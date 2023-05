3 Receitas Caseiras para Acabar com o Cupim de Uma Vez Por Todas

Os cupins são uma praga que pode causar danos significativos às estruturas das casas. Eles são conhecidos como “devoradores de madeira” porque se alimentam de madeira e outros materiais à base de celulose, como papel e tecido. Aliás, o problema pode começar com uma pequena infestação, mas pode crescer rapidamente e causar grandes prejuízos.

Embora existam muitos produtos químicos disponíveis no mercado para eliminar cupins, muitas pessoas preferem métodos caseiros e naturais. Assim, algumas dessas estratégias são seguras e eficazes para eliminar cupins, além de serem mais econômicos do que contratar um exterminador profissional. No entanto, é importante lembrar que esses meios caseiros podem não ser eficazes em infestações graves. Portanto, a contratação de um profissional pode ser necessária.

Saiba mais sobre as 3 receitas caseiras para eliminar cupins

Neste artigo, apresentamos três receitas caseiras que podem ajudar a eliminar cupins em sua casa de forma eficaz. Aliás, essas receitas usam ingredientes comuns que podem ser encontrados em sua cozinha ou na despensa, como óleo de laranja, água salgada e vinagre branco. Além disso, essas maneiras são seguras para o meio ambiente e para os seres humanos, ou seja, sem os riscos associados aos produtos químicos tóxicos.

Receita de óleo de laranja para eliminar cupins

O óleo de laranja é um repelente natural de insetos e pode ser eficaz contra cupins. Para fazer o óleo de laranja, você precisará de cascas da fruta e azeite. Para isso, comece descascando algumas laranjas e coloque as cascas em um recipiente de vidro.

Em seguida, cubra as cascas com azeite e deixe a mistura descansar por duas semanas em um local escuro. Aliás, lembre-se de agitar o frasco diariamente para garantir que as cascas de laranja estejam embebidas no azeite.

Após duas semanas, filtre a mistura para remover as cascas e você terá um óleo de laranja concentrado. Aplique o óleo em áreas onde os cupins são vistos, usando um pincel ou um borrifador. Vale dizer que o óleo não mata os cupins imediatamente, mas funciona como um repelente natural. Desse modo, evita que os insetos se estabeleçam em sua casa. Aliás, a melhor parte é que o óleo de laranja tem um cheiro agradável, deixando um aroma cítrico em sua casa.

Receita de água salgada

A água salgada é outra receita caseira eficaz para eliminar cupins. A alta concentração de sal na água é tóxica para os cupins e pode matá-los. Para preparar a solução de água salgada, misture duas xícaras de sal em um galão de água quente. Mexa bem até que o sal se dissolva completamente na água. Em seguida, despeje a solução em um borrifador e aplique-a em áreas onde os cupins foram vistos.

É importante lembrar que a solução de água salgada pode corroer certos materiais, como metais e alguns tipos de tecidos. Portanto, é importante testar a solução em uma área pequena e discreta antes de aplicá-la em áreas maiores. Além disso, a água salgada pode não ser eficaz em infestações graves de cupins. Pois, eles podem se esconder em áreas difíceis de alcançar.

Receita de vinagre branco

O vinagre branco é um ingrediente muito versátil em casa, e também pode ser usado para eliminar cupins. O ingrediente contém ácido acético, que é tóxico para os cupins. Para usar como repelente de cupins, misture partes iguais de vinagre e água em um borrifador. Em seguida, agite bem para misturar os ingredientes e aplique a solução em áreas onde os cupins foram vistos.

O vinagre branco não mata os cupins imediatamente, mas o cheiro forte e ácido do vinagre funciona como um repelente natural, evitando que os insetos se estabeleçam em sua casa. No entanto, é importante lembrar que o produto pode danificar alguns materiais sensíveis, como mármore e pedra natural. Portanto, é importante testar a solução em uma área pequena e discreta antes de aplicá-la em áreas maiores.

Conclusão

Em resumo, estas três receitas caseiras podem ser eficazes para controlar infestações de cupins em casa, sem precisar recorrer a produtos químicos agressivos. O óleo de laranja, a água salgada e o vinagre branco são opções seguras e acessíveis para repelir os cupins e evitar que se estabeleçam em sua casa.

No entanto, é importante lembrar que essas receitas podem não ser eficazes em infestações graves. Portanto, se você suspeita que tem uma quantidade significativa em sua casa, é recomendável procurar a ajuda de um profissional para controlar a infestação.

Além disso, é sempre importante manter uma boa higiene em casa e fazer inspeções regulares para detectar qualquer sinal de cupins ou outras pragas, a fim de evitar infestações e proteger a estrutura e integridade de sua casa.