2021: Grande Vitória para Quem Trabalhou no Mês de Maio

O abono salarial PIS/PASEP é um benefício pago anualmente aos trabalhadores brasileiros que atendem a determinados critérios estabelecidos pelo Governo Federal. Neste mês de maio, as liberações acontecem. Os beneficiados serão trabalhadores que exerceram suas funções no ano de 2021.

Esse abono é uma espécie de 14º salário, que pode ser muito bem-vindo para quem está precisando de um dinheiro extra. Mas afinal, quem tem direito ao abono salarial PIS/PASEP?

Bom, para começar, é importante entender que existem algumas diferenças entre o PIS e o PASEP. O PIS é destinado aos trabalhadores da iniciativa privada, enquanto o PASEP é direcionado aos servidores públicos.

Veja mais informações a seguir!

Quem pode receber o PIS/PASEP?

Como dito anteriormente, é preciso cumprir alguns requisitos para ter direito ao abono salarial PIS/PASEP. Confira quais são a seguir:

Ter cadastro no PIS ou PASEP há pelo menos cinco anos;

Ter trabalhado com carteira assinada por pelo menos 30 dias no ano-base ( 2021 );

); Ter recebido remuneração média de até dois salários mínimos no ano-base ( 2021 );

); Estar com os dados trabalhistas devidamente atualizados no RAIS ou e-Social.

Qual o valor do PIS/PASEP?

Caso você atenda a todos os requisitos listados acima, terá direito ao abono salarial PIS/PASEP correspondente a um salário mínimo. O piso nacional passou por um aumento recentemente, e está em R$ 1.320,00.

No entanto, para receber o valor integral do salário mínimo, o trabalhador precisa ter trabalhado os 12 meses do ano-base, pois o salário mínimo é dividido em 12, e a cada mês trabalhado, o valor do abono sobe.

Por exemplo, se você trabalhou apenas 1 mês em 2021, o seu abono salarial PIS/PASEP será de R$ 110,00. Já se você trabalhou 6 meses, o valor será de R$ 660,00, e assim, sucessivamente até chegar o limite estabelecido.

Como receber o PIS/PASEP?

A Caixa Econômica Federal é a responsável por pagar os valores referentes ao PIS. Já o PASEP, é repassado pelo Banco do Brasil.

Desse modo, para quem já possui conta em uma das instituições, o depósito se dá de maneira automática, na data estipulada pelo calendário de pagamentos.

Já para aqueles que não possuem conta, o valor é vai para a Poupança Social Digital, e o trabalhador pode movimentá-lo pelo aplicativo Caixa Tem, disponível para Android ou iOS.

Todavia, é importante ficar atento aos prazos de pagamento e ter em mãos os documentos necessários para realizar o saque.

Pagamento extra

O abono salarial PIS/PASEP tem como objetivo auxiliar financeiramente aqueles que se encaixam nos requisitos para recebimento. O valor pode fazer a diferença para muitas pessoas.

A intenção é promover a valorização do trabalho e incentivar o desempenho dos trabalhadores que contribuem para o desenvolvimento do país. Vale ressaltar que muitas pessoas ainda não sabem que têm direito ao abono salarial.

Por isso, é fundamental que a população esteja informada e consciente sobre a existência deste benefício e os requisitos para recebimento.

O governo tem o papel de promover ações para garantir a informação para todos os cidadãos, além de ampliar o acesso ao abono salarial PIS/PASEP a todos aqueles que têm direito a ele.

Fonte: Notícias Concursos