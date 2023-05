3 Autores do Realismo Brasileiro que Você Não Pode Deixar de Conhecer

O realismo é um movimento que surgiu na França e chegou ao Brasil no ano de 1881, após o fim do romantismo. Além disso, o movimento esteve em vigor até 1893, ano em que deu lugar para o movimento simbolista.

Os autores do realismo brasileiro são abordados com frequência por questões de literatura e português dentro das principais provas do país, como os vestibulares e o ENEM (Exame Nacional do Ensino Médio).

Dessa forma, é fundamental que você domine as principais características do movimento e de seus escritores. Para te ajudar, o artigo de hoje trouxe um resumo completo com três autores do realismo brasileiro extremamente importantes que você precisa conhecer. Confira!

Joaquim Maria Machado de Assis

Joaquim Maria Machado de Assis foi um autor do movimento realista brasileiro, além de ser considerado um dos maiores escritores da literatura brasileira.

Uma das principais obras do autor é Quincas Borba, romance que faz parte da trilogia realista de Machado de Assis, ao lado de Memórias Póstumas de Brás Cubas e Dom Casmurro.

Dom Casmurro é um romance que narra a história dos protagonistas Capitu, Bentinho e Escobar. A partir de certo momento, porém, Bentinho começa a pensar que Capitu o teria traído com o amigo e passa a desenvolver uma paranóia sobre o ocorrido. Assim, um debate surge entre os leitores: será que Capitu traiu Bentinho?

Por fim, Memórias Póstumas de Brás Cubas é a obra-prima de Machado de Assis: e não é à toa que ela é escolhida com frequência para compor a listas de livros obrigatórios de muitos vestibulares. Além disso, a publicação da obra em 1881 representa o marco inicial do realismo brasileiro. O narrador é Brás Cubas, personagem que narra a sua história de maneira póstuma, ou seja, após sua morte. Brás inicia sua história a partir da sua morte.

Na obra de Machado de Assis podemos perceber uma série de retratações realistas e não idealizadas da elite burguesa e conservacionista do Rio de Janeiro. Suas obras podem ser consideradas verdades análises do século XIX brasileiro.

Raul Pompeia

Raul Pompeia nasceu no ano de 1863 e é considerado um dos escritores que mais contribuiu com o realismo brasileiro. A sua obra mais conhecida é O Ateneu, um romance que traz uma crítica ao sistema educacional do Brasil da época.

O Ateneu é um romance autobiográfico que retrata a vida de um estudante em um internato e os sofrimentos que esse vive no local, caracterizado pela opressão constante. O livro aborda temas importantes, como a educação e a violência.

Além disso, podemos dizer que a obra de Raul Pompeia é considerada inovadora por causa de sua linguagem poética e pela forma como ele aborda temas importantes e complexos.

Aluísio Azevedo



Você também pode gostar:

Aluísio Tancredo Gonçalves de Azevedo, conhecido simplesmente como Aluísio de Azevedo, nasceu em em São Luís e é considerado um importante escritor do realismo brasileiro. Dentre as suas principais obras, podemos mencionar O mulato, O cortiço e Casa de pensão.

O cortiço é considerada não somente a obra-prima do autor, mas também um dos principais livros do realismo brasileiro. O romance narra a história de João Romão, um homem ambicioso, dono do cortiço e Jerônimo, um português que trabalha para Romão.

João Romão tem como ideal possuir uma vida parecida com a de Miranda, rico comerciante que mora do lado do seu cortiço. Para atingir esse objetivo, Romão está disposto a fazer qualquer coisa, desde agir de forma hipócrita até explorar uma mulher: Bertoleza.

Bertoleza é uma escravizada que, ao ser enganada por Romão, pensa que foi alforriada. Dessa forma, ela vive a sua vida para prestar serviços à ele, tanto em casa como em sua loja.