No mundo dos negócios, um investimento inicial robusto não é sempre necessário para lançar um empreendimento de baixo risco, mas potencialmente lucrativo. Por isso que hoje, indicaremos 4 ideias de negócios baratos para ganhar muito dinheiro.

É possível encontrar oportunidades empreendedoras que exigem um pequeno investimento inicial. No entanto, têm potencial para gerar lucros substanciais com alguma engenhosidade e planejamento cuidadoso.

4 ideias de negócios baratos para ganhar muito dinheiro

Pois, este artigo apresentará 4 ideias de negócios de baixo custo. Aliás, que podem proporcionar uma oportunidade para os empreendedores lançarem empreendimento sem gastar uma fortuna.

Coxinha no Pote

A ideia da Coxinha no Pote partiu de um empresário que queria vender um produto que fizesse sucesso o ano inteiro. Assim, o negócio foi tão bem aceito, que no dia da inauguração o proprietário vendeu todo o seu estoque de coxinhas para 30 dias.

É um dos negócios mais seguros disponíveis porque garante a qualidade de um produto que é universalmente popular no Brasil. Além disso, a marca fornece conhecimento profundo, produtos de alta qualidade, matéria-prima e suprimentos provenientes de uma única fonte confiável.

Assim, confira as informações sobre custos e possibilidades de ganhos com o investimento:

Loja

Necessidade de espaço físico: 15 m 2 ;

; Necessidade de investimento: a partir de R$ 75 mil;

Lucratividade: entre 18% e 25%;

Possibilidade de faturamento mensal: R$ 40 mil;

Payback: entre 12 e 18 meses.

Quiosque

Necessidade de espaço físico: 6 m 2 ;

; Necessidade de investimento: a partir de R$ 170 mil;

Lucratividade: entre 18% e 25%;

Possibilidade de faturamento mensal: R$ 70 mil;

Payback: entre 12 e 18 meses.

Totem

Necessidade de espaço físico: entre 3 m 2 e 5 m 2 ;

e 5 m ; Necessidade de investimento: a partir de R$ 110 mil;

Lucratividade: entre 18% e 25%;

Possibilidade de faturamento mensal: R$ 50 mil;

Payback: entre 12 e 18 meses.

Porto Solar

Quando se trata em energia de fonte renovável, a Porto Solar é líder do setor. Dessa forma, tem como missão, tornar a energia solar acessível a todos. Para isso, oferece ao franqueado: treinamento completo, enxoval com iPad e drone, app exclusivo e assessoria que precisa para abrir seu negócio.

No entanto, não é esperado que o franqueado tenha conhecimento técnico sobre o modelo de negócios de energia solar. Na realidade, em vez disso, a franquia está procurando um vendedor com os traços de personalidade certos. Ou seja, o franqueado é responsável pela venda dos serviços de energia fotovoltaica, enquanto a própria empresa cuida do processo de instalação.

Portanto, é um investimento de risco baixo e oportunidade de negócio de alto retorno.

Assim, confira as informações sobre custos e possibilidades de ganhos com o investimento:

Necessidade de investimento: a partir de R$ 35 mil;

Lucratividade: entre 30% e 40%;

Possibilidade de faturamento mensal: R$ 150 mil;

Payback: 8 meses.

CI Intercâmbio

O melhor e mais procurado provedor de intercâmbio internacional no país é a CI Intercâmbio. A empresa, que iniciou suas atividades em 1984, conquistou o Prêmio ABF de excelência em franquias por 11 anos consecutivos.

A propósito, essa conquista é resultado direto dos esforços persistentes da marca para fornecer serviços de alta qualidade ao longo dos anos. Pois, o investimento parece ser um dos negócios de custo mais incrivelmente baixo para lucrar em 2023, com opções disponíveis em casa e no escritório.

Confira as informações sobre custos e possibilidades de ganhos com o investimento com os modelos Full, Home Office e Office:

Home Office:

Necessidade de investimento: a partir de R$ 18 mil;

Lucratividade: entre 8% e 10%;

Possibilidade de faturamento mensal: entre R$ 80 mil e R$ 100 mil;

Office:

Necessidade de investimento: a partir de R$ 75 mil;

Lucratividade: entre 10% e 12%;

Possibilidade de faturamento mensal: entre R$ 100 mil e R$ 300 mil;

Possibilidade de retorno do investimento: 18 meses.

Full:

Necessidade de investimento: a partir de R$ 70 mil;

Lucratividade: entre 10% e 15%;

Possibilidade de faturamento mensal: entre R$ 200 mil e R$ 500 mil;

Possibilidade de retorno do investimento: entre 18 e 24 meses.

Reino Rural

Em 2014, o empresário Matheus Ferraz trouxe ao mercado a franquia Reino Rural. Dessa maneira, oferecendo ao agricultor uma gama de produtos agropecuários de alta qualidade (incluindo suplementos para ração animal e fertilizantes) destinados a aumentar a eficiência e rentabilidade dos produtores rurais.

Portanto, para facilitar seu crescimento em todo o Brasil, a empresa entrou no mercado de franquias em 2021. Assim, saiba mais informações sobre custos e possibilidades de ganhos com o investimento:

Modelo Home Office:

Necessidade de investimento: R$ 46 mil;

Lucratividade: entre 8% e 10%;

Possibilidade de faturamento mensal: R$ 30 mil;

Possibilidade de retorno do investimento: entre 4 e 6 meses.

Em síntese, estas são apenas algumas das franquias de negócios baratos para ganhar muito dinheiro. Portanto, o ideal é que o potencial empreendedor avalie qual é a melhor opção para o seu bolso e realize o investimento inicial.