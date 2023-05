5 maneiras de corrigir a tela sensível ao toque do Subaru que não está funcionando (2023)

Os carros Subaru são normalmente feitos para durar mais. No entanto, isso geralmente não significa que os componentes eletrônicos e tecnológicos também durarão tanto tempo. Embora os modelos anteriores da Subaru não apresentassem sequer um sistema de música, os modelos que vieram depois de 2015 têm todos os sinos e assobios que se esperaria de seus carros novos. No entanto, se você tiver um carro Subaru novo, ele pode ter um sistema de infoentretenimento com tela sensível ao toque. Recentemente, muitos proprietários afirmaram que a tela sensível ao toque do Subaru não está funcionando.

Embora os usuários não tenham mencionado o modelo ou variante do carro, assumimos que é um problema genérico. Como resultado, para todos os proprietários de Subaru que estão enfrentando o problema da tela sensível ao toque que não está funcionando, aqui está nosso guia para ajudá-los.

Por que a tela sensível ao toque do Subaru não está funcionando?

A tela sensível ao toque do seu Subaru pode não estar funcionando simplesmente porque está suja. Mesmo que as pessoas usem seus carros com ar condicionado, estar na estrada torna o carro suscetível a poeira e detritos em potencial. Além disso, durante a estação chuvosa, a poeira e os detritos combinados com a umidade do ar formam uma tela firme acima da tela sensível ao toque. Isso torna a tela sensível ao toque irresponsiva e também lenta às vezes.

Por outro lado, pode haver uma falha no TFT que não está deixando o sistema registrar seu toque. Se os botões de hardware estiverem funcionando, você pode ter certeza de que seu sistema não tem nenhuma falha, mas apenas o TFT tem, e isso pode ser facilmente corrigido por um profissional local.

Finalmente, se você vir uma tela completamente em branco todas as vezes, mesmo depois de reiniciar o carro, isso significa que há um fusível queimado. A caixa de fusíveis geralmente fica sob o painel multifuncional, sob o volante.

Se você conseguir chegar lá, poderá verificar qual fusível está queimado e substituí-lo. No entanto, dependendo do seu carro, se estiver inacessível, é melhor entrar em contato com o posto de serviço autorizado Subaru mais próximo.

Consertar a tela sensível ao toque do Subaru que não funciona, trava ou não responde

Se a tela do seu Subaru Touch não estiver funcionando, você pode ficar tentado a visitar o centro de serviço. No entanto, antes de fazer isso, gaste uma fortuna e tente essas correções preliminares para que os caras do centro de serviço não possam enganá-lo.

Correção 1: limpe a tela

A maneira mais fácil e provavelmente a melhor de consertar uma tela sensível ao toque do Subaru que não está funcionando é limpá-la. Quanto melhor você limpar, maiores as chances de uma tela sensível ao toque funcionar.

Além disso, uma limpeza comum não funcionará. Você terá que levar um líquido de limpeza de tela dedicado; às vezes, desodorante também funciona. Borrife bem em toda a tela e limpe com um pano de microfibra para evitar arranhões.

Depois de limpá-lo, reinicie o carro e verifique se a tela sensível ao toque está funcionando novamente. Se não, prossiga com a próxima correção.

Correção 2: reinicie seu carro

Se limpar o carro não estiver ajudando, você provavelmente deve reiniciar o carro. Reiniciar o carro é sempre útil nos casos em que o sistema de áudio não responde completamente. Dependendo do seu veículo, você tem um botão start-stop ou um buraco de fechadura, desligue o carro, saia dele e feche as portas.

Agora bloqueie-o usando a chave e, após um minuto, desbloqueie-o. Agora, reinicie o carro e verifique se o toque está funcionando. Se estiver funcionando, ótimo; caso contrário, passe para a próxima correção.

Correção 3: Use as Chaves de Hardware

Freqüentemente, os carros Subaru têm botões de hardware ao lado da tela sensível ao toque. Se as coisas não estiverem funcionando, você pode usar as teclas de hardware presentes ao lado do toque e verificar se está funcionando ou não.

Se o sistema de informação não responder absolutamente, então há uma falha crítica que não pode ser corrigida por você. No entanto, se o sistema estiver funcionando com o botão, seu sistema está bem, mas o erro é apenas do toque. Você pode tentar novamente depois de limpar as mãos.

Correção 4: Problema na fonte de alimentação

Mesmo depois de seguir as correções acima, se sua tela sensível ao toque não estiver funcionando até agora, é possível que haja um problema com a tela sensível ao toque. A causa do problema pode ser direcionada para a caixa de fusíveis ou para a fonte de alimentação.

No entanto, se você conseguir ver as coisas em sua tela, isso significa que o fusível não está queimado. No entanto, você pode ter certeza de que a energia da tela de toque está queimada. Você não pode consertar isso sozinho, mas precisa da ajuda de um profissional.

Correção 5: verifique o áudio

Se seus controles de hardware estiverem funcionando, verifique se você pode reproduzir músicas ou conectar seu telefone usando o Android Auto. Se o Android Auto continuar desconectando, você pode conferir este guia.

Por outro lado, se você conseguir reproduzir áudio e também navegar pelo sistema, a falha é realmente pequena e o pessoal do centro de serviço pode corrigi-la facilmente. Além disso, nem vai custar você deve. Se o seu carro estiver na garantia, você pode consertá-lo gratuitamente.

Conclusão

Bem, isso é tudo o que temos aqui sobre como você pode consertar seu A tela sensível ao toque do Subaru não está funcionando. Esperamos que este guia tenha ajudado você. Se você ainda tiver alguma dúvida, não deixe de comentar abaixo. Além disso, não se esqueça de nos contar o que aconteceu com seu carro quando você visitou o centro de serviço.

