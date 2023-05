5 maneiras de corrigir o telefone Android está preso no modo de segurança [2023]

O Modo de segurança pode solucionar quaisquer problemas que você enfrente com seu dispositivo. Quando você inicializa seu telefone no modo de segurança, ele inicia sem serviços indesejados. Você pode então diagnosticar seu telefone e ver o que estava causando o problema. Mas e se o seu telefone permanecer preso no modo de segurança? Se você não consegue sair do modo de segurança em seu telefone Android e procura um guia para ajudá-lo, você está no lugar certo.

Consertar telefone Android preso no modo de segurança

Aqui estão várias etapas de solução de problemas para ajudar a corrigir o Android travado no modo de segurança.

Reinicie seu telefone

Se o seu telefone Android estiver preso no modo de segurança, você poderá reiniciar o dispositivo. Reiniciar o telefone o tirará do modo de segurança. Para fazer isso, siga as etapas abaixo:

Em primeiro lugar, pressione e segure o Poder botão e, em seguida, toque em Reiniciar .

Isso reiniciará seu telefone e você deverá ser inicializado no modo de segurança.

Observação- Se você não vir a opção de reinicialização, toque em Desligar para desligar o telefone e, em seguida, desligue-o.

Use a combinação de teclas Power e Volume

Você pode usar a combinação de teclas de energia e volume para sair do modo de segurança seguindo as etapas abaixo:

Em primeiro lugar, certifique-se de que ambos os botões do seu dispositivo, o Volume baixo e Poder botões , estão funcionando normalmente.

Pressione e segure o Poder botão e toque Desligar para desligar o telefone.

Agora pressione e segure o Poder botão para ligar o telefone.

Assim que vir o logotipo, pressione e segure Volume baixo enquanto segura o Botão de energia .

Continue segurando os botões até ver o Modo de segurança: desativado mensagem, o que significa que o modo de segurança está desativado.

Desinstalar aplicativo

Alguns aplicativos de terceiros com bugs podem fazer com que seu telefone fique preso no modo de segurança. Você terá que desinstalar manualmente cada aplicativo, um por um, e verificar qual aplicativo está causando o problema. Se você estiver enfrentando esse problema depois de instalar um aplicativo recentemente, a desinstalação desse aplicativo específico deve corrigir o problema. Para desinstalar o aplicativo, siga as etapas abaixo-

Pressione e segure o aplicativo e, em seguida, toque no botão Desinstalar botão.

Confirme a desinstalação do aplicativo tocando em Desinstalar no prompt de confirmação.

Uma vez feito isso, reinicie o telefone para ver se você pode escapar do modo de segurança.

Restauração de fábrica

Se todos esses truques falharem, a redefinição de fábrica é a última opção que resta. A redefinição de fábrica removerá todos os seus dados, incluindo arquivos, registros de chamadas, mensagens e configurações, portanto, você deve manter um backup antes de continuar com este método. Para redefinir seu telefone, siga as etapas abaixo-

Abra a gaveta de aplicativos em seu telefone e toque em Configurações .

Em Configurações, procure por Reiniciar e toque nele.

A seguir, toque em Redefinição de dados de fábrica.

Aqui, role para baixo e toque no Reiniciar botão.

Você será solicitado a inserir o PIN e a senha do telefone para confirmar a redefinição do telefone.

Isso pode levar algum tempo para que seu telefone seja redefinido.

Depois que o telefone for redefinido, configure-o e o problema deverá ser corrigido.

Observação- As etapas para redefinir o dispositivo podem variar para telefones diferentes. As etapas acima funcionam para dispositivos Samsung e podem ou não ser as mesmas para outros fabricantes de smartphones.

Conclusão

O modo de segurança é usado para solucionar problemas em telefones Android e se torna um problema quando você não consegue sair do modo de segurança. Se o seu telefone Android estiver travado no modo de segurança, siga as etapas acima para corrigir esse problema. No entanto, se o problema persistir, verifique se há botões com defeito. Um botão com defeito geralmente pode causar o problema, portanto, verifique se os botões de volume e de energia funcionam bem.

perguntas frequentes

Por que meu telefone Android está preso no modo de segurança?

Você pode enfrentar esse problema após uma atualização ou instalação de algum aplicativo com bugs em seu telefone. Outro motivo comum por trás desse problema são os botões defeituosos do seu telefone Android.

Como desativar o modo de segurança no Android?

Você pode reiniciar o telefone para desativar o modo de segurança. Outra maneira de desativar o modo de segurança é deslizar o painel de notificação para baixo e tocar na notificação do modo de segurança aqui.

Como faço para desativar o modo de segurança no Android sem o botão liga / desliga?

Se você estiver enfrentando problemas com o botão liga/desliga e quiser desativar o modo de segurança sem ele, abra o painel de notificação deslizando-o de cima para baixo na tela. Agora toque na notificação do modo de segurança aqui para desativá-la.

