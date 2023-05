5 maneiras de usar o ChatGPT 4 gratuitamente sem GPT Plus no celular ou PC (2023)

Hoje em dia, a mania do ChatGPT está aumentando dia a dia. A maioria dos usuários na Internet está procurando suas perguntas no site para obter respostas resumidas facilmente. Também usamos o ChatGPT 4 para diferentes finalidades, como codificação, atribuição de tarefas, etc. Podemos dizer que está melhorando diariamente com o feedback do usuário. Os desenvolvedores do ChatGPT também estão trabalhando para torná-lo mais útil para os usuários.

Quando o desenvolvimento do ChatGPT estava acontecendo, havia algumas outras versões atualizadas. ChatGPT 4 é um deles. O ChatGPT 4 está disponível para usuários apenas se eles comprarem a assinatura do ChatGPT Plus. No entanto, algumas outras empresas implementaram o ChatGPT 4 em seus aplicativos/sites. Estamos aqui com o guia onde listaremos Como usar o ChatGPT 4 de graça? Então, vamos começar com este guia sem esperar mais tempo.

Como usar o ChatGPT 4 gratuitamente sem GPT Plus no celular ou PC

Várias empresas compraram a assinatura do ChatGPT 4 e usaram sua API para o desenvolvimento de software. Sabemos que você pode estar ansioso para usar o ChatGPT 4 gratuitamente. Mas, como sabemos, os usuários devem comprar uma assinatura, então listaremos os sites que implementaram a API do ChatGPT 4 para mostrar os resultados. Portanto, se você visitar esse site, estará usando indiretamente o ChatGPT 4. Se quiser experimentar o ChatGPT 4, confira os sites abaixo.

Use o ChatGPT 4 no Bing

Sabemos que você pode estar se perguntando depois de ler o Bing no título. Mas você leu certo. A Microsoft implementou o ChatGPT 4 no Bing, pelo que pode utilizar o ChatGPT 4. Tem de visitar este link, através do qual será redireccionado para o Bing Chat. O Bing Chat é o Chatbot que possui a API do ChatGPT 4. O Bing Chat vai funcionar como o ChatGPT 4 e com certeza vai te dar as respostas que você vai adorar. É porque o Bing Chat está sendo executado na API ChatGPT 4. Portanto, as perguntas que você fará ao Bing Chat virão do ChatGPT 4. Todos os processos serão feitos no back-end para garantir que você não ache isso muito complexo. Você deve seguir as etapas listadas abaixo para usar o ChatGPT 4 no Bing.

Em primeiro lugar, você deve visitar o Bing Chat local na rede Internet.

local na rede Internet. Depois disso, você deve clicar em Conversar Agora .

. Agora, você verá que sua conta estará conectada se estiver tentando abrir o Bing Chat do Microsoft Edge.

Se você não estiver logado, você deve Crie a sua conta aqui ou Conecte-se através dos métodos dados.

ou através dos métodos dados. Depois disso, digite qualquer consulta que você deseja fazer.

As respostas são limitadas em contagens. Portanto, certifique-se de verificar isso.

Use o ChatGPT 4 no ForeFront AI

Como o Bing, o ForeFront AI também possui o ChatGPT 4, que fornecerá respostas criativas às suas perguntas. Os usuários devem visitar o site oficial e, depois disso, criar uma conta e começar a usar o ForeFront AI para usar o ChatGPT 4 gratuitamente. O processo é muito simples para os usuários. Vamos listar as etapas abaixo, para que você possa começar a usar o ForeFront AI facilmente.

Em primeiro lugar, visite este link para abrir o ForeFront AI.

Agora, você será redirecionado para a página de login.

Haverá diferentes opções. Continuar com o Google: Você pode usar sua Conta do Google para entrar no ForeFront AI. Entrar com telefone/e-mail: Se você criou uma conta no ForeFront AI, pode usar este método para entrar. Inscrever-se: Os usuários que não desejam usar sua Conta do Google podem criar facilmente sua conta no ForeFront AI.

Depois de fazer login, você pode explorar os recursos interessantes do ForeFront AI.

Agora, você altera o modelo do ChatGPT e começa a fazer sua consulta.

Use o ChatGPT 4 no Ora

Ora.ai é outro site através do qual você poderá usar o ChatGPT 4 gratuitamente. O site Ora é muito semelhante ao ChatGPT. Você tem que visitar o site e começar a usar o site para fazer perguntas. Além disso, você precisará criar uma conta se quiser usar todos os recursos do Ora. Existem muitos recursos interessantes do Ora que você pode experimentar facilmente criando uma conta. Os usuários que desejam usar o site precisarão fazer login em sua Conta do Google, e-mail ou você pode criar o seu próprio site.

Use o ChatGPT 4 no HuggingFace

HuggingFace é outro site que você pode visitar para usar o ChatGPT 4. Yuvraj Sharma desenvolveu este site para que os usuários experimentem o ChatGPT 4 com a ajuda do HuggingFace. Com a ajuda do HuggingFace, você pode usar diretamente o ChatGPT 4 sem fazer alterações. Você nem precisará escrever sua própria chave de API OpenAI. No entanto, se você for usar o HuggingFace, terá que esperar alguns segundos pelas respostas. Além disso, lembre-se de que o site tem algumas limitações quando você faz uma pergunta.

O site tem um limite de token de 4096. Os usuários que visitam este site e usam o ChatGPT 4 devem se lembrar que podem ter que esperar em uma fila para fazer perguntas. No entanto, você vai adorar este site. Você deve visitar este link se quiser usar o ChatGPT 4 no HuggingFace. Os usuários que enfrentam problemas para receber as respostas ou esperam muito pelas respostas podem usar sua chave de API OpenAI para resolver esse problema. Você deve clonar o repositório e adicionar sua chave para iniciar o site.

Use ChatGPT 4 em Nat.dev

Nat.dev é outro site semelhante que funciona no ChatGPT 4. Para usar o site, basta criar uma conta. Depois de criar a conta, você deve personalizar as configurações de acordo com sua necessidade. Depois disso, você pode começar a fazer as perguntas ao Nat.dev.

Empacotando

Os usuários ficaram entusiasmados com o uso do ChatGPT 4 porque é muito melhor do que o ChatGPT. O ChatGPT 4 está disponível para usuários premium, portanto, se você quiser usar o ChatGPT 4, precisará comprar uma assinatura para ele. No entanto, os usuários não estão interessados ​​em comprar as assinaturas. Assim, eles estão procurando uma maneira gratuita de usar o ChatGPT 4.

Este guia lista os sites que implementam o ChatGPT 4, que você pode usar gratuitamente. Como eles implementaram a API do ChatGPT 4 em seu site, você está usando indiretamente o ChatGPT 4. Esperamos que este guia tenha ajudado você a aprender sobre as maneiras interessantes de usar o ChatGPT 4. É isso por hoje. Vejo você no próximo.

