5 maneiras de corrigir a solicitação de amizade do Modern Warfare 2 bloqueada [2023]

Chamada à ação é uma popular série de jogos FPS da Activision. Vários títulos de CoD estão disponíveis para várias plataformas, incluindo Windows, Android, iOS, Xbox One, Xbox 360, PlayStation4, PlayStation 5, etc. Call of Duty: Modern Warfare II é a mais recente adição à série de jogos, que vem com o recurso de reprodução cruzada. Você ouviu direito; Modern Warfare 2 é crossplay, e você pode jogar este jogo com seus amigos em diferentes plataformas.

Atualmente, esse recurso está repleto de bugs e muitos usuários enfrentam problemas de bloqueio de solicitação de amizade no jogo devido a esse recurso. Este erro bloqueará a opção de solicitação de amizade no jogo e impedirá que você adicione novos amigos. Esse problema é frustrante, mas os desenvolvedores estão trabalhando para corrigi-lo. Até que os desenvolvedores resolvam esse problema permanentemente, você pode tentar as seguintes maneiras de corrigi-lo.

Corrigir solicitação de amizade do Modern Warfare 2 bloqueada

Reinicie o jogo

Se você não conseguir enviar a solicitação de amizade para outras pessoas em Modern Warfare 2, reinicie o jogo. Esse problema resulta de falhas temporárias e reiniciar o jogo deve corrigir esse problema. Feche o jogo e inicie-o novamente após alguns segundos, e você poderá enviar a solicitação de amizade para outras pessoas agora.

Confira as últimas atualizações do jogo. Pode haver atualizações com os patches para esse problema que você pode instalar para corrigir o erro Solicitação de amizade bloqueada.

No vapor

Abaixo estão as etapas para atualizar Modern Warfare 2 no Steam-

Abra o Cliente Steam no seu PC.

No Steam Client, vá para o Biblioteca aba.

Na barra lateral esquerda, clique em COD: Modern Warfare II .

Clique no Atualizar opção para atualizar o jogo. Se você não vir essa opção, isso significa que nenhuma atualização está disponível.

Reinicie o seu PC após a conclusão da atualização.

Inicie o jogo novamente e tente enviar a solicitação de amizade agora.

No PlayStation

Se você possui um PlayStation, pode seguir as etapas abaixo para atualizar Call Of Duty: Modern Warfare 2-

Vá para o Jogo guia no seu console PlayStation.

Selecione os COD: Modern Warfare 2 e pressione o Opções botão no seu controlador PS.

Em seguida, selecione Verifique se há atualizações para procurar atualizações disponíveis.

Instale qualquer atualização disponível e veja se você ainda enfrenta o problema.

No Xbox

Os usuários do Xbox podem seguir as etapas abaixo para atualizar o jogo.

aperte o xbox botão no controle do Xbox.

No lado direito do menu Xbox, selecione o botão Configurações opção.

Aqui, selecione o Atualizações e downloads opção.

Agora, marque as caixas de seleção dizendo Manter meu console atualizado e Manter meus jogos atualizados .

Isso fará o download e instalará todas as atualizações disponíveis para o jogo.

Verifique se os serviços online da Activision estão funcionando bem

Você provavelmente encontrará o erro de solicitação de amizade bloqueada do Modern Warfare 2 se houver algo errado com os serviços online da Activision. Você pode visitar este página

para verificar se os serviços online da Activision estão funcionando bem em todas as plataformas. Se a página mostrar ‘Online’ em todas as plataformas, não há nada de errado com os serviços online da Activision e você pode pular para a próxima etapa. Se houver algum problema com os serviços, aguarde algum tempo e o problema será resolvido automaticamente.

Reparar arquivos do jogo

Se os arquivos do jogo estiverem ausentes ou corrompidos, isso pode causar esse problema de bloqueio de solicitação de amizade no Modern Warfare 2. Felizmente, os usuários de PC podem reparar os arquivos do jogo se estiverem jogando no Battle.net ou no cliente Steam.

No vapor

Para reparar os arquivos do jogo no cliente Steam, siga as etapas abaixo-

Em primeiro lugar, lance o Vapor cliente em seu PC.

Vá para o Biblioteca aba no Cliente Steam.

Na lista de jogos, clique com o botão direito do mouse em COD: Modern Warfare 2 e depois clique em Propriedades .

No Propriedades dirija-se ao Ficheiros locais aba.

Agora, clique no Verifique a integridade dos arquivos do jogo botão.

Aguarde a conclusão do processo e reinicie o PC.

Inicie o jogo assim que o seu PC reiniciar e veja se você ainda enfrenta o problema.

No Battle.net

Se você jogar Modern Warfare 2 através do Battle.net, poderá seguir as etapas abaixo para reparar os arquivos do jogo nele-

aperte o janelas tecla do teclado para abrir o Menu Iniciar .

No Menu Iniciar , procurar Battle.net e depois pressione Digitar para iniciá-lo em seu PC.

No Battle.net cliente, clique em COD: Modern Warfare II.

Aqui, clique no Configurações ícone.

Agora, clique Escanear e reparar e então Iniciar verificação para iniciar a verificação de arquivos de jogo corrompidos ou ausentes.

Todos os arquivos do jogo serão reparados automaticamente.

Uma vez feito isso, reinicie o seu PC e você não deve mais encontrar o problema.

Adicionar amigos por meio do aplicativo Call Of Duty Companion

Você pode baixar o aplicativo Call Of Duty Companion em seu telefone e adicionar amigos por meio dele. Isso pode ser feito seguindo as etapas abaixo:

Abrir Loja de jogos (no Android) ou Loja de aplicativos (no iOS).

Procure o Companheiro de Call Of Duty app e instale-o em seu telefone.

Depois que o aplicativo estiver instalado, inicie-o e faça login na sua conta da Activision.

Toque no Configurações opção aqui.

Agora, toque em Conta e rede opção e depois Conta da Activision .

Você pode enviar e aceitar solicitações de amizade no Call Of Duty Modern Warfare 2.

Conclusão

No entanto, você pode entrar em contato com a equipe de suporte da Activision se a opção de solicitação de amizade ainda estiver bloqueada. Observe que as etapas acima resolverão o problema apenas temporariamente e você poderá encontrar esse problema novamente. Você terá que esperar até que o desenvolvedor libere patches de atualização para corrigir esse problema permanentemente.

