5 maneiras de corrigir o problema de Onlyfans não carregar imagens (2023)

OnlyFans é um provedor de conteúdo baseado em assinatura que recentemente se tornou popular em todo o mundo. Embora você possa se registrar aqui gratuitamente, pode ser necessário pagar uma taxa ao artista para assistir ao conteúdo exclusivo.

Esta plataforma oferece uma experiência tranquila para todos os usuários, mas, às vezes, muitos usuários precisam de ajuda com diferentes erros, como imagens que não carregam.

Este guia é para você, se você também estiver entre os usuários que enfrentam esse problema. Aqui, ajudarei você a aprender como corrigir o problema do OnlyFans que não carrega imagens facilmente.

Corrigir o problema de Onlyfans não carregar imagens (2023)

O problema do Onlyfans não carregar imagens pode ser causado por vários motivos, como incompatibilidade do navegador, internet lenta, etc., e pode ser devido a alguns problemas no próprio servidor.

Estes são os métodos que você pode tentar para eliminar o problema facilmente.

Verifique sua conectividade com a Internet

A primeira coisa que você deve fazer é verificar a velocidade da sua internet para ver se é suficiente. O aplicativo Onlyfans requer uma boa velocidade para carregar todas as imagens rapidamente.

Você pode abrir outros aplicativos e sites ou acessar o site de verificação de velocidade da Internet em seu navegador para diagnosticar a velocidade.

Se não for bom, será melhor entrar em contato com seu provedor de serviços de Internet para obter uma melhor cobertura.

Reinicie seu dispositivo

Se você está obtendo uma boa velocidade do lado do seu ISP, pode haver alguns problemas com seu dispositivo. Nesse caso, será melhor reiniciá-lo, pois todos os pequenos bugs serão corrigidos.

As etapas de reinicialização variam de dispositivo para dispositivo, portanto, você pode verificar de acordo com o seu abaixo.

Iphone :

Primeiro, pressione e segure qualquer botão de volume e energia até ver o controle deslizante de desligamento na tela.

Em seguida, arraste o controle deslizante da esquerda para a direita e, em 30 segundos, seu dispositivo será desligado.

Agora, para ligá-lo novamente, você precisa segurar o botão lateral da tela até ver o logotipo da Apple.

Android:

Primeiro, segure o botão liga / desliga por um tempo.

Em seguida, você verá a opção Reiniciar na tela; clique nisso.

Seu dispositivo Android será desligado e ligado automaticamente.

janelas:

Clique no ícone do Windows no canto inferior esquerdo da tela.

Em seguida, clique no ícone de energia.

Ele mostrará três opções; selecione Reiniciar lá.

Depois disso, seu computador Windows desligará e ligará automaticamente após alguns instantes.

Mac:

Primeiro, clique no menu Apple no canto superior esquerdo.

Então clique Reiniciar .

Você também pode fazer isso manualmente por estas etapas:

Pressione e segure o botão liga/desliga do mac até que ele desligue.

Então, novamente, pressione e segure o botão para ligá-lo novamente.

Você deve usar a versão mais recente e compatível com Onlyfans, então será melhor verificar se há atualizações. Se houver alguma nova atualização, baixe-a imediatamente para corrigir o problema de Onlyfans não carregar imagens.

Antes de verificar se há atualizações, será melhor usar um navegador diferente para ver se você está enfrentando o mesmo problema de Onlyfans não carregar imagens. Se você estiver usando o Chrome, tente usar o Firefox e vice-versa; se o navegador alternativo funcionar, o problema está no seu navegador.

As etapas para atualizar seu navegador diferem dependendo do seu navegador. Eu compartilhei as etapas para todos; verifique de acordo com suas necessidades.

Windows (cromo):

Primeiro, abra o navegador e clique nos três pontos no canto superior direito.

Então clique Configurações dentre as opções disponíveis.

No painel esquerdo, clique em Sobre o Chrome .

Agora, ele verificará automaticamente se há atualizações e, se você vir algo novo, faça o download.

iPhone (safári):

Ao contrário de outros aplicativos, você não pode atualizar o navegador Safari na App Store. No entanto, se a Apple lançar novas atualizações, você verá uma atualização do iOS em Configurações.

Primeiro, abra o Configurações página no seu iPhone.

Então clique Em geral .

Depois disso, clique Atualização de software .

Verifique se há algo novo disponível e faça o download.

MAC (safári):

A atualização do Safari no Mac é a mesma do iPhone; você precisará atualizar o sistema operacional para obter a versão mais recente do Safari.

Clique no menu Apple no canto superior esquerdo.

Então vá para Configurações de sistema .

Depois disso, vá para Atualização de software.

Em seguida, ele verificará automaticamente se há novas atualizações; se houver algo novo, faça o download e instale-o.

Android:

Abra o Loja de aplicativos do Google no seu dispositivo.

Em seguida, procure o navegador que você está usando.

Se houver uma nova atualização disponível, você verá o Atualizar botão; clicar nele irá instalá-lo automaticamente em seu dispositivo.

Limpe o cache do seu navegador

Se você ainda estiver enfrentando o problema de Onlyfans não carregar imagens, pode ser possível que o navegador tenha armazenado o erro em cache. Portanto, será melhor limpar todo o cache temporário para eliminar esse problema.

MAC (safári):

Abra o aplicativo Safari no seu Mac.

Em seguida, selecione História .

Depois disso, clique Apagar o histórico .

Em seguida, clique no menu pop-up.

Por fim, selecione o período que deseja excluir do histórico.

iPhone (safári):

Vá para Configurações .

Selecione Safari.

Então clique Avançado .

Depois disso, selecione dados do site .

Finalmente, clique Remova todos os dados do site .

Android:

Abrir Configurações .

Vá para aplicativos .

Em seguida, localize o navegador.

Finalmente, toque em Limpar cache .

Windows (cromo):

Abrir cromada .

Clique no três pontos no canto superior direito.

Em seguida, selecione Mais ferramentas .

Depois disso, selecione Limpar dados de navegação .

Em seguida, selecione o intervalo de tempo como o tempo todo.

Verifica a “ Dados de cookies e outros sites ” e “ Imagens e arquivos em cache ”caixas.

Finalmente, clique Apagar os dados .

Problemas do servidor

Se algum dos métodos acima não ajudou você a corrigir Onlyfans não carregando imagens problema, então também é possível que a plataforma esteja com algum problema no servidor ou em algum desenvolvimento.

Para verificar o status do servidor, você pode ir para https://status.onlyfans.com/; ele exibirá todos os recursos da plataforma e mostrará o status em detalhes.

Nesse caso, você não pode fazer nada além de esperar até que o problema seja corrigido e comece a funcionar sem problemas como antes.

Conclusão

Então, essas foram algumas maneiras de corrigir o problema de Onlyfans não carregar imagens. Felizmente, esses métodos ajudaram você a eliminar o problema. Se você ainda enfrentar algum problema, será melhor entrar em contato com o suporte ao cliente Onlyfans.

LEIA TAMBÉM: