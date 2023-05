5 maneiras de corrigir o problema de desafio de bônus do COD Warzone 2 que não está funcionando

Call Of Duty: Zona de Guerra 2 é um dos jogos reais de batalha mais populares em todo o mundo. Está amplamente disponível para várias plataformas, como PS4, PS5, Windows, Xbox One e Xbox Series X/S, o que o ajuda a atingir usuários de todas elas.

Sem dúvida, ele tem todos os elementos que um usuário precisa em um jogo para obter uma experiência de jogo envolvente e cativante. É por isso que milhões de usuários jogam e tem uma enorme base de fãs.

Mas os jogadores encontram vários bugs e erros durante o jogo, o que é irritante. Um dos problemas mais comuns é o Warzone 2 Bonus Challenge não funcionar, que muitos usuários da comunidade enfrentam.

Se você também encontrou o mesmo problema, precisa resolvê-lo rapidamente para obter a mesma experiência de jogo de antes. Portanto, continue lendo o post até o final para saber como corrigir o problema do Warzone 2 Bonus Challenge não funcionar facilmente.

Corrigir problema de desafio de bônus do COD Warzone 2 não funcionando

O problema de não funcionamento do Warzone 2 Bonus Challenge é causado por um bug que provavelmente é o mais difícil de corrigir. Os usuários enfrentam esse problema ao tentar concluir o desafio de matar o operador 5x, mas você também pode encontrá-lo em outros desafios, pois os desafios de bônus são atualizados regularmente.

Enquanto você enfrenta o bug, o jogo não conta sua morte; não importa quantos operadores você mata. Portanto, é uma preocupação séria, pois você não pode concluir o desafio.

Não se preocupe; Eu adicionei algumas correções abaixo que você pode tentar se livrar desse problema.

Reinicie o jogo

A primeira coisa que você precisa fazer para corrigir o problema do desafio de bônus Warzone 2 que não está funcionando é reiniciar o jogo. Ele sempre elimina falhas temporárias e fornece a mesma experiência suave.

Muitos jogadores deste jogo disseram que reiniciar o jogo os ajudou a aceitar o desafio do bônus. Portanto, experimente e verifique se o problema foi corrigido.

Mate com Lachmann-762

Você deve ter visto que o desafio não especifica o nome de nenhum rifle para completar o desafio. Mas muitos usuários descobriram que o uso do Lachmann-762 lhes permitiu contar todas as mortes que fizeram.

Como essa técnica funcionou para muitos usuários, você também deve tentar fazer isso para fazer o desafio de bônus funcionar no Warzone 2.

Executar como administrador

Também é possível que COD Warzone 2 não tenha privilégios administrativos, impedindo-o de funcionar corretamente e não permitindo que você use o Bonus Challenge. Portanto, executá-lo como administrador pode ajudá-lo a se livrar do problema.

Se você não sabe como fazer isso, estas são as etapas que você precisa seguir:

Primeiro, clique com o botão direito do mouse em warzone 2.exe, Steam ou Battle.net, dependendo do seu iniciador.

Em seguida, selecione Propriedades .

Agora, navegue até a guia Compatibilidade no menu superior.

Depois disso, verifique o Execute este programa como caixa de administrador localizada no menu Configurações.

Por fim, clique em Aplicar seguido de OK para salvar o Configurações .

Agora, inicie o jogo e verifique se o Bonus Challenge está funcionando.

Aguarde uma correção

Se algum dos métodos mencionados acima não funcionar para você, você não poderá fazer nada além de esperar que os desenvolvedores corrijam o problema. Neste jogo, você vê novos desafios regularmente, então o bug continuará aparecendo de vez em quando, então os desenvolvedores precisam cuidar disso.

Muitos usuários precisam de ajuda para concluir os desafios. Portanto, os desenvolvedores estão cientes do problema e tentando resolvê-lo o mais rápido possível.

perguntas frequentes

Por que COD: Warzone 2 não está se conectando aos serviços online?

Se o seu Warzone 2 não está se conectando aos serviços online do COD, primeiro você precisa verificar o status do servidor, se estiver verde, tudo está funcionando bem do lado deles e você precisa verificar o problema de conectividade do seu lado. Se estiver vermelho, você deve esperar até que o problema seja corrigido.

Como definir 2FA no Warzone 2?

O 2FA ajuda você a proteger sua conta contra acesso indesejado, adicionando uma camada extra de segurança. E para fazer isso, estes são os passos: Faça login no seu Conta Activision>Privacidade e configurações>Ativar autenticação de dois fatores>Insira o código de validação do seu e-mail.

Como mesclar 2 contas Warzone?

Duas contas têm progressos de jogo diferentes e licenças diferentes, e uma licença está vinculada a uma conta, portanto, não há como mesclar 2 contas Warzone. Mas você pode transferir personagens diferentes de uma conta para outra.

Conclusão

Estes foram alguns métodos para eliminar o problema de não funcionamento do Warzone 2 Bonus Challenge. Esperançosamente, você corrigiu o problema; caso contrário, espere que os desenvolvedores o corrijam. Se você ainda tiver dúvidas, sinta-se à vontade para deixar nos comentários abaixo.

