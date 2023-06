A Universidade Federal do Amazonas (UFAM) divulgou nesta quarta-feira, dia 31 de maio, a classificação geral da 3ª etapa do Processo Seletivo Contínuo (PSC) 2023 e liberu a consulta ao desempenho individual dos candidatos. Desse modo, os participantes já podem conferir o resultado da 3ª etapa através do site da Compec (Comissão Permanente de Concursos).

A UFAM ainda não publicou a convocação dos aprovados para as matrículas. Portanto, os candidatos devem acompanhar as publicações no site da instituição. Em breve, a Compec deve divulgar as orientações para as matrículas dos convocados em 1ª chamada. A lista de documentos necessários para o registro acadêmico está disponível no edital.

3ª etapa do PSC 2023

A UFAM aplicou as provas da 3ª etapa do PSC 2023 no dia 30 de abril (domingo), no período das 8h15 às 13h15, no horário de Manaus. Conforme indicado no edital, houve locais de provas nas seguintes cidades do Estado do Amazonas: Benjamin Constant, Coari, Humaitá, Itacoatiara, Manaus e Parintins.

De acordo com o edital, os candidatos responderam a uma Prova de Conhecimentos Gerais e uma Prova de Redação em Língua Portuguesa. O documento estabelece ainda que a avaliação contou com 54 questões objetivas sobre conteúdos das disciplinas ministradas no Ensino Médio:

Língua Portuguesa (6 questões);

Literatura (6 questões);

Língua Estrangeira – Inglês, Espanhol e Francês (6 questões);

História (6 questões);

Geografia (6 questões);

Biologia (6 questões);

Química (6 questões);

Física (6 questões);

Matemática (6 questões).

A proposta apresentada na prova de redação foi de um texto sobre a tragédia humanitária do povo Yanomami. Nesse sentido, além de apresentar um texto base, a UFAM apresentou três sugestões para a escrita da redação para a escolha do candidato:

Sugestão 1 : Escreva sobre como o povo Yanomami sofreu por causa da ausência de políticas públicas governamentais.

: Escreva sobre como o povo Yanomami sofreu por causa da ausência de políticas públicas governamentais. Sugestão 2 : Escreva sobre como o povo Yanomami sofreu as consequências da exploração ilegal de suas terras e da falta de assistência à saúde.

: Escreva sobre como o povo Yanomami sofreu as consequências da exploração ilegal de suas terras e da falta de assistência à saúde. Sugestão 3: Escreva sobre como o povo Yanomami pode sair da crise humanitária a partir de ações governamentais.

Oferta de vagas



De acordo com o edital, ao todo, a UFAM está ofertando 2.352 vagas para diversos cursos de graduação para ingresso nos dois próximos semestres letivos.

Para o campus da UFAM localizado em Manaus, a oferta é de 1.869 oportunidades para 147 opções de curso ministrados no Campus de Manaus. Outras 483 vagas estão distribuídas por 35 cursos de graduação ministrados nos campi da universidade localizados no interior (Benjamin Constant, Coari, Humaitá, Itacoatiara e Parintins).

Cotas

A universidade reserva metade das vagas ofertadas nesse processo seletivo para estudantes que cursaram todo o Ensino Médio em escolas da rede pública, de acordo com a Lei de Cotas.

Desse modo, haverá recorte de renda e percentual de vagas exclusivo para estudantes autodeclarados pretos, pardos e indígenas e também para pessoas com deficiência (PcD). Os estudantes aprovados dentro dessas vagas reservadas deverão passar por procedimento de verificação dos critérios, como a banca de heteroidentificação.

Sobre o PSC

O PSC é o vestibular seriado da UFAM que acompanha os estudantes ao longo do Ensino Médio. Desse modo, a 1ª etapa é referente ao 1º ano do Ensino Médio, a 2ª etapa ao 2º ano e a 3ª etapa ao 3º ano. Somente na 3ª etapa do PSC os estudantes concorrem às vagas ofertadas pela UFAM.

A classificação dos candidatos para o preenchimento das vagas é feita a partir do somatório das notas obtidas nas três etapas do processo seletivo.

A UFAM já publicou os editais referentes às 1ª e 2ª etapas do PSC. As inscrições para essas duas etapas serão abertas no mês de junho. Os interessados já podem conferir o período de inscrição e demais procedimentos no site da UFAM.

Acesse o edital do PSC na íntegra para mais informações.

