Excelente notícia acaba de sair hoje no Notícias Concursos: nesta terça-feira (16), a Petrobras anunciou a redução nos preços de alguns itens essenciais para milhões de brasileiros. Produtos como gasolina, diesel e gás de cozinha deverão ter uma redução de valores já a partir desta quarta-feira (17). Logo depois do anúncio, o Ministro da Justiça, Flávio Dino (PSB) disse que vai fiscalizar se as reduções estão realmente sendo repassadas aos consumidores.

“Estou determinando à Secretaria Nacional do Consumidor do Ministério da Justiça ações coordenadas nacionalmente para fiscalizar o benefício efetivo aos consumidores”, disse Flávio Dino logo depois do anúncio da redução dos preços por parte da Petrobras na manhã desta terça-feira (16).

A avaliação do Governo Federal é de que parte dos donos dos postos aumentaram os preços nesta terça-feira (16) para aplicar uma redução fictícia a partir de amanhã. Há também a avaliação de que alguns postos simplesmente não devem reduzir nenhum patamar, mesmo considerando que eles poderão perder competitividade no mercado local.

Vale lembrar que não há nenhuma lei que indique qual é o valor que precisa ser praticado pelos donos dos postos de gasolina. Em tese, ele pode até mesmo aumentar o preço da bomba. Contudo, é pouco provável que este movimento ocorra justamente porque ao elevar o valor da bomba, ele pode perder parte importante dos seus clientes, que certamente devem migrar para um posto com preços mais baratos.

Analistas dizem que, independente da fiscalização da atuação dos donos dos postos de gasolina no Brasil, qualquer consumidor pode exercer o seu direito de procurar por um preço mais barato em um posto da região. Mesmo que o indivíduo leve mais tempo para conseguir encontrar um preço ideal, esta procura pode fazer a diferença no bolso no final do mês.

Os novos valores do combustível e do gás

De acordo com a Petrobras, a partir desta quarta-feira (17), as quedas nos preços serão as seguintes:

– Gasolina: – R$ 0,40 por litro (-12,6%)

– Diesel: – R$ 0,44 por litro (-12,8%)

– Botijão de 13kg: – R$ 8,97 (-21,3%)

Vale ressaltar, contudo, que tais quedas podem não surtir um impacto tão grande quanto boa parte da população está esperando. Afinal de contas, o saldo que chega na cobrança ao consumidor final ainda leva em consideração uma série de outros impostos e encargos que devem interferir no valor final.

“As reduções têm como objetivos principais a manutenção da competitividade dos preços da companhia frente às principais alternativas de suprimento dos seus clientes e a participação de mercado necessária para a otimização dos ativos de refino em equilíbrio com os mercados nacional e internacional”, diz a nota divulgada pela Petrobras nesta terça-feira (16).

Queda tem relação com mudança no PPI?

O Governo Federal vem dizendo que as quedas impostas hoje já possuem relação com a mudança no sistema de Política de Paridade Internacional (PPI). Eles afirmam que o valor já vai começar a se tornar mais “abrasileirado” a partir deste mês de maio para todos os consumidores.

O fim do PPI foi uma das principais promessas de campanha do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) nas eleições do ano passado. Entre outros pontos, ele defendeu que não faria sentido manter um sistema que estava penalizando sobretudo os brasileiros mais pobres.

“Essa história de PPI é para agradar os acionistas, em detrimento dos 230 milhões de brasileiros”, disse Lula em entrevista durante a campanha do ano passado. “A gente pode reduzir o preço, sim, o presidente (Bolsonaro) não teve coragem”, completou.



Críticos de Lula, no entanto, defendem que a redução dos preços do combustível no Brasil não precisariam ser confirmados à luz do fim do PPI. Eles alegam que a própria redução do preço do barril do petróleo já seria suficiente para diminuir o preço médio do litro na bomba sem acabar com o sistema de paridade internacional.