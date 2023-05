5 maneiras de fechar muitos processos em segundo plano no Windows PC [2023]

Quando você inicializa seu PC com Windows, vários processos são iniciados em segundo plano. Alguns desses processos são essenciais para o bom funcionamento do seu PC com Windows. No entanto, muitos processos em segundo plano podem consumir muita memória e recursos da CPU, e seu PC pode ficar lento. Este é um problema comum no Windows, e você pode acabar com isso se não cuidar de todos os aplicativos instalados no seu PC e quais processos são executados em segundo plano.

Então, o que pode ser feito para evitar vários processos em segundo plano em execução no Windows? O Windows PC permite que você elimine processos desnecessários em segundo plano que podem consumir muitos dos recursos da CPU. Mas há um problema aqui; você terá que encerrar cuidadosamente os processos em segundo plano no Windows, pois alguns processos podem ser essenciais para o Windows e, quando você os fecha, seu PC pode não funcionar corretamente.

Corrija muitos processos em segundo plano do Windows no seu PC

Nada com que se preocupar se você não souber quais processos em segundo plano fechar e quais manter. Estamos aqui para guiá-lo com o processo completo para fechar corretamente os processos em segundo plano no Windows, então vamos começar.

Fechar processos em segundo plano no Windows

Este guia está dividido em quatro partes: fechar processos por meio do gerenciador de tarefas, desabilitar aplicativos de inicialização, desabilitar serviços indesejados em segundo plano e desabilitar serviços de terceiros. Cada uma dessas partes terá um grande significado na limpeza da CPU e da memória consumida pelos processos em segundo plano, portanto, não pule nenhum dos processos.

Use o Gerenciador de Tarefas para Finalizar Processos

Você primeiro terá que usar o gerenciador de tarefas para finalizar os processos. Recomendamos que você seja extremamente cuidadoso com este método porque o Gerenciador de Tarefas mostra todos os processos, incluindo processos essenciais e não essenciais, e fechar o processo errado pode causar problemas. Para finalizar o processo usando o gerenciador de tarefas, siga as etapas abaixo:

Em primeiro lugar, pressione Ctrl + Shift + Esc tecla do teclado para abrir o Gerenciador de tarefas no seu PC. Clique no Processos guia se você ainda não estiver nela.

Antes de continuar, você deve saber que o Processos A guia mostrará a utilização de CPU, memória, disco e rede para todos os processos em execução no Windows.

Você verá todos os processos aqui divididos em três seções, ou seja, Aplicativos, Processos em segundo plano e Processos do Windows. Você não precisa fechar nenhum processo no aplicativos pois esses são os softwares que você usa atualmente, e encerrá-los fechará os aplicativos. Não feche nenhum processos do Windows porque esses são essenciais para o Windows. Você terá que descobrir e fechar o Processos em segundo plano .

Debaixo de Processos em segundo plano seção, verifique qual processo tem alto uso de CPU e memória. Você deve verificar se o processo com alta CPU e memória é um processo de terceiros e não essencial para o Windows. Se você não sabe, pode digitar o nome do processo na internet e saberá tudo sobre ele.

Se o processo for de terceiros e não for importante para o funcionamento adequado do Windows, selecione o processo e clique em Finalizar tarefa . Isso encerrará esse processo específico; da mesma forma, você pode encerrar todos os outros processos não essenciais de terceiros em seu PC.

Desativar aplicativos de inicialização

Quando terminar o processo em segundo plano, você terá que desativar os aplicativos de inicialização. Esses aplicativos de inicialização iniciam quando você inicializa seu PC e contribuem para processos em segundo plano. Você pode desativar esses aplicativos para reduzir os processos em segundo plano. Isso pode ser feito seguindo as etapas abaixo:

Abra o Gerenciador de tarefas no seu PC e vá para o Comece aba.

Aqui, procure aplicativos de inicialização de terceiros com alto impacto.

Clique com o botão direito do mouse no aplicativo e clique em Desativar para desativar esse aplicativo de inicialização; faça isso para todos os aplicativos de inicialização com alto impacto.

Desativar serviços indesejados em segundo plano

Vários serviços em segundo plano continuam sendo executados em segundo plano. Você pode usar o aplicativo Gerenciador de serviços no seu PC com Windows para desativar todos os serviços indesejados em segundo plano. Isso pode ser feito seguindo as etapas abaixo:

aperte o janelas tecla no seu teclado e, em seguida, digite Serviços no Menu Iniciar e pressione Digitar abra.

Você verá todos os serviços em segundo plano em execução no seu PC no Serviços .

Clique duas vezes no serviço que deseja desativar; isso abrirá as propriedades desse serviço específico.

Clique no menu suspenso ao lado de Comece e selecione Desabilitado.

Agora, clique em Aplicar e depois OK .

Da mesma forma, você deve desativar todos os serviços indesejados em segundo plano.

Observação- A única desvantagem desse método é que você deve saber quais serviços são da Microsoft e de terceiros. Se você não conseguir identificar os serviços, pule este método e vá para a próxima etapa.

Desativar serviços de terceiros por meio da configuração do sistema

Você pode usar a Configuração do sistema para desabilitar serviços de inicialização de terceiros. Com esse método, você pode distinguir serviços de terceiros e da Microsoft e desabilitar serviços indesejados de terceiros. Para continuar com ele, siga as etapas abaixo-

Abra o Caixa de Diálogo Executar pressionando Windows + R combinação de teclas. No campo de texto, digite msconfig e pressione Digitar para abrir a Configuração do Sistema.

Vá para o Serviços guia e marque a caixa de seleção dizendo Ocultar todos os serviços da Microsoft . Isso ocultará todos os serviços da Microsoft; você verá apenas serviços de terceiros aqui.

Marque as caixas de seleção de todos os serviços que deseja desativar e clique em Desativar tudo .

Agora, salve as alterações clicando em Aplicar e depois OK .

Conclusão

O guia acima deve ajudá-lo a fechar corretamente os processos em segundo plano no Windows. É comum experimentar atrasos devido a processos executados em segundo plano no Windows. Se você estiver enfrentando o mesmo problema, siga as etapas acima para fechar os processos em segundo plano no Windows.