3 maneiras de corrigir o OneDrive sempre mantém este dispositivo ausente

Você pode usar o OneDrive para manter um backup de seus arquivos em seu PC com Windows. Os arquivos sincronizados com o OneDrive serão movidos para a nuvem e não ocuparão espaço no armazenamento do seu sistema. Os arquivos sincronizados com o OneDrive precisarão de uma conexão com a Internet sempre que forem usados; você não pode acessá-los quando não estiver conectado à Internet.

Com a opção ‘Sempre manter neste dispositivo, você pode escolher quais arquivos manter disponíveis. Isso significa que você poderá acessar esses arquivos mesmo quando estiver offline. No entanto, esses arquivos serão sincronizados com seu OneDrive e também ocuparão o armazenamento em seu PC.

Muitos usuários relataram a falta do “Manter sempre neste dispositivo” opção no OneDrive. Isso acontece quando a sincronização do OneDrive não é concluída, mas se for, algo provavelmente está causando esse problema.

Corrigir o OneDrive sempre manter este dispositivo ausente [2023]

Vamos orientá-lo através de todas as etapas de solução de problemas para ajudar a corrigir o OneDrive, sempre mantendo este dispositivo ausente.

Saia do OneDrive e reinicie-o

Se você não vir a opção ‘Sempre manter neste dispositivo’ no OneDrive, tente sair do OeDrive e reiniciá-lo em seu PC. Para fazer isso, você pode seguir as etapas abaixo-

você vai ver o OneDrive ícone na sua barra de tarefas; clique com o botão direito nele.

Clique no Ajuda e configurações ícone no canto superior direito.

Agora, clique no Pausar sincronização opção para expandir a lista.

Clique em Sair do OneDrive agora.

Na janela pop-up que se abre, clique em Fechar OneDrive .

Imprensa o janelas tecla e digite OneDrive no Menu Iniciar . Clique na opção relevante nos resultados da pesquisa.

Você será conectado automaticamente à sua conta do OneDrive.

Ativar arquivos sob demanda

Outra etapa de solução de problemas a seguir é ativar os arquivos sob demanda. Se esta opção estiver desativada, você não verá a opção ‘Sempre manter neste dispositivo’ no OneDrive. Você pode seguir as etapas abaixo para ativar esse recurso on-

Clique com o botão direito do mouse no OneDrive ícone na barra de tarefas.

Agora, clique no Ajuda e configurações opção e depois Configurações .

Clique no Sincronizar e fazer backup guia na barra lateral esquerda.

Do lado direito, clique em Configurações avançadas para expandi-lo. Agora, ative a alternância para Arquivos sob demanda .

Verifique se você vê a opção Sempre manter neste dispositivo ou não.

Reinstale o OneDrive

Se as etapas acima não ajudaram a resolver o problema, você deve reinstalar o OneDrive. Abaixo estão as etapas para reinstalar o OneDrive-

Abra o Configurações no seu PC com Windows 11 pressionando o botão Windows + eu atalho de teclado.

Na barra lateral esquerda, clique no botão aplicativos guia e, em seguida, clique em Aplicativos instalados do lado direito.

Procurar Microsoft One Drive na lista de todos os aplicativos. Clique nas três elipses ao lado e clique em Desinstalar .

Clique em Desinstalar novamente e isso instalará o OneDrive no seu PC.

Agora, clique neste link para ir para a página de download do OneDrive.

Clique no Download botão para baixar o arquivo de configuração em seu PC.

Agora vá para o local onde o arquivo de instalação foi baixado. Clique duas vezes no arquivo de instalação para executar a instalação.

Siga o processo de configuração para instalar o OneDrive no seu PC.

Isso corrigirá o problema e você poderá ver a opção ‘Sempre manter neste dispositivo’ no OneDrive.

Conclusão

Estas foram todas as etapas para ajudar a corrigir o OneDrive Always Keep on this Device Missing. Tente todas as etapas do artigo acima e o problema será corrigido. Esperamos que este artigo ajude a resolver o problema que você está enfrentando.

perguntas frequentes

O que sempre manter neste dispositivo significa no OneDrive?

Ao configurar o OneDrive, seus arquivos serão sincronizados com a unidade e não ocuparão mais espaço no seu PC. Para usar esses arquivos off-line, você deve ativar ‘Sempre manter este dispositivo’.

Qual é a diferença entre liberar espaço e sempre manter este dispositivo?

Com o Free Up Device, seus arquivos serão sincronizados com o OneDrive e não permanecerão no armazenamento do seu PC. Você deve usar a internet para acessar esses arquivos, mesmo que apareçam no seu PC. No caso do Always Keep neste dispositivo, esses arquivos serão sincronizados com o seu OneDrive e ainda ocuparão espaço no seu PC. Você pode acessar esses arquivos mesmo quando não estiver conectado à Internet.

LEIA TAMBÉM: