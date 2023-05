5 maneiras de remover/desbloquear a senha do cartão SD de memória 2023

O uso de cartões de memória está diminuindo a cada dia. Ainda assim, milhões de usuários têm usado vários tipos de cartões de memória com tamanhos diferentes. Principalmente, os usuários compram cartões de memória quando o armazenamento interno do dispositivo é menor ou eles precisam transferir alguns dados do cartão de memória. Ao usar o cartão de memória, todos adicionamos uma senha. É porque o cartão de memória é um cartão SD externo que qualquer pessoa pode remover facilmente do nosso dispositivo sem o nosso consentimento e copiar os dados dele.

Também há chances de o cartão de memória ter sido perdido, por isso é sempre bom adicionar uma senha, pois você não precisa se preocupar com os dados. Mas e se você adicionou a senha e a esqueceu? Agora, você ficará preocupado em como irá desbloqueá-lo. Muitos usuários enfrentaram o mesmo problema, mas com a ajuda deste guia, você certamente encontrará o caminho certo para desbloquear o cartão de memória sem perder dados. Parece interessante. Certo? Esteja conosco até o final deste guia para conhecer as etapas de como remover a senha dos cartões de memória.

Como remover a senha do cartão de memória 2023

Os usuários que esqueceram a senha do cartão SD e não conseguem abri-lo deverão seguir os métodos que listaremos. Com a ajuda dos dados, você poderá desbloquear o cartão de memória. No entanto, você deve implementá-los corretamente. Caso contrário, os dados do seu cartão SD serão perdidos. Portanto, ao implementar as etapas, certifique-se de segui-las de acordo com nosso guia. Além disso, existem muitos aplicativos ou serviços que afirmam que podem desbloquear facilmente seu SD sem perder dados. Mas não sugerimos que você use esses serviços, pois eles podem danificar seu cartão SD e copiar os dados do cartão de memória. Então, vamos começar com os caminhos.

Verifique o Interruptor de Bloqueio

A primeira coisa que você deve fazer com o cartão de memória é verificar a trava. Um símbolo no cartão de memória indica se está bloqueado ou não. Se estiver bloqueado, você não pode usar o cartão de memória. Assim, sugerimos que verifique o interruptor de bloqueio e mova-o para cima de acordo com o símbolo. Se indicar para baixo, você deve garantir que o interruptor esteja para cima. No entanto, se o botão de bloqueio estiver baixando automaticamente, você deve obter um novo, pois o cartão de memória já está danificado.

Vamos verificar o outro lado HComo remover a senha do cartão de memória.

Remover proteção contra gravação

Você pode tentar remover a proteção contra gravação do cartão de memória para desbloqueá-lo. Você deve seguir este método quando seu cartão SD mostrar que o disco está protegido. Se você não sabe, alguns cartões SD vêm com configurações diferentes. Há chances de que o cartão de memória tenha proteção contra gravação e você não possa usá-lo por causa disso. Você pode seguir as etapas listadas abaixo para remover a proteção contra gravação.

Insira o cartão bloqueado no computador.

Abrir CMD e iniciá-lo com o Executar como administrador Opção.

e iniciá-lo com o Opção. Agora, você deve executar os comandos listados abaixo.

Diskpart List disk Select disk # (You have to type the disk number in which the disk is inserted. For Example: Select Disk 1). Attributes disk clear readonly

Agora, o erro de bloqueio do cartão de memória será corrigido.

Vamos verificar a terceira via HComo remover a senha do cartão de memória.

Usando ES File Explorer

Os usuários não sabem, mas existem muitos serviços online que podem ajudá-lo a remover senhas do cartão de memória. No entanto, é arriscado para você fornecer o cartão SD, pois na maioria dos casos, eles certamente copiarão os dados. Depois disso, eles também podem pedir que você pague uma quantia alta ou podem vazar. Para evitar que isso aconteça, você pode usar o ES File Explorer. Você pode desbloquear seu cartão SD usando o ES File Explorer, pois o ES File Explorer pode ajudá-lo a obter a senha do cartão SD. Abaixo estão as etapas que você pode seguir para remover a senha do seu cartão SD.

Primeiro de tudo, baixe e instale o Explorador de Arquivos ES no seu telefone Android.

no seu telefone Android. Insira o Cartão SD no seu telefone Android.

no seu telefone Android. Depois disso, você deve renomear o arquivo listado abaixo. Você tem que abrir o Arquivos do sistema e vá em “ mcstore. ” Você tem que renomear este arquivo para mmcstore.txt. Depois disso, você deve abrir esse arquivo, pois ele conterá a senha do cartão de memória.

Você pode usá-lo para desbloquear o cartão SD. É isso.

Por formatação

Se você tentou todos os métodos acima, mas não conseguiu desbloquear ou remover a senha do seu cartão SD, sugerimos que você formate o cartão SD. É porque o cartão SD não é útil e não sugerimos que você entre em contato com nenhum serviço de terceiros que desbloqueie o cartão SD, pois eles podem roubar dados.

Portanto, será melhor formatar o cartão SD e começar a usá-lo novamente. Ao fazer isso, os dados serão perdidos, então faça este método apenas se você já tentou todos os métodos acima e não consegue remover as senhas do cartão SD. Você também pode tentar este método se o seu cartão SD não contiver arquivos importantes.

Pensamentos finais

Todos nós esquecemos a senha do cartão SD depois de desbloqueá-lo. Este é um grande problema se o seu cartão SD contiver arquivos importantes. É porque a maioria de nós sabe que não conseguiremos obter os dados novamente depois de esquecermos a senha do nosso cartão SD. No entanto, não é certo. Você pode seguir diferentes etapas para remover senhas de cartões SD.

Com a ajuda deste guia, explicamos os métodos para como tirar senha do cartao de memoria. Esperamos que, seguindo os métodos acima para o seu cartão SD, você possa desbloqueá-lo.

