcela do 13º salário do INSS será disponibilizada a partir do dia 25 de agosto, sem quaisquer deduções. A outra metade, que poderá ter descontos, como o Imposto de Renda, será paga no mês de novembro.

Assim como outros benefícios sociais, o calendário de pagamento do 13º do INSS leva em consideração o final do Número de Identificação Social (NIS) dos segurados. Veja a seguir o cronograma de pagamento dos beneficiários que recebem um salário mínimo:

Final 1 – 25 de agosto;

Final 2 – 28 de agosto;

Final 3 – 29 de agosto;

Final 4 – 30 de agosto;

Final 5 – 31 de agosto;

Final 6 – 1º de setembro;

Final 7 – 4 de setembro;

Final 8 – 5 de setembro;

Final 9 – 6 de setembro;

Final 0 – 8 de setembro.

Vale ressaltar que os segurados que recebem mais de um salário mínimo terão o benefício liberado em outra data pelo Instituto Nacional do Seguro Social. Confira o calendário de pagamento para essa parcela de beneficiários:

Final 1 e 6 – 1º de setembro;

Final 2 e 7 – 4 de setembro;

Final 3 e 8 – 5 de setembro;

Final 4 e 9 – 6 de setembro;

Final 5 e 0 – 8 de setembro.

De acordo com o INSS, os segurados podem acompanhar a liberação do décimo terceiro por meio do extrato de pagamento de benefícios. No aplicativo Meu INSS é possível conferir os valores depositados, a data de pagamento e o até mesmo o banco onde o benefício é creditado.

Mais informações sobre o benefício do INSS

O cronograma de pagamento liberado pelo INSS indica que a segunda parcela do 13º salário deve começar a ser liberada no dia 24 de novembro para os segurados. Assim como a parcela anterior, os pagamentos são feitos levando em consideração o final do número NIS dos cidadãos, bem como o valor do benefício.

Os indivíduos que recebem auxílio-doença (atualmente conhecido como incapacidade temporária), auxílio-acidente, aposentadoria, salário-maternidade, pensão por morte e auxílio-reclusão são elegíveis para receber o décimo terceiro salário do INSS. Em contrapartida, aqueles que recebem o BPC não têm direito aos recursos. As perguntas sobre esses benefícios podem ser respondidas nos canais oficiais do Instituto.