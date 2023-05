2000 Cursos Online GRATUITOS para Qualificação Pessoal e Profissional – Aproveite Agora!

O site Pensar Cursos é uma ótima oportunidade para quem deseja se qualificar para o Mercado de Trabalho, estudar para concursos públicos ou simplesmente ter a oportunidade de acrescentar horas extracurriculares no seu curso de graduação.

O site possui mais de 2000 Cursos Gratuitos separados por áreas:

Pensar Cursos é Confiável?

Numa pesquisa na internet e análise dos cursos, não foi identificado qualquer registro negativo. Todos cursos são gratuitos e não há risco do usuário perder algum dinheiro. Ressaltando que apenas para emissão do certificado(que é opcional), é cobrada uma taxa administrativa( R$15.90 a R$69.90).

Em contato com o Pensar Cursos, informaram que tal taxa é para ajudar na manutenção do site, pagamento de professores, funcionários e etc. Mas pelo fato de não ter qualquer obrigatoriedade de pagamento, o site realmente pode ser classificado como gratuito, visto que, por exemplo, o aluno pode usufruir de milhares de cursos sem qualquer pagamento.

O Pensar Cursos é considerado o site de cursos gratuitos mais acessado do Brasil. Numa análise pelo similarweb a empresa tem um trafego de mais de 1 milhão de visitas por mês.

Os cursos do Pensar Cursos são reconhecidos pelo MEC?

Os cursos deles são denominados cursos livres de atualização e qualificação, diferente de cursos de graduação, pós-graduação e técnico-profissionalizantes que necessitam de reconhecimento e qualificação.

Cursos Livres, segundo a Lei nº 9.394, é a modalidade de educação não formal de duração variável, destinada a proporcionar ao trabalhador conhecimentos que lhe permitam qualificar-se e atualizar-se para o trabalho. Não há exigência de escolaridade anterior. Ou seja, para Cursos Livres não há obrigatoriedade de reconhecimento pelo MEC.

Os certificados do Pensar Cursos são Válidos e Reconhecidos?

Os certificados seguem a base legal da Lei nº 9394/96, do Decreto Presidencial n° 5.154, de 23 de julho de 2004, Art. 1° e 3° e as normas do Ministério da Educação (MEC) pela Resolução CNE n° 04/99, Art. 11, referente a educação continuada do trabalhador.

Ressaltamos que os Certificados emitidos pelo PENSAR CURSOS NÃO são válidos como um certificado técnico profissionalizante ou de graduação ou de pós-graduação e não dá direito de assumir responsabilidades técnicas.

O certificado tem validade para fins curriculares e em provas de títulos, como certificado de atualização/aperfeiçoamento, respeitando a carga horária descrita e não podendo ser usado para outros fins.



Como se matricular nos cursos do PENSAR CURSOS?

É bem simples, acesse o site PENSAR CURSOS, escolha o curso desejado e clique em MATRICULAR. Logo após realizará um pequeno cadastro com seus dados pessoais e já poderá iniciar os estudos.

Conheça mais o Pensar Cursos

O que é um curso livre e quais são suas vantagens?

Os cursos livres são aqueles com carga horária reduzida e voltados para um conhecimento específico. Eles são perfeitos para quem deseja aprender rapidamente, sem a necessidade de passar pelo processo de formação acadêmica completo. Eles podem ser feitos antes, durante ou após a conclusão de uma graduação e não estão vinculados ao sistema do Ministério da Educação (MEC). Algumas das principais vantagens dos cursos livres são: 1. Aquisição rápida de conhecimentos específicos; 2. Atualização em relação a novas tecnologias ou leis; 3. Enriquecimento do currículo; 4. Cumprimento de atividades complementares na graduação; 5. Neles, é possível se qualificar sem gastar muito, e muitas vezes são oferecidos gratuitamente; 6. Flexibilidade, sendo presencial ou a distância; 7. Complemento da formação acadêmica e da vida profissional.

Quais são as diferenças entre os cursos livres e os cursos superiores?

Enquanto os cursos superiores são voltados para a formação de uma carreira profissional específica e têm duração de vários semestres, os cursos livres estão relacionados com habilidades e conhecimentos específicos e têm duração mais curta. Pessoas com qualquer nível de formação podem fazer cursos livres, que não possuem o mesmo tipo de regulamentação dos cursos superiores. Os cursos superiores são reconhecidos pelo MEC e possibilitam a continuação dos estudos em áreas como pós-graduação, mestrado e doutorado. Os cursos livres, por outro lado, são mais voltados para a qualificação ou atualização profissional.

Quem pode fazer um curso livre?

Os cursos livres são abertos a todos, independentemente da formação acadêmica. Eles são voltados para pessoas interessadas em adquirir conhecimentos específicos, independentemente do campo de atuação ou nível de ensino. Algumas instituições de ensino podem fazer recomendações quanto ao público-alvo dos cursos livres, de modo que os estudantes possam aproveitar ao máximo os conteúdos abordados.